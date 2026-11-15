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Christian Cueva, con posibilidades de seguir en Sport Boys: Juan Pablo II, club dueño de su ficha, está dispuesto a negociar

El ‘Cholito’ ha llegado a un acuerdo verbal con los directivos de la ‘misilera’ para mantenerse en el Centenario, mientras que autoridades del conjunto ‘papal’ están abiertos a iniciar diálogos

Christian Cueva aprobó en su primer periodo en Sport Boys con un rendimiento creciente. - Crédito: ITEA
Christian Cueva aprobó en su primer periodo en Sport Boys con un rendimiento creciente. - Crédito: ITEA
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La continuidad de Christian Cueva en Sport Boys para la temporada 2027 depende de que el mediocampista tienda puentes con Juan Pablo II. El cuadro del Callao ya le presentó una propuesta y el jugador aceptó las condiciones, según informó el gerente deportivo Mario Flores al programa Lo Bueno, lo Malo y lo Feo.

Lo de Christian depende de lo que él pueda hablar también allá en el club”, dijo Flores. El gerente deportivo recordó que el mediocentro todavía tiene contrato y sostuvo que, una vez resuelto ese punto, será más sencillo avanzar con las tratativas formales.

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Christian Cueva – Sport Boys – Copa de la Liga – Selección Peruana – Perú – deportes – 5 octubre
Christian Cueva se ha reencontrado con su mejor versión en Sport Boys. - Crédito: Difusión

El dirigente del elenco rosado añadió que las charlas continúan, aunque no fijó una fecha para definir la operación. La propuesta de Sport Boys ya cuenta con el visto bueno de Cueva, pero el entendimiento entre las instituciones será determinante.

Juan Pablo II, por su parte, dejó abierta la puerta para tratar una negociación. Jaime López-Chau, subgerente de la institución, confirmó que existe voluntad para conversar con la ‘misilera’ sobre el futuro del volante.

El volante volvió a aparecer en el marcador para la remontada de los 'rosados' en el Callao - Crédito: L1MAX.

Sí hay disposición, pero debemos conversar”, respondió López-Chau ante la consulta del mismo programa de streaming. La declaración plantea un escenario favorable para que ambas partes busquen un acuerdo.

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La negociación deberá resolver las condiciones que permitan la continuidad de Cueva en Sport Boys durante 2027. El futbolista ya aceptó la oferta del club rosado y ahora el desenlace queda sujeto a las conversaciones con Juan Pablo II College.

Christian Cueva ha reverdecido en Sport Boys. - Crédito: Difusión
Christian Cueva ha reverdecido en Sport Boys. - Crédito: Difusión

Cueva renacido

Al cumplir un breve periodo en las filas de Juan Pablo II College, Christian Cueva tuvo en mente dar un paso muy llamativo: desplazarse al Sport Boys. El movimiento, eso sí, solo sería posible si los directivos de ambos clubes lograban ponerse de acuerdo, algo que sucedió de manera satisfactoria para los intereses del ‘10’.

Un factor clave para que el ‘Cholito’ decidiera mudarse provisionalmente al Callao fue la presencia del entrenador Carlos Desio, a quien conoce demasiado bien por pasajes en el Santos y Cienciano, alcanzando en este último club un volcánico resurgimiento.

El volante picó la pelota en penal y logró el primero en el Monumental - Crédito: L1MAX.

Al momento que llegó Cueva al Sport Boys surgieron más dudas que certezas debido a su pobre estado de momento. Aun así, se le otorgó el beneficio de la duda por la ancha espalda labrada. Sin embargo, surgió una alarma que hizo demasiado ruido: debut con lesión en Copa de la Liga.

A partir de ahí todo se le puso cuesta arriba a un ‘Aladino’ que no dejaba de acumular críticas. Aquellos ataques, lejos de incomodarlo, se volvieron como una especie de gasolina para un inmejorable retorno en la temporada 2026.

Christian Cueva – Sport Boys – Juan Pablo II – Liga 1 – Perú – deportes – 8 noviembre
El mediocampista no ocultó el afecto que desarrolló por la institución rosada ni por su gente, pero fue claro al señalar que cualquier decisión sobre su futuro está condicionada por el vínculo que mantiene con Juan Pablo II. (Liga 1)

No bien se recuperó, Christian Cueva pidió sitio en el plantel con su fútbol descarado, ese que lo ha identificado como un mediocentro pícaro y habilidoso. En tiempo récord pasó de vilipendiado a vitoreado. Hay, ahora, un elemento preponderante en el primer puerto.

Su última puesta en escena contra Universitario de Deportes, al que le anotó con un magistral lanzamiento de penal, zanjó el debate de su continuidad, tema que viene trabajándose con mucha precisión en los despachos. Es prioridad que siga en el equipo, sobre todo por la cercanía del Centenario.

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