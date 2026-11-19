Daniela Montoya, figura clave en el Alianza Lima de José Letelier. Crédito: Instagram Daniela Montoya.

Guardar

Alianza Lima llega a la revancha ante Universitario con la obligación de revertir el 3-1 que recibió en el estadio Monumental. El resultado de la ida dejó a las ‘blanquiazules’ ante un escenario exigente, pues necesitan ganar por dos goles de diferencia para igualar la serie y llevar la definición a los penales. Dentro del plantel, no obstante, existe confianza en que la remontada es posible.

Daniela Montoya, una de las voces con experiencia en el equipo dirigido por José Letelier, reconoció que la caída en el primer clásico golpeó al grupo, aunque remarcó que las jugadoras mantienen la convicción para responder en Matute. La mediocampista colombiana de 36 años destacó la búsqueda ofensiva que tuvo Alianza Lima, pese a que Universitario logró sostener la ventaja.

PUBLICIDAD

“Anímicamente estamos bien. Obviamente salimos tristes por el resultado, no es fácil. El equipo siempre quiso ir para adelante y empatar la serie, pero también tuvimos un rival al frente”, manifestó Montoya en declaraciones a ‘Gerson Cuba Channel’. La volante valoró que el plantel haya mantenido su propuesta pese a las dificultades del partido y apuntó a una respuesta colectiva en la vuelta.

La ‘íntima’ considera que el inicio del encuentro puede condicionar el desarrollo de la definición. Un gol en los primeros minutos daría margen para que el equipo maneje el trámite con otra perspectiva, aunque también obligará a reforzar la concentración defensiva ante un rival que sacó provecho de sus oportunidades en la ida.

PUBLICIDAD

Las 'cremas' se impusieron 3-1 ante las 'blanquiazules' en la primera final del certamen - Crédito: Bicolor .

“Si se puede hacer un gol en la primera parte, será fantástico. Lo importante es anotar y mantener el arco en cero; así podemos buscar la igualdad en la serie y posteriormente remontarlo”, añadió la colombiana. Alianza Lima deberá equilibrar su necesidad de atacar con el cuidado de proteger su propia área ante Universitario.

Montoya también confirmó que el plantel trabaja una eventual tanda desde los doce pasos. La alternativa cobra fuerza si las ‘blanquiazules’ consiguen imponerse por dos tantos, un resultado que empataría la llave tras el 3-1 registrado en el primer encuentro de la final del Torneo Clausura.

PUBLICIDAD

“Es algo que acostumbramos a practicar con el profe, así que en este tipo de finales siempre se pueden dar. Pero el fútbol es un estado de ánimo y debemos llegar de la mejor forma”, concluyó. La preparación para los penales forma parte de las tareas de Alianza Lima antes de un clásico que definirá el destino del Clausura y la continuidad de la pelea por el título nacional.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Alianza Lima y Universitario?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y Universitario se jugará el domingo 22 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. La programación corresponde a Perú, Colombia, Ecuador y Miami, ciudades y países que comparten el mismo huso horario durante noviembre.

PUBLICIDAD

Alianza Lima no pudo en la ida y buscará dar vuelta a una serie en la que cae por 3-1. Crédito: Instagram Liga Femenina.

En Bolivia, Venezuela y Chile, el clásico empezará a las 12:00. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el encuentro se disputará desde las 13:00. Para España, el horario fijado es a las 17:00. La final tendrá una franja poco habitual para este tipo de definiciones, situación que generó comentarios de varias futbolistas.

El horario responde a la programación de la última jornada del Torneo Clausura masculino, cuya definición se desarrollará horas más tarde. Pese a las observaciones de algunas protagonistas, la Liga Femenina mantuvo el encuentro para la mañana y Alianza Lima tendrá el respaldo de Matute en su intento por revertir la desventaja.

PUBLICIDAD

Final entre Alianza Lima y Universitario será transmitido en señal abierta

A diferencia del partido de ida, que solo estuvo disponible mediante Bicolor+ Premium, el duelo decisivo podrá verse por señal abierta. América Televisión confirmó la transmisión del clásico que definirá al ganador del Torneo Clausura 2026, una medida que permitirá ampliar el alcance de la final.

Los hinchas podrán seguir el encuentro a través de los canales 4 y 704 en alta definición. También estará disponible en la plataforma América TVGO. La transmisión contará además con la alternativa de Bicolor+, servicio oficial vinculado a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) mediante TV360 by Bitel.

América TV transmitirá Alianza Lima vs Universitario por la final vuelta de la Liga Femenina 2026. (Fútbol para ellas)