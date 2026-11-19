Ale Venturo celebró su cumpleaños número 35 acompañada por Rodrigo Cuba y las tres niñas del entorno familiar.

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Ale Venturo, pareja de Rodrigo Cuba, celebró sus 35 años este miércoles 18 de noviembre y recibió una sorpresa familiar que llamó la atención en redes sociales. La empresaria fue agasajada por el futbolista y sus tres hijas, entre ellas Mía, la niña que el deportista tuvo con Melissa Paredes, quien se sumó al saludo de cumpleaños pese a las versiones que durante años señalaron una relación distante entre ambas.

La celebración comenzó con un saludo en la cama, donde Rodrigo Cuba acompañó a sus tres pequeñas para sorprender a Venturo con un efusivo abrazo. La presencia de la hija mayor del futbolista en ese momento familiar generó comentarios, debido a las especulaciones que en el pasado cuestionaron el trato que la empresaria le daría a la niña en comparación con sus hijas biológicas.

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El saludo de cumpleaños que generó atención en redes sociales

De acuerdo con el registro compartido en redes, Mía se acercó a Ale Venturo durante el abrazo grupal y permaneció aferrada a ella junto a sus dos hermanas menores, hijas biológicas de la empresaria con Rodrigo Cuba. En las imágenes, Venturo aparece abrazada a las tres niñas, a quienes dio un beso en la cabeza, mientras la hija de Melissa Paredes se mantuvo cerca de ella durante toda la escena.

El propio futbolista compartió el momento en su cuenta de Instagram, acompañado de un mensaje dirigido a la cumpleañera. “Te amamos”, escribió Rodrigo Cuba junto a la fotografía familiar. Ale Venturo respondió públicamente al gesto con un mensaje breve. “Los amo”, escribió la empresaria, junto a un emoji de corazón, en respuesta a la publicación de su pareja.

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El futbolista Rodrigo Cuba compartió una recopilación de fotografías y mensajes en redes sociales para conmemorar el cumpleaños número 35 de su pareja, la empresaria Ale Venturo. Las imágenes muestran a Venturo en un atardecer frente al mar, posando con un gran ramo de rosas en su sala y caminando junto al deportista durante un viaje con el cerro Pan de Azúcar de Río de Janeiro como paisaje de fondo. Video: Instagram Ale Venturo / Rodrigo Cuba

La escena ocurrió en un contexto en el que la relación entre Ale Venturo y Mía estuvo bajo la mirada pública durante los últimos años, luego de distintos episodios que generaron controversia entre la empresaria y Melissa Paredes. Sin embargo, el gesto de la pequeña durante esta celebración se sumó a otras muestras recientes de cercanía entre ambas familias.

Antecedentes de tensión entre Rodrigo Cuba, Ale Venturo y Melissa Paredes

La dinámica familiar entre los involucrados ha pasado por distintos momentos de tensión en el último año. En enero de este año, Melissa Paredes expuso públicamente su molestia luego de que Rodrigo Cuba le cortara el cabello a Mía sin su consentimiento, un episodio que ella calificó como “el peor error” de su vida y que derivó en críticas también hacia Ale Venturo por su presunta falta de intervención en la situación.

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Pese a esa controversia, Rodrigo Cuba respondió días después con un video dedicado a la hija mayor de Ale Venturo, en el que expresó el vínculo que mantiene con la pequeña pese a no ser su padre biológico. “No eres mi hija de sangre, pero te quiero y te protegeré como si lo fueras”, escribió el futbolista en esa publicación, en la que también destacó la relación de hermandad construida entre Mía y las hijas de Venturo desde que ambas familias se unieron en 2021.

La cercanía entre las tres familias también se evidenció en octubre pasado, cuando Rodrigo Cuba y Ale Venturo acudieron junto a sus dos hijas pequeñas a la casa de Melissa Paredes para celebrar el cumpleaños número nueve de Mía. En esa ocasión, Ale Venturo utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a la niña. “Ahora celebrando el cumple número nueve. Feliz cumpleaños Mía. Que seas siempre muy feliz, te queremos mucho”, escribió la empresaria en esa publicación, que coincidió con la celebración que Melissa Paredes organizó para su hija con una piscina e inflables acuáticos.

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Melissa Paredes y Ale Venturo sorprenden con reconciliación luego de sus diferencias por la crianza de la hija de Rodrigo Cuba. Video: Tampoco Tampodcast

Una relación familiar que atraviesa una nueva etapa

El gesto de Mía durante el cumpleaños de Ale Venturo se suma a esa serie de acercamientos entre ambas familias en los últimos meses, en un contexto marcado por episodios previos de tensión mediática. Las versiones sobre un trato diferenciado hacia la niña, que circularon especialmente a raíz de la polémica por el corte de cabello, no se reflejaron en esta última celebración, donde la pequeña participó de manera espontánea en el saludo familiar organizado por su padre.

La relación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo es considerada una de las más estables dentro de la farándula peruana, consolidada desde 2021 con el nacimiento de sus dos hijas en común. Mía, por su parte, continúa dividiendo su tiempo entre la casa de su madre, Melissa Paredes, actualmente en pareja con Anthony Aranda, y el hogar que su padre construyó junto a Ale Venturo y sus hermanas menores.

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