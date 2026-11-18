Jessica Newton responde a detractores que criticaron a Luciana Fuster por asumir Miss Grand Perú. YouTube: 'Q'Bochinche'.

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Jessica Newton respondió a las críticas surgidas contra Luciana Fuster luego de que fuera anunciada como nueva directora de Miss Grand Perú. La organizadora aseguró que mantiene una buena relación con la modelo y lamentó que las especulaciones en redes sociales hayan afectado emocionalmente a quien representó al país en Miss Grand International 2023.

Newton habló para las cámaras de Q’Bochinche y explicó que se enteró del nuevo cargo de Fuster después de que la propia modelo hiciera pública la noticia. Según relató, Luciana le escribió tras la publicación y ella la felicitó por la responsabilidad que asumirá dentro de la franquicia nacional.

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La directora de Miss Perú descartó que exista un conflicto entre ambas y cuestionó las versiones que se generaron a partir de su silencio inicial. Para Newton, los comentarios no tenían sustento y terminaron por instalar una controversia que no correspondía con el vínculo que conserva con su exreina.

La organizadora afirmó que le envió un mensaje de respaldo a la nueva directora de Miss Grand Perú. YouTube: 'Q'Bochinche'.

Jessica Newton defendió a Luciana Fuster de las especulaciones

“Mira, en realidad yo me entero cuando me escribe Luciana, me lo comenta después de haber hecho la publicación y yo la saludo. Todo el resto, me imagino, ha sido especulación de la gente y creo que hay que aprovechar la venida del Papa para pensar un poquito antes de hablar”, dijo en un inicio.

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“Porque sí, lo único que me ha molestado es verla derramar un par de lágrimas, o sea, de alguna manera frustrada porque se asumieron cosas que ella no había hecho. Y creo que es un momento de soñar, es un momento de emprender, es un momento de crecer, no porque yo deje algo, ese algo tiene que, que derrumbarse. Le deseo la mayor de las suertes”, manifestó Newton.

La empresaria se refirió al impacto que tuvieron las reacciones contra Fuster y señaló que le incomodó verla afectada por afirmaciones que, según sostuvo, atribuían situaciones que no ocurrieron. Newton consideró que la designación de la modelo debía ser vista como una oportunidad de crecimiento profesional.

La relación entre ambas quedó bajo observación luego de que Luciana Fuster fuera presentada como directora de Miss Grand Perú. Algunos usuarios interpretaron la salida de Newton de la franquicia como una señal de incomodidad frente al nuevo rol de la exreina, una versión que la organizadora negó.

El nombramiento de Fuster la colocará al frente del proceso de elección y acompañamiento de la próxima representante peruana en el certamen internacional. La modelo obtuvo la corona de Miss Grand International en 2023, durante la gestión de Jessica Newton.

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Jessica Newton descartó un conflicto con Luciana Fuster tras su llegada a Miss Grand Perú. YouTube: 'Q'Bochinche'.

El mensaje que Newton envió a su exreina

En declaraciones para Show.pe, Jessica Newton contó que Luciana Fuster se comunicó con ella después de anunciar públicamente su nueva etapa. La organizadora indicó que optó por responderle mediante un audio para expresar su respaldo ante el desafío que asumirá.

“Luciana hizo su publicación, me escribió y yo le mandé un audio”, relató Newton. Luego reveló el contenido del mensaje que le dedicó a la modelo tras conocer que dirigiría Miss Grand Perú.

“Estoy segura de que llevarás a tu reina con el mismo cariño y compromiso que te llevé yo a ti a la corona”, fue la frase que, según contó, le envió a Luciana Fuster. Con esas palabras, recordó el proceso que compartieron antes de que la peruana alcanzara el título internacional.

Newton sostuvo que no comprende cómo una conversación de felicitación derivó en comentarios sobre un supuesto distanciamiento. “No entiendo cómo pasamos de eso a una controversia”, expresó la directora de Miss Perú al referirse a las interpretaciones que circularon después del anuncio.

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La empresaria también afirmó que su alejamiento de Miss Grand Perú no estuvo relacionado con Luciana Fuster. “Me alejo con todo el cariño del mundo. Lamento que existan estas fricciones, pero estas fricciones me exceden”, señaló.

La organizadora de certámenes de belleza Jessica Newton ofrece declaraciones a los medios sobre su desvinculación de la franquicia Miss Grand International y la designación de Luciana Fuster como directora nacional. Newton explica que su decisión responde a motivos corporativos y comerciales, al tiempo que detalla el mensaje de respaldo que envió a la modelo ante su nuevo rol al frente del concurso.

Los motivos de su salida de Miss Grand Perú

Jessica Newton explicó que decidió dejar la dirección de Miss Grand Perú por motivos profesionales vinculados con su trabajo en Miss Universo. Según indicó, la determinación respondió a lineamientos corporativos y no a una diferencia personal con Fuster.

“Tomé la decisión porque es una decisión corporativa. Cuando tú representas una marca, tienes que ceñirte a los lineamientos de la marca”, afirmó. Newton añadió que había evaluado esa posibilidad desde hace tiempo y que comunicó su postura antes del anuncio de Fuster.

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“No puedes estar en dos lados cuando esos dos lados tienen fricciones”, declaró la organizadora. Con esa explicación, remarcó que priorizará su continuidad en Miss Universo, certamen al que considera fundamental dentro de su trayectoria.

Newton recordó que dirigió Miss Grand Perú durante 11 años. Durante ese periodo, Perú obtuvo dos coronas internacionales y varias candidatas clasificaron en distintas ediciones del concurso.

“Es una organización que manejé 11 años, gané dos coronas, clasifiqué casi todas las veces y me dieron el premio de mejor directora nacional”, comentó. Aunque agradeció la experiencia, defendió su decisión de cerrar ese ciclo.

Jessica Newton y Luciana Fuster figuran en un montaje fotográfico relacionado con la organización del certamen Miss Grand Perú.