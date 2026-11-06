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Carlos Desio reveló por qué renovó con Sport Boys pese que tuvo ofertas importantes de otros clubes de la Liga 1: “Pedí cuatro o cinco refuerzos”

El técnico argentino contó detalles de su continuidad en el Callao en su centenario en 2027. Además, precisó que los ‘rosados’ deben mejorar el presupuesto la próxima temporada

Carlos Desio instaura tranquilidad en Sport Boys pese a su prolífico rendimiento en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Carlos Desio instaura tranquilidad en Sport Boys pese a su prolífico rendimiento en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
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Se confirmó la continuidad de Carlos Desio en Sport Boys en su Centenario y el técnico argentino reveló detalles de su renovación. También confesó que tuvo importantes ofertas de otros clubes de la Liga 1 para el 2027.

“Yo firmé, ya está todo firmado. Falta que lo saquen público. Me voy a reunir con Martín Noriega para ver qué pasa, porque yo estoy dejando ir también equipo en ese aspecto porque me han llamado”, apuntó el estratega en conversación con el programa ‘El Arranque’.

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El técnico argentino dio detalles de su permanencia en el Callao para el centenario. (El Arranque)

“Tenemos que mejorar el presupuesto”

Carlos Desio reconoció que algo que debe mejorar es el tema de los presupuestos de Sport Boys que le permita tener una mejor plantilla en 2027. El técnico argentino confía que las marcas van a querer invertir en el equipo en su centenario.

“Bueno, eso es lo que tienen que encargarse ellos de conseguir: publicidad. Son los cien años del Sport Boys. Me parece que el Sport Boys es una marca muy fuerte en Perú. Creo que el año que viene tendría que tener muchas publicidades, porque en sus cien años se tiene que jugar a lograr algo, una copa internacional o a salir campeón. Entonces, creo que tienen que salir a buscar buenos sponsors y creo que los van a conseguir. Si ellos me permiten, yo ya les pedí cuatro o cinco jugadores, que los quiero. Obviamente, hay que hablar bien del presupuesto; tenemos que mejorar”, declaró el DT.

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Carlos Desio reconoce la mejoría en Universitario, pero destaca las armas que mantiene Sport Boys.
Carlos Desio reconoce la mejoría en Universitario, pero destaca las armas que mantiene Sport Boys. Crédito: Difusión.

Además, reveló por qué decidió quedarse en Callao pese a que tuvo jugosas ofertas para el próximo año.

“Sí, la hinchada del Boys es tremenda. Es peligrosa cuando vas perdiendo, pero también hacen banderazo. A mí me gusta esa adrenalina de sentir esa pasión del fútbol y la preocupación cuando perdés, sabés que el fin de semana se viene algo complicado. No se puede, si ya está, no le voy a decir más”, añadió.

Carlos Zambrano disparó contra Universitario tras agónico empate

Carlos Zambrano cuestionó al VAR tras el empate agónico de Universitario de Deportes ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el estadio Monumental de Ate.

El defensor de la misilera criticó el criterio aplicado en las jugadas divididas y reclamó que no se revisara una acción previa al penal cobrado para los locales.

“Saquen sus conclusiones también ustedes. El árbitro, en las divididas, creo que era para ellos. Lamentablemente, es parte del fútbol. Acabo de ver las imágenes del penal: la toca con la mano antes de que venga el contacto. La pudo revisar, pero no la revisan; revisan cuando quieren nomás. No sé para qué está el VAR. Prefiero que eliminen el VAR y que se equivoque el árbitro, que es una persona como cualquiera”, sostuvo.

El 'León' manifestó que la 'U' fue favorecida por el arbitraje en el estadio Monumental. Créditos: MVP Sports.

El experimentado futbolista también lamentó el desenlace del encuentro y admitió que los ‘rosados’ no lograron sostener la ventaja durante el tramo final.

“Molestos y tristes, porque sabíamos que teníamos el partido en el bolsillo. Fuimos muy pasivos al final, porque creo que pudimos cerrar el partido tranquilamente. Si éramos más inteligentes, hubiéramos hecho el partido y lo liquidábamos. Al final nos metieron los goles en los últimos minutos y nos duele mucho eso”, dijo en zona mixta.

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