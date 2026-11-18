El canciller Carlos Espá salió de Perú el 16 de noviembre, el mismo día de la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, que reunió a cerca de un millón y medio de fieles y registró fallas logísticas

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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, salió de Perú el 16 de noviembre, el mismo día de la última misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, que cerró su visita apostólica al país y su gira por Latinoamérica, con cerca de un millón y medio de fieles y fallas logísticas que afectaron a muchos asistentes.

Según su certificado migratorio obtenido este miércoles por Epicentro TV, el canciller emprendió su viaje mientras el pontífice regresaba a Roma en un vuelo de 12 horas y 38 minutos, con llegada prevista al Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci.

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Espá quedó autorizado a viajar mediante la Resolución Suprema N.° 316-2026-PCM, que aprobó su comisión de servicios para participar en la 33.ª Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y acompañar a la presidenta Keiko Fujimori en su visita oficial a Japón, del 16 al 21 de noviembre.

El documento establece que debía sostener reuniones bilaterales con sus homólogos de las economías participantes y acompañar a Fujimori en el encuentro previsto con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, el 20 de noviembre.

Espá fue autorizado a participar en la cumbre de APEC y en la visita oficial de la presidenta Keiko Fujimori a Japón, prevista entre el 16 y el 21 de noviembre

Sin embargo, hasta este miércoles, en medio de pedidos de explicaciones y de una posible interpelación desde el Congreso por las fallas en la misa papal, no se había confirmado públicamente su participación en las actividades de APEC en China.

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La resolución suprema consigna 19.822,27 dólares por el tramo Lima-Hong Kong, 759,40 dólares por el trayecto Shenzhen-Tokio y 10.327,70 dólares por el retorno Tokio-Lima, además de 30 dólares por concepto de fee.

A ello se suman viáticos de 500 dólares diarios durante cinco jornadas: tres en China y dos en Japón, por un total de 2.500 dólares. Durante su ausencia, el despacho de Relaciones Exteriores quedó a cargo de Marco Antonio Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

En medio de las críticas, la Cancillería se ha limitado a anunciar que investigará las contrataciones cuestionadas para la celebración religiosa. La primera, por S/8 millones 399.800, fue adjudicada a Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L., empresa responsable de los equipos de sonido e iluminación. La segunda, por S/2 millones 652.889, recayó en Facogem Industrial, encargada del suministro de grupos electrógenos y cableado.

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La Cancillería anunció una investigación sobre contratos por más de S/11 millones para sonido, iluminación, grupos electrógenos y cableado; empresarios y congresistas cuestionaron los montos y las deficiencias del servicio

Los cuestionamientos también han abierto un nuevo frente político para el Gobierno. El presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, Walter Dolorier, denunció que los contratos logísticos para la misa fueron “sobrevalorados en un 700 %” y exigió explicaciones sobre los criterios empleados para adjudicar los servicios y justificar los montos desembolsados.

En diálogo con RPP, el empresario cuestionó que el Estado destinara S/11 millones 52.689 a dos proveedores por los servicios de sonido, pantallas, grupos electrógenos y cableado. Según su experiencia en la producción de eventos multitudinarios, el costo de esos trabajos no debía superar los S/2 millones 200.000.

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La diputada y vocera de la agrupación, Norma Yarrow, solicitó mediante un oficio a la Cancillería un informe urgente sobre los contratos suscritos para el evento, las responsabilidades funcionales y las eventuales penalidades que corresponderían a las empresas proveedoras.

Por su parte, la senadora Lourdes Alcorta calificó de “inaceptable” que las pantallas no funcionaran correctamente durante una ceremonia que congregó a miles de fieles. “En un evento semejante, como el que hemos tenido con el Papa en Las Palmas, el dueño debió estar presente ahí”, manifestó.