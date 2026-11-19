El papamóvil Chevrolet Colorado utilizado por el papa León XIV durante su visita a Perú se exhibirá en Plaza Norte y Mall del Sur tras culminar los recorridos oficiales.

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El vehículo que trasladó al papa León XIV durante su recorrido por el Perú tendrá una nueva etapa pública. Plaza Norte y Mall del Sur albergarán la exhibición gratuita del Papamóvil Chevrolet, presentado por General Motors, una oportunidad para que el público conozca de cerca la unidad utilizada por el pontífice en sus desplazamientos durante la visita apostólica realizada del 11 al 16 de noviembre.

La muestra se desarrollará del 20 al 22 de noviembre, en el horario de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., con ingreso libre en ambos centros comerciales. La actividad se enmarca en el cierre del recorrido que tuvieron los dos papamóviles construidos especialmente para esta visita, que semanas atrás concentraron la atención pública por su diseño y acondicionamiento.

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Las características técnicas del vehículo papal

Los papamóviles exhibidos corresponden a dos unidades de la pickup Chevrolet Colorado, fabricadas en la planta de General Motors en São José dos Campos, Brasil, y adaptadas por la firma especializada Engesig según los requerimientos del Vaticano. El proceso de transformación se realizó en apenas 24 días e incluyó modificaciones estructurales en la cabina y la tolva posterior del vehículo.

Cada unidad cuenta con un motor turbodiésel de 2,8 litros, que entrega 204 caballos de fuerza y 510 Nm de torque, además de tracción 4x4 y una transmisión automática de ocho velocidades. En materia de seguridad, los vehículos disponen de seis airbags y sistemas avanzados de asistencia a la conducción, pese a que su peso aproximado alcanza las tres toneladas tras las adaptaciones realizadas.

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El papamóvil Chevrolet Colorado utilizado durante la visita papal a Perú estará en exhibición en los centros comerciales de Plaza Norte y Mall del Sur.

Entre las modificaciones más visibles se encuentra la incorporación de un piso plano alfombrado en la tolva, sobre el cual se fijaron el asiento papal y dos asientos adicionales para los acompañantes oficiales del pontífice. El vehículo también incorpora una escalera retráctil de acceso posterior y una cabina desmontable con paneles transparentes, diseñada para que el papa mantuviera contacto visual con los fieles durante sus trayectos por las calles del país.

Un trabajo que demandó coordinación entre Brasil y Perú

La adaptación de las dos unidades formó parte de la experiencia que General Motors ha desarrollado en la región en la producción de vehículos destinados a la movilización papal, siendo esta la cuarta ocasión en que la compañía participa en un proyecto de este tipo. Las camionetas llegaron a Lima procedentes de Brasil días antes del inicio de la visita apostólica y fueron presentadas oficialmente el 4 de noviembre en una ceremonia realizada en la sede de la Nunciatura Apostólica, en Jesús María.

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Durante ese acto, que contó con la participación de representantes de la Conferencia Episcopal Peruana y autoridades del Gobierno, el vehículo recibió la bendición del cardenal Pedro Barreto, arzobispo emérito de Huancayo. El nuncio apostólico del Perú, monseñor Paolo Rocco, destacó en esa oportunidad que el papamóvil cumplía una función que trascendía el simple traslado del pontífice. “Es un instrumento al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia”, señaló el representante del Vaticano durante la presentación oficial.

Las dos unidades operaron de manera alternada durante los seis días de la visita papal. Una de ellas se utilizó en los recorridos por Lima y Cusco, mientras que la segunda estuvo destinada a los desplazamientos en Chiclayo y Pucallpa. En Lima, el vehículo circuló por las avenidas La Marina y Brasil, mientras que en Cusco trasladó al pontífice desde el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete hasta el Complejo Arqueológico de Sacsayhuamán y la Plaza de Armas, donde rezó el ángelus.

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El papa León XIV saluda a los asistentes desde el papamóvil durante su recorrido nocturno por las calles de Lima en el marco de su visita apostólica a Perú. (Municipalidad de Lima)

El destino final de los papamóviles tras la exhibición

De acuerdo con lo informado por General Motors durante la presentación oficial del vehículo, ambas unidades serán exhibidas temporalmente en distintos puntos de Lima antes de su destino definitivo. Una vez concluido este recorrido por concesionarios y centros comerciales, los papamóviles serán entregados en donación a la Nunciatura Apostólica en el Perú, que definirá su uso posterior.

La exhibición en Plaza Norte y Mall del Sur se suma así a las actividades organizadas tras la culminación de la visita del papa León XIV al país, que convocó a millones de fieles en las distintas ciudades recorridas por el pontífice. Para esta muestra, ambos centros comerciales invitan al público a conocer de cerca uno de los elementos más representativos de la visita papal y a informarse sobre los detalles técnicos de su adaptación, en una actividad dirigida tanto a adultos como a niños durante los tres días de exhibición programados.

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