El exjugador lo contó en el podcast Linkeados: aquella noche en la altura de Puno, a más de cinco horas de Arequipa, una pregunta inocente antes de dormir desató el consejo que nadie esperaba.

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En el mundo del fútbol no todos los aspirantes llegan a debutar en la Primera División. Pero tras esas historias, hay anécdotas que con e paso del tiempo cobran otra relevancia debido al camino que recorrieron aquello que no cumplieron su sueña de ser futbolistas profesionales.

Un ejemplo de eso es lo relatado por Omar ‘Caramelo’ Zegarra quien durante una concentración en la ciudad de Juliaca, previo a un partido contra los Diablos Rojos, le dio a un joven Nicola Porcella el consejo que, según él mismo reconoce hoy entre risas, cambió el rumbo de su vida: dejar el fútbol y apostar por el modelaje.

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Lo que pudo sonar como una broma nocturna entre compañeros de habitación terminó siendo, con el paso de los años, la hoja de ruta de uno de los rostros más reconocidos de la televisión peruana. Zegarra lo relató en el podcast Linkeados, donde también reveló que tuvo entre sus filas a Yaco Eskenazi antes de que este saltara a la pantalla chica.

El consejo en la madrugada de Juliaca

Una conversación nocturna entre compañeros de habitación terminó convirtiéndose en una anécdota que ambos recordarían años después. Zegarra contó cómo aconsejó a Porcella cambiar el fútbol por las pasarelas. (CMD)

El relato de Zegarra sitúa la escena en una habitación de concentración, a más de cinco horas en bus desde Arequipa. Porcella, que por entonces se desempeñaba como lateral derecho, compartía cuarto con él. La descripción que hace ‘Caramelo’ del jugador en aquella época es elocuente: físico imponente, entrega sin límites, pero nivel técnico apenas suficiente.

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“Era metedor”, sintetizó Zegarra en el programa, cuando le preguntaron qué virtudes tenía Porcella sobre el césped. La respuesta al interrogante sobre su calidad futbolística fue igual de escueta: “Regularcito”.

Fue en ese contexto, ya con las luces apagadas y a punto de quedarse dormido, cuando el joven Porcella lanzó la pregunta que desencadenó todo. “Tío Caramelai, ¿cómo me ves?”, le dijo. Zegarra respondió primero con humor —“Con los ojos”— pero cuando Porcella insistió y precisó que se refería a lo futbolístico, el exjugador no se anduvo con rodeos.

“Dedícate a otra cosa. Y hazla bien, estás perdiendo plata”, le dijo. “Dedícate al modelaje, sé modelo”.

Zegarra admitió en Linkeados que en ese momento probablemente lo dijo en son de broma. Sin embargo, el tiempo le dio la razón de una manera que él mismo no anticipaba. “Me hizo caso, mira cómo modela. Millonario Nicola. Me hizo caso”, afirmó entre carcajadas.

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De las canchas a los sets: una decisión que valió millones

La carrera de Porcella tomó un rumbo distinto al que imaginaba cuando jugaba al fútbol. Su paso por la televisión y los realities internacionales lo convirtió en una figura del espectáculo, tal como recordó su antiguo compañero. (Sport Boys)

Lo que Porcella no logró construir en el fútbol lo edificó con creces frente a las cámaras. El exlateral —que nunca llegó a debutar en primera división— se convirtió con los años en uno de los conductores y modelos más cotizados del espectáculo nacional, con proyección internacional que lo llevó a participar en realities de alto perfil fuera del país.

Para Zegarra, el mérito de ese giro de vida le pertenece, al menos en parte. “La que no hizo en el fútbol, lo hizo en la tele”, resumió en el podcast, con la satisfacción de quien se atribuye haber visto antes que nadie el potencial de alguien en un terreno distinto al que pisaban en ese momento.

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El conductor del programa lo sintetizó con una frase directa: “Nicola Porcella te debe la carrera a ti”. Y Zegarra no lo negó. “Claro, más bien que me meta un centro al segundo palo”, respondió, sin abandonar el tono festivo que marcó toda la conversación.

Yaco Eskenazi, el otro caso: del Sport Boys a la televisión

Antes de convertirse en una figura de la televisión, Yaco Eskenazi también tuvo un acercamiento al fútbol profesional. Zegarra reveló que compartieron equipo y recordó algunas anécdotas de aquella etapa. (GEC)

La historia de Porcella no fue la única que Zegarra trajo a colación. El exfutbolista reveló que también compartió plantel con Yaco Eskenazi en el Sport Boys, donde el hoy conductor se desempeñaba como delantero centro.

“De nueve”, precisó Zegarra al ser consultado sobre la posición que ocupaba Eskenazi. Al igual que en el caso de Porcella, ninguno de los dos llegó a debutar en primera, pero ambos estuvieron cerca del fútbol profesional antes de encontrar su verdadero camino frente a las cámaras.

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La semblanza que trazó ‘Caramelo’ sobre Eskenazi combinó el afecto con la anécdota: “Yaco era un judío misio, porque vivieron en un barrio judío y él era el más pato garabato. Y me decía: ‘Yo soy del Callao del barrio Cuatro’”, recordó entre risas.

El conductor del podcast no tardó en elevar a Zegarra a una categoría singular dentro del mundo del espectáculo peruano: “Has sido el padrino de estos dos”. El exfutbolista lo aceptó sin modestia. “Los dos, no llegaron a debutar, pero estaban ahí”, confirmó.

La anécdota, contada décadas después con distancia y humor, deja una imagen poco habitual: la de un vestuario de fútbol amateur como el lugar donde, sin saberlo, se trazaron las carreras de dos de los rostros más populares de la televisión peruana.

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