Ernesto Nieto Vega, sobrino del líder de Buen Gobierno, Jorge Nieto, trabaja como técnico en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, miembro de la misma agrupación

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Ernesto Nieto Vega, sobrino del líder del Partido Buen Gobierno, Jorge Nieto, trabaja como técnico en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, integrante de esa misma agrupación, según un informe difundido este martes por Panamericana Televisión.

El familiar del dirigente político, que postuló a la Cámara Baja por Lima con el número nueve de la agrupación fundada por su tío, sin obtener una curul, percibe una remuneración mensual de S/8.310 y acompaña a Reto en actividades parlamentarias, incluidas las semanas de representación.

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Al ser abordado por la televisora, el asesor explicó que desempeña funciones administrativas y de comunicación. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la pertinencia ética de trabajar en el despacho de un legislador que pertenece al partido liderado por su familiar.

El diputado Leo de Paz, de Renovación Popular, pidió transparencia en las contrataciones de los despachos parlamentarios y sostuvo que Reto debe dar explicaciones para preservar estándares de integridad institucional

“En realidad, ahorita sí tengo que irme”, respondió cuando le preguntaron si consideraba que su contratación podía representar un conflicto ético.

El reportaje precisó que Nieto Vega es licenciado en Administración por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y que trabajó anteriormente en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Además, estuvo vinculado a la Secretaría de Comunicaciones de Buen Gobierno desde 2024.

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Según el documento oficial de aportes de campaña de la agrupación, también prestó servicios de gestión de redes sociales y producción de contenido digital, por los que recibió una valorización de S/30.000.

El diputado de Renovación Popular, Leo de Paz, calificó de sorpresiva la revelación sobre la contratación de Nieto Vega y sostuvo que “nadie” en el Parlamento “esperaba una situación” de esa naturaleza.

“Si estamos hablando de integridad, de transparencia en nuestras instituciones, necesitamos poder mostrar ejemplo y eso es algo que con mucho respeto le pedimos también al señor Reto”, declaró.

Nieto Vega afirmó que realiza labores administrativas y de comunicación, aunque evitó responder si su contratación plantea un conflicto ético por su vínculo familiar y partidario

El legislador insistió en la necesidad de transparentar las decisiones sobre el personal contratado en los despachos parlamentarios. A su juicio, esa conducta permitiría al titular de la Cámara de Diputados contar con autoridad para exigir los mismos estándares al resto de sus colegas.

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“Necesitamos transparencia en las contrataciones, en el personal que tiene a su cargo, porque creo que de esa manera también va a poder tener la autoridad para poder exigirlo a todos los demás diputados”, agregó.

Jorge Nieto quedó en cuarto lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de abril pasado, con 10,978% de los votos válidos, aunque su agrupación obtuvo 18 escaños en la Cámara de Diputados y pasó a ser una de las fuerzas con capacidad de inclinar votaciones en un Congreso dividido.

Tras las elecciones, el Partido del Buen Gobierno se incorporó a la alianza opositora Consenso por la Democracia, junto con Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido Cívico Obras. El bloque reunió 74 de los 130 diputados y respaldó la elección de Reto como titular de esa cámara.

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Hasta el cierre de esta nota, no ha hecho comentarios al respecto. Reto tampoco se pronunció sobre el caso, aunque su más reciente publicación en redes sociales estuvo referida al presupuesto público, que, según sostuvo, “debe responder a las prioridades de la gente: salud, educación, seguridad y protección frente a las emergencias”.

“Nos corresponde examinar los proyectos de Ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero para 2027 con rigor y promover un debate que permita construir acuerdos para atender las necesidades del país con responsabilidad. Detrás de cada asignación hay familias que esperan servicios que funcionen y obras que se terminen. Ese debe ser el sentido de nuestras decisiones”, dijo.

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