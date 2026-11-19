Kevin Ortega fue designado para impartir justicia en el encuentro entre Universitario y Sport Huancayo. Crédito: Liga 1.

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La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) designó a Kevin Ortega como principal para el partido entre Sport Huancayo y Universitario, que se jugará el domingo 22 de noviembre en el Estadio IPD Huancayo. El encuentro forma parte de la última fecha del Torneo Clausura y puede definir al ganador del segundo certamen de la temporada.

Ortega tendrá a su cargo un duelo en el que ambos equipos conservan posibilidades de alcanzar el título. Sport Huancayo llega como líder con 34 puntos y depende de sí mismo, mientras que Universitario suma 32 unidades y necesita imponerse en condición de visitante, además de esperar un tropiezo de Sporting Cristal ante Cienciano.

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La terna arbitral estará bajo atención por el contexto de la jornada y por los cuestionamientos que recibieron los colegiados durante la Liga 1. La designación de la Conar ubicó a Jordi Espinoza en el VAR, acompañado por Raúl López como asistente de videoarbitraje, para una definición que puede tener consecuencias en la pelea por el campeonato y los cupos internacionales.

En simultáneo, Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo. Sebastián Lozano dirigirá ese compromiso y Augusto Menéndez liderará las revisiones desde la sala VAR. Los dos partidos comenzarán a las 15:00, una programación que permitirá definir el Clausura sin ventajas derivadas de los resultados ajenos.

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Kevin Ortega, juez designado para dirigir el Universitario vs Sport Huancayo. (CONAR)

El cuadro ‘celeste’ también cuenta con 32 puntos y una diferencia de goles superior a la de Universitario. Para quedarse con el torneo, deberá vencer a Cienciano y esperar que Sport Huancayo no gane. El conjunto ‘crema’, por su parte, solo podrá aspirar al primer lugar si derrota al ‘rojo matador’ y Sporting Cristal no suma de a tres.

Bajas de peso en Universitario

Universitario afrontará la visita a Huancayo con ausencias importantes. Jorge Murrugarra no podrá ser considerado porque acumuló cinco tarjetas amarillas en el Clausura y deberá cumplir una fecha de suspensión. La baja reduce las alternativas de Fabián Bustos en una zona clave para contener el juego del local.

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Gianluca Lapadula tampoco estará disponible. El delantero sufrió una distensión muscular durante el amistoso de la selección peruana ante Bolivia y el comando técnico decidió no exponerlo. El atacante llegó a esta parte de la temporada con nueve goles y cuatro asistencias, por lo que su ausencia modifica las opciones ofensivas de los ‘merengues’.

Lisandro Alzugaray completa la lista de bajas confirmadas. El extremo argentino sufrió un desgarro en la pierna izquierda y, aunque retomó algunos trabajos junto a sus compañeros, el cuerpo técnico optó por reservarlo para una posible semifinal o final. La prioridad será evitar una recaída cuando la definición nacional está cerca.

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La celebración de Gianluca Lapadula con la hinchada presente en el estadio Mansiche de Trujillo. Crédito: ITEA

La situación de Horacio Calcaterra todavía genera incertidumbre. El mediocampista recibió un golpe en el tobillo derecho ante Deportivo Moquegua y no entrenó con normalidad en los días previos. Su evolución será determinante para conocer si ingresa a la convocatoria, aunque hasta ahora su presencia aparece complicada.

Bustos sí recuperó a Matías Di Benedetto, quien dejó atrás una lesión muscular y podría volver a ser considerado para reforzar la defensa. César Inga también arrastra molestias físicas, pero tiene mayores posibilidades de llegar al compromiso. El plantel llega mermado a un partido que exige un resultado favorable.

Duelo vital para Sport Huancayo

Sport Huancayo tiene la primera opción para conquistar el Torneo Clausura. Un triunfo sobre Universitario le permitirá alcanzar los 37 puntos y asegurar el primer lugar, sin depender del marcador entre Sporting Cristal y Cienciano. El cuadro dirigido por el comando técnico huancaíno buscará hacer valer su localía en una jornada decisiva.

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El ‘rojo matador’ también mantiene abierta la posibilidad de disputar las semifinales por el título nacional. Para acceder a esa instancia, necesita terminar entre los ocho primeros de la tabla acumulada, requisito que condiciona su continuidad en la lucha por el campeonato si logra ganar el Clausura.

Aldo Quiñonez sumó un gol en la Copa de la Liga ante Sporting Cristal. - Crédito: ITEA

Si Sport Huancayo se queda con el segundo torneo y conserva una ubicación que le permita jugar los ‘play-offs’, enfrentará a Universitario en una serie de semifinales. El vencedor de esa llave tendrá como rival a Alianza Lima, ganador del Apertura y líder de la clasificación acumulada.

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La definición también impacta sobre la clasificación internacional. Un Clausura para Sport Huancayo podría darle acceso a la Copa Libertadores 2027 como Perú 3, lo que modificaría la ubicación de Melgar. Si no logra esa meta, el conjunto de Junín aún puede aspirar a un cupo continental según su posición final en la tabla acumulada.