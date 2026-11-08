Carlos Zambrano se pierde el final del Torneo Clausura 2026 el Sport Boys: lo que pasó con el defensa ‘rosado’

El propio jugador lo había anticipado al salir del campo en el minuto 73: "Me duele demasiado". Las pruebas médicas confirmaron este domingo lo que el dolor ya anunciaba en el Monumental. (Sport Boys)

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Sport Boys emitió este domingo 8 de noviembre un comunicado oficial en el que confirmó la lesión que sufre el defensor Carlos Zambrano. Tras la evaluación del área médica de la institución rosada, se determinó que el zaguero presenta una luxación acromioclavicular, una afección que compromete la articulación entre la clavícula y el acromion del hombro.

El futbolista permanece bajo tratamiento y en seguimiento constante por parte del cuerpo médico del club, aunque el tiempo de recuperación quedará supeditado a su evolución clínica, funcional y deportiva.

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La dolencia se produjo durante el duelo ante Universitario de Deportes, disputado en el estadio Monumental, que concluyó 2-2. Zambrano debió abandonar el campo en el minuto 73 por las molestias en el hombro derecho. Al término de ese encuentro, antes de conocer el diagnóstico definitivo, el propio jugador había admitido el malestar: “No sé qué me han dicho, pero me duele demasiado. Es parte del fútbol y vamos a ver qué es lo que sigue”, declaró ante las cámaras de L1 MAX.

La lesión llega en el tramo decisivo del campeonato

Sport Boys afronta la recta final del Clausura con una baja sensible en su última línea. La lesión de Carlos Zambrano obliga al comando técnico a reorganizar su defensa cuando apenas quedan dos jornadas por disputar. (Sport Boys)

La baja del ‘Káiser’ se produce en el peor momento para el conjunto chalaco. Sport Boys afronta este mismo domingo 8 de noviembre el partido ante UTC, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, a partir de las 15:30, en el estadio Miguel Grau del Callao. .

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El equipo rosado llega a este compromiso con 25 puntos en la tabla del Clausura, producto de siete victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en 15 presentaciones. UTC, en cambio, marcha último con cero unidades —tras la deducción de cinco puntos por deudas— y ya confirmó su descenso a la segunda división. Pese al rival, la ausencia de Zambrano en el eje de la defensa representa un golpe de consideración para el técnico del cuadro porteño, que deberá reorganizar su línea defensiva para los dos partidos que restan en el torneo.

El propio zaguero había dejado en claro su frustración por el empate ante la ‘U’ y no ocultó que su salida condicionó el resultado. “Lamentablemente, mi lesión, si no, no hubieran hecho un gol hasta ahora”, afirmó con contundencia. También cuestionó las decisiones del VAR durante el encuentro: “Revisan cuando quieren nada más y no sé para qué está el VAR, prefiero que eliminen el VAR y que se equivoque el árbitro, que es una persona como cualquiera”.

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Un presente sólido que ahora se interrumpe

El 'Káiser' había encontrado continuidad y protagonismo con la camiseta de Sport Boys, donde acumuló más de 20 presentaciones durante la temporada. Ahora, su futuro inmediato pasa por recuperarse y definir su continuidad en el club. (Sport Boys)

Zambrano llegó a Sport Boys este 2026, tras quedar libre después de su paso por Alianza Lima. Su incorporación, anunciada oficialmente el 7 de abril junto a la del lateral Miguel Trauco, respondió a la necesidad del club de reforzar el plantel para afrontar el resto de la Liga 1. Desde entonces, el defensor se convirtió en titular indiscutido y acumuló 22 partidos disputados con 1.909 minutos en cancha a lo largo de la temporada, además de siete tarjetas amarillas y una expulsión.

Su rendimiento sostenido llevó al club a iniciar gestiones para retenerlo de cara al 2027, año en que la institución celebrará su centenario. Según informó el periodista Ernesto Macedo, Zambrano ya tiene un acuerdo de palabra con la dirigencia rosada para extender su vínculo durante toda la próxima temporada, y se espera que la firma del contrato se concrete en los próximos días.

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La recuperación, a la espera de la evolución

La incertidumbre acompaña ahora el proceso de recuperación de Carlos Zambrano. Aunque el diagnóstico ya fue confirmado, el cuerpo médico rosado evitará establecer plazos hasta conocer cómo evoluciona la lesión en el hombro derecho (Sport Boys)

El comunicado emitido por Sport Boys no precisó una fecha estimada de retorno. La institución indicó únicamente que el tiempo de recuperación estará condicionado por la evolución clínica, funcional y deportiva del jugador, lo que deja abierta la posibilidad de que Zambrano no vuelva a jugar en lo que resta del Clausura 2026.

Con solo dos fechas por disputarse en el torneo, las chances de que el defensor pueda reaparecer antes del cierre del campeonato son escasas. Sport Boys cerrará su participación en el Clausura con el encuentro de este domingo ante UTC y un último partido de la fecha 17, con lo que el ‘Káiser’ podría quedar marginado del tramo final de una campaña en la que fue una de las piezas más regulares del equipo chalaco.

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