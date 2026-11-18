Renovación Popular cuestionó al canciller Carlos Espá por las fallas de audio y video durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, el pasado 16 de noviembre

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La bancada de Renovación Popular cuestionó este miércoles la actuación del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, tras las fallas de audio y video registradas durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, el pasado 16 de noviembre.

La diputada y vocera de la agrupación, Norma Yarrow, solicitó mediante un oficio a la Cancillería un informe urgente sobre los contratos suscritos para el evento, las responsabilidades funcionales y las eventuales penalidades que corresponderían a las empresas proveedoras.

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La legisladora advirtió que miles de asistentes no pudieron seguir adecuadamente la ceremonia, que reunió a cerca de un millón y medio de fieles, debido a los desperfectos en las pantallas y el sistema de sonido.

“La deficiente organización de la misa del Santo Padre en Las Palmas exige explicaciones y responsabilidades”, señaló en el documento, en el que exigió conocer los detalles de las contrataciones, las causas de los inconvenientes, los funcionarios encargados de la supervisión y las sanciones aplicables ante posibles incumplimientos.

Norma Yarrow exigió explicaciones a Cancillería mediante un oficio que solicita información sobre los contratos, los funcionarios responsables de la supervisión y las posibles penalidades a las empresas proveedoras

El monto observado corresponde a dos contrataciones. La primera, por S/8 millones 399.800, fue adjudicada a la empresa Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L., encargada de los equipos de sonido e iluminación. La segunda, por S/2 millones 652.889, recayó en Facogem Industrial, responsable del suministro de grupos electrógenos y cableado.

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Yarrow pidió los expedientes completos de las empresas contratadas, incluidos informes técnicos, contratos, actas de conformidad, comprobantes de pago y penalidades. También requirió que el sector explique los criterios técnicos y económicos utilizados para establecer el monto de la contratación directa, así como las pruebas efectuadas antes de la ceremonia.

Asimismo, solicitó identificar a los funcionarios responsables de fiscalizar los servicios y determinar si las deficiencias fueron advertidas antes o durante el desarrollo de la misa.

“La población tiene derecho a saber qué ocurrió con recursos públicos comprometidos para un evento de esta magnitud. Cada sol de los peruanos debe ser debidamente cautelado”, añadió.

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La Cancillería reconoció anteriormente que se produjeron inconvenientes en algunos sectores de la Base Aérea Las Palmas y anunció una evaluación técnica para determinar responsabilidades y eventuales penalidades, de acuerdo con los contratos suscritos. Además, indicó que los procesos de contratación estuvieron sujetos al control concurrente de la Contraloría General de la República.

Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L. recibió S/8 millones 399.800 por los equipos de sonido e iluminación, mientras que Facogem Industrial obtuvo S/2 millones 652.889 por grupos electrógenos y cableado

La senadora de Renovación Popular Lourdes Alcorta se sumó a los cuestionamientos y calificó de “inaceptable” que las pantallas no funcionaran correctamente durante una ceremonia que congregó a miles de fieles.

“En un evento semejante, como el que hemos tenido con el Papa en Las Palmas, el dueño debió estar presente ahí”, manifestó. La legisladora sostuvo que las deficiencias tuvieron un impacto mayor debido a que numerosos asistentes llegaron desde la madrugada e incluso un día antes para participar en la celebración.

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Alcorta también puso en cuestión el presupuesto destinado a los servicios técnicos y exigió explicaciones al titular de Relaciones Exteriores. “El señor canciller [...] dé las explicaciones bien claras, porque también es un montón de plata que se ha gastado”, declaró.

Más temprano, el presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, Walter Dolorier, denunció que los acuerdos logísticos fueron “sobrevalorados en un 700 %”, por lo que exhortó a Espá a explicar los criterios utilizados para adjudicar los servicios y justificar los montos desembolsados.