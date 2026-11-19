“Menos mal no han tirado esto”, comentó León XIV al recibir un rosario antes de la audiencia general de este miércoles 18 de noviembre. Composición: Infobae

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El papa León XIV protagonizó un nuevo momento de humor al recordar el incidente que sufrió durante su reciente visita al Perú. El episodio ocurrió durante una de sus actividades en el Vaticano, cuando recibió un rosario de manos de un sacerdote y aprovechó la ocasión para hacer una referencia al objeto que impactó contra su rostro en Lima.

La escena tuvo lugar este miércoles 18 de noviembre, durante el recorrido tradicional en papamóvil por la Plaza de San Pedro, antes de la audiencia general. El Pontífice recibió el objeto religioso del P. Marco Billeri y, al tomarlo, hizo un comentario espontáneo que provocó sonrisas entre quienes presenciaron el momento.

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“Menos mal no han tirado esto”, expresó León XIV mientras sostenía el rosario. La frase hizo referencia al incidente ocurrido el lunes 16 de noviembre, cuando un objeto religioso lanzado desde la multitud golpeó su rostro durante su recorrido en papamóvil por las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco.

La anécdota volvió a cobrar relevancia pocos días después del cierre de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. El Papa recordó el episodio con humor durante su actividad en Roma, en una escena que permitió identificar nuevamente el vínculo entre el incidente y las muestras de afecto de los fieles peruanos.

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El comentario del Papa durante su recorrido por el Vaticano

El papa León XIV volvió a hacer referencia al episodio que protagonizó en Lima, cuando un objeto religioso lanzado desde la multitud golpeó su rostro. Esta vez, el Pontífice reaccionó con humor al recibir un rosario durante su recorrido por el Vaticano. Aciprensa

El momento ocurrió antes de la audiencia general, cuando León XIV saludaba a los asistentes desde el papamóvil en la Plaza de San Pedro. Durante el trayecto, el P. Marco Billeri le entregó un rosario y el Pontífice reaccionó con una broma sobre el golpe que recibió días antes en territorio peruano.

El comentario surgió cuando el Papa se giró para recibir el objeto religioso. Su expresión recordó el lanzamiento que lo tomó por sorpresa durante su última jornada de actividades en Perú.

No fue la primera vez que León XIV hizo referencia al episodio. Durante el vuelo de regreso a Roma, el Pontífice ya había mencionado el incidente ante los periodistas que lo acompañaban. En aquella oportunidad expresó: “Son cosas que uno se lleva en el corazón y quizás también en el ojo”.

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En esa misma conversación, destacó el entusiasmo y la fe de los peruanos, así como el deseo de los asistentes de recibir la bendición papal.

Así ocurrió el incidente durante su última actividad en Perú

Un lamentable incidente ocurrió durante una aparición pública del papa León XIV, donde un objeto fue lanzado y lo golpeó mientras se encontraba en el papamóvil recorriendo la Base Aérea Las Palmas. (Crédito: Exitosa)

El episodio se produjo durante el recorrido del papamóvil por las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas, en Surco, minutos antes de la misa multitudinaria con la que León XIV concluyó su visita al país.

Un fiel lanzó un objeto religioso desde la multitud y este impactó contra el rostro del Pontífice. Las imágenes del recorrido mostraron cómo el Papa se llevó la mano a la cara y realizó un movimiento de dolor tras recibir el golpe.

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El objeto habría sido un denario. Durante los recorridos papales, los asistentes suelen lanzar distintos artículos hacia el vehículo, entre ellos rosarios, peluches y camisetas deportivas.

Pese al impacto, el papamóvil continuó su recorrido. Metros más adelante, León XIV recibió a un bebé que le acercaron los asistentes y luego se dirigió al altar para presidir la misa de despedida.

La despedida de León XIV del Perú

El papa León XIV habla con periodistas a bordo de su vuelo de vuelta a Roma, el lunes 16 de noviembre de 2026, al concluir un viaje pastoral de 12 días a América Latina. (Daniel Dal Zennaro/Pool Foto via AP)

El incidente ocurrió durante la última jornada del viaje apostólico de León XIV por Sudamérica, que incluyó visitas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. La misa en la Base Aérea Las Palmas marcó el cierre de sus actividades en territorio peruano.

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De acuerdo con las cifras difundidas por el Vaticano, la celebración religiosa reunió a 1,5 millones de fieles. Durante la homilía, el Pontífice agradeció la acogida del pueblo peruano y expresó: «¡Gracias Perú!».

Antes de su partida, León XIV publicó un mensaje en su cuenta oficial de X: “¡Que Dios te bendiga, mi Perú!“. En la misma publicación manifestó su agradecimiento a las personas y comunidades que participaron en la organización de la visita apostólica.

El regreso a Roma también marcó el final de una gira por tres países sudamericanos, durante la cual el Papa mantuvo encuentros religiosos y actividades públicas en distintas ciudades de la región.

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