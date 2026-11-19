Malú Ferrer comunicó el término de su vínculo sentimental con John Kelvin a tras varias semanas de relación. Video de Magaly Medina resalta que empresaria abrió los ojos. ATV. Magaly Tv La Firme'.

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Malú Ferrer confirmó el fin de su relación sentimental con John Kelvin mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. La modelo trujillana anunció que ambos decidieron continuar sus caminos por separado y pidió respeto para afrontar este momento lejos de especulaciones.

La joven difundió el pronunciamiento el martes 17 de noviembre a través de una historia en Instagram. En su mensaje, agradeció el afecto que recibió durante la relación y destacó los momentos compartidos con el cantante de cumbia.

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“Me quedo con gratitud por los momentos compartidos, el cariño y las experiencias vividas durante esta etapa de nuestras vidas”, señaló Malú Ferrer al confirmar la ruptura con el artista.

La creadora de contenido también remarcó que el final del vínculo no debe interpretarse como una confrontación pública. “Hay etapas que llegan a su fin, y eso no significa que deban terminar mal. A veces, simplemente es momento de seguir adelante”, escribió.

La modelo pidió respeto por su privacidad y la del cantante tras comunicar la ruptura.

Malú Ferrer pidió respeto tras anunciar el final de la relación

En el mismo comunicado, Malú Ferrer solicitó empatía a sus seguidores y a quienes comentaron su decisión en redes sociales. La modelo evitó profundizar en las razones que llevaron a la ruptura y prefirió limitarse a confirmar que ambos seguirán con sus proyectos de forma independiente.

“Espero que puedan comprender y respetar nuestra decisión, así como la privacidad de ambos”, expresó la empresaria. Con ese pedido, buscó poner límites a las versiones que surgieron después de conocerse que había terminado su relación con John Kelvin.

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La joven tampoco atribuyó el final de la relación a una falta de respeto de alguna de las partes. Su pronunciamiento estuvo centrado en agradecer la etapa vivida y en dejar claro que la decisión fue tomada para continuar adelante por separado.

La ruptura marca un cambio en la vida personal de Malú Ferrer, quien alcanzó notoriedad luego de que se conociera su vínculo con el intérprete. Desde entonces, la modelo compartió algunos momentos de su rutina, aunque mantuvo parte de su relación alejada de la exposición pública.

Malú Ferrer confirmó en Instagram que decidió poner fin a su relación con John Kelvin

John Kelvin sería culpable del fin de su romance con Malu

De acuerdo con el programa ‘Magaly TV, La Firme’, John Kelvin sería responsable del fin de su relación con la empresaria Malú Ferrer. El espacio de espectáculos informó sobre la ruptura y presentó imágenes y videos que la expareja había compartido anteriormente durante celebraciones privadas y en sus redes sociales.

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Durante el informe, la voz en off del espacio sostuvo: “Se lo advertimos, Malú por fin abre los ojos”. La afirmación fue emitida mientras se repasaban publicaciones de la pareja, aunque el programa no presentó detalles adicionales sobre los motivos de la separación.

Novia de John Kelvin decidió terminar relación sentimental con cantante y Magaly Medina le recuerda

Malu reaparece con confusos posteos

Después de difundir el comunicado, Malú Ferrer reapareció con publicaciones que generaron distintas interpretaciones entre sus seguidores. En uno de los videos, la modelo posó frente a un espejo con un bikini negro mientras sonaba Detrás de tu alma, de Mora.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje sobre las personas que, según escribió, terminan mostrando quiénes son realmente. Aunque no mencionó directamente a John Kelvin, algunos usuarios relacionaron la reflexión con el reciente final de la relación.

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Horas más tarde, Ferrer compartió una segunda publicación con una frase sobre el proceso de alejarse de alguien por quien todavía se siente afecto. “Nadie habla de lo difícil que es soltar a alguien aún amando”, escribió en el contenido difundido en su cuenta.

En otra de sus historias, la influencer dejó una reflexión que también llamó la atención. “Quizás en otra temporada tengamos un final feliz”, señaló. La frase fue interpretada por sus seguidores como una referencia al cierre sentimental que atraviesa, aunque la modelo no identificó a ninguna persona.

Las publicaciones aparecieron después de que Malú Ferrer confirmara que su relación con John Kelvin llegó a su fin. La secuencia de mensajes mantuvo el interés de sus seguidores, que reaccionaron a sus palabras y a la nueva etapa que inicia tras la separación.

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La creadora de contenido compartió mensajes sobre lo difícil que puede ser cerrar un ciclo sentimental.