Pope Leo waves to the crowd upon his arrival to lead the Angelus prayer outside Cusco Cathedral in the former capital of the Inca Empire during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Cusco, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Yara Nardi

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La visita del papa León XIV al Perú dejó recuerdos que permanecerán en distintas comunidades religiosas e instituciones del país. Entre el 11 y el 16 de noviembre, el pontífice entregó obsequios a los fieles de las ciudades que recorrió, como muestras de afecto y cercanía.

Entre los regalos que dejó destacan una escultura de la Virgen María para la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), una Rosa de Oro para la Virgen de la Paz de Chiclayo y un sudario con su escudo pontificio destinado al Señor de los Temblores, patrono de Cusco. También entregó rosarios a las religiosas de un hogar de acogida en el Callao y obsequió un cáliz a la comunidad católica de Pucallpa.

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Los gestos se extendieron hasta su despedida en Lima, cuando entregó un cáliz dorado y un cuadro al cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Estos presentes quedaron como recuerdos materiales de una visita apostólica que recorrió distintas expresiones de la religiosidad y cultura nacional.

Pope Leo XIV waves during a visit to the Little Sisters for Abandoned Elderly People shelter in Lima, Peru November 16, 2026. Pope Leo XIV wraps up a 12-day homecoming tour through Uruguay, Argentina and Peru that highlighted the social justice priorities shaping his early papacy, completing a demanding itinerary many doubted he could finish just a month after lung surgery. TIZIANA FABI/Pool via REUTERS

León XIV dejó en la USAT una imagen de la Virgen María con un mensaje sobre la educación y la fe

Uno de los obsequios que dejó León XIV durante su regreso a Chiclayo fue una escultura de la Virgen María, bajo la advocación de “María, la Buena Madre”, que entregó a la rectora de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Patricia Campos Olazábal. El gesto ocurrió el 13 de noviembre, durante el Encuentro con el Mundo Universitario, realizado en el campus de la institución.

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Cobertura de la entrega de la escultura de "María, la Buena Madre" a la rectora de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Patricia Campos Olazábal, en Chiclayo. El material muestra la ceremonia de entrega en el escenario durante el Encuentro con el Mundo Universitario, tomas detalladas de la figura mariana colocada sobre una base de madera con placa grabada en latín y el documento con la descripción de esta advocación. Fuente: USAT / TikTok

La imagen está vinculada con la tradición de los Hermanos Maristas y la devoción de su fundador, san Marcelino Champagnat, quien se refería a María como la “Buena Madre”. Esta expresión representaba su confianza en la protección maternal de la Virgen y su intención de imitar sus virtudes de humildad, sencillez y preocupación por los demás. La escultura llegó acompañada de un documento que explica el significado de esta advocación y su relación con la formación humana y cristiana de los jóvenes.

El pontífice también dejó un mensaje escrito en el libro de visitantes ilustres de la universidad. En la dedicatoria, fechada el 13 de noviembre de 2026, recordó su regreso a Chiclayo y destacó la vocación de enseñar, así como los valores de la búsqueda de la verdad y la dignidad de la persona humana. Cerró el texto con una frase especial: “¡Dios bendiga siempre a la USAT!”.

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Una dedicatoria manuscrita de León XIV en el libro de visitantes ilustres de la USAT en Chiclayo recuerda su visita y bendice a la comunidad universitaria. (Foto: USAT - Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo)

De la Rosa de Oro al sudario pontificio: los obsequios que León XIV dejó en Chiclayo y Cusco

Durante su paso por Chiclayo, León XIV entregó una Rosa de Oro a la imagen de Nuestra Señora de la Paz, en el santuario dedicado a esta advocación mariana. El reconocimiento constituyó uno de los momentos centrales de su regreso a la ciudad donde ejerció su ministerio episcopal entre 2015 y 2023. La distinción representa una muestra especial de veneración a la Virgen María y un reconocimiento a la devoción de la comunidad católica chiclayana.

Pope Leo prays at the Shrine of Our Lady of Peace as he meets bishops, priests, members of religious orders, seminarians and pastoral workers during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Dos días después, el 15 de noviembre, el papa llegó a Cusco y entregó dos obsequios de profundo significado religioso. Durante su encuentro en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman, otorgó una Rosa de Oro a la imagen de la Virgen Reina de Belén, conocida como Mamacha Belén. Además, ofreció un sudario con su escudo pontificio para cubrir la imagen del Señor de los Temblores, también llamado Taytacha de los Temblores y considerado patrono de la Ciudad Imperial.

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Pope Leo carries a golden rose to be placed on the Virgin Mary's statue during a meeting with faithful and representatives of popular devotion at the ancient Inca archaeological site of Saqsaywaman amid his 12-day trip to South America, returning to Peru where he previously served as a missionary and bishop, in Cusco, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Durante el rezo del Ángelus, celebrado en el atrio de la Basílica Catedral, el pontífice explicó el sentido de su obsequio. “Quiere ser la caricia del papa para un pueblo que sabe sufrir con dignidad y con esperanza cristiana”, manifestó. También señaló que la prenda debía recordar a los fieles que la Iglesia universal permanece junto a ellos.

Los regalos que el papa León XIV dejó a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao

Durante su visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, el 16 de noviembre, León XIV dejó varios obsequios para la comunidad religiosa. El pontífice entregó a cada hermana un rosario traído directamente desde el Vaticano y también regaló un cuadro que representa a Jesús como el Buen Pastor, con una oveja sobre sus hombros.

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Un informe de TVPerú Noticias presenta los testimonios de los residentes y religiosas de la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao tras una visita papal. El reportaje muestra los rosarios y cuadros entregados a la institución, así como las declaraciones de los adultos mayores que compartieron el encuentro.

Sor María Garrido, encargada de la capilla del establecimiento, expresó su emoción por el gesto y destacó el valor espiritual de los presentes. “Nos ha regalado a cada hermanita un rosario. Es el regalo más precioso que nosotras deseamos, mucho más cuando él te entrega, cuando él te da”, manifestó.

Sobre el significado del cuadro, explicó que representa a Jesús como el pastor que carga sobre sus hombros a una oveja que se aleja del camino. Para las religiosas, este detalle quedó como un recuerdo especial del encuentro con el Santo Padre.

León XIV entregó un cáliz a la comunidad de Pucallpa durante su primera misa en la Amazonía

Durante la misa que presidió en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, León XIV entregó un cáliz a la comunidad del Vicariato Apostólico de Pucallpa. El obsequio acompañó una celebración especial, pues se trató de la primera misa papal en la Amazonía peruana.

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El Pontífice pronunció uno de los discursos más duros de su gira. Lo hizo ante misioneros y representantes indígenas en la región amazónica.

La comunidad también preparó un presente para el pontífice. Se trató de un cáliz y una patena elaborados por jóvenes de la Escuela Artesanos Don Bosco, quienes tomaron como inspiración las mokawas, recipientes ceremoniales de la selva. Las piezas fueron trabajadas con madera de caoba, nogal, cedro y congona mediante la técnica de marquetería, sin utilizar pinturas ni tintes. El interior recibió un acabado de plata.

El cáliz dorado y el cuadro que León XIV entregó al cardenal Carlos Castillo

Durante la ceremonia de despedida en Lima, el papa León XIV entregó un cáliz dorado y un cuadro al cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima. El intercambio ocurrió antes de que el pontífice emprendiera su retorno a Roma, tras seis días de actividades en el país.

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Monseñor Castillo se emocionó al recibir los regalos de parte del Papa León XIV tras la misa multitudinaria en Las Palmas

Castillo recibió los presentes durante un abrazo con el Santo Padre. El gesto se produjo en una ceremonia en la que el arzobispo destacó el vínculo de León XIV con el Perú y afirmó: “Somos un país clave y tú lo has vuelto más clave”.

El cardenal también obsequió al papa un nacimiento elaborado con madera y plata peruana. La pieza, inspirada en elementos de la identidad y las tradiciones nacionales, fue entregada como recuerdo de la visita apostólica.