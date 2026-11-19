El caudal del río Zarumilla alcanzó 242 metros cúbicos por segundo y la municipalidad provincial entregó ayuda humanitaria a 100 familias. (Mindef)

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Perú enfrenta por primera vez la coincidencia simultánea de un Fenómeno El Niño (FEN) Costero de magnitud extraordinaria y un FEN Global de magnitud muy fuerte, un escenario sin precedentes desde los episodios de 1982-83 y 1997-98. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), esta doble ocurrencia climática se superpone además con precios internacionales del petróleo elevados por la guerra en Medio Oriente, una combinación que presiona al alza la inflación, los combustibles y los alimentos en el país.

El resultado es un endurecimiento generalizado de las condiciones económicas, agravado por el alza de tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo, entre ellos el del propio Perú. La inflación en Lima ya alcanzó en octubre su nivel más alto en más de tres años, mientras persisten las dudas sobre cuánto tiempo más se extenderá la presión sobre los precios.

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Una infografía de Infobae explica los efectos del fenómeno de El Niño y el alza del crudo sobre la economía de Perú, donde la inflación interanual en Lima alcanzó el 5,25%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Doble fenómeno El Niño

El FEN Costero eleva la temperatura del mar frente a las costas de Perú y Ecuador y provoca lluvias intensas, huaicos e inundaciones, principalmente en la costa norte peruana. Según el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), este fenómeno comenzó en marzo de 2026 y se mantendría en magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, con un debilitamiento progresivo hasta julio de ese año.

El FEN Global, en cambio, calienta el Pacífico ecuatorial central y se asocia con sequías en la sierra sur y centro del país, así como en la Amazonía. Se prevé que alcance magnitud muy fuerte hasta febrero de 2027 y se disipe hacia junio. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos calcula una probabilidad del 83% de que se trate del episodio más fuerte registrado desde 1950.

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Petróleo caro rompe tendencia histórica de El Niño

A diferencia de ocasiones previas, cuando los precios de la energía tendían a moderarse o incluso caer tras un FEN Global —como en 1997-98, cuando el petróleo Brent bajó 32% hasta 13 dólares por barril durante la crisis asiática, o en 2015-16, cuando cayó 47% hasta 53 dólares—, esta vez el crudo se mantiene elevado. El Banco Mundial proyecta que el Brent promedie 91 dólares por barril en 2026 y 79 dólares en 2027, cifras que representan un 32% y un 14% más que el promedio de 2025, de 69 dólares.

El FEN Costero comenzó en marzo, en paralelo con el conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio del Brent en 65%, de 73 a más de 120 dólares por barril en abril. A este factor se sumó en junio el inicio del FEN Global, en un contexto de presiones adicionales sobre el crudo. Según la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos, la capacidad de reserva de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cayó de 3,4 a 0,4 millones de barriles diarios entre 2025 y 2026, su nivel más bajo en una década, mientras la reserva estratégica estadounidense se ubica en su punto más bajo desde 1982. El Banco Mundial proyecta que a fines de 2027 el precio del petróleo aún se mantendría cerca de 10% por encima del promedio de 2025.

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El alza internacional del petróleo y los efectos del fenómeno El Niño sobre la agricultura podrían mantener la presión sobre los precios en Perú durante los próximos meses. Foto: EFE

Alimentos más caros

El Banco Mundial estima que el precio de los alimentos —categoría que abarca granos, aceites y azúcar— subiría 10% en 2026 y 7% en 2027, impulsado sobre todo por el encarecimiento de la energía, que repercute en los fertilizantes y el transporte. La tendencia contrasta con los FEN Globales de 2015-16 y 1997-98, cuando los precios de los alimentos disminuyeron por la abundancia de oferta y la debilidad de la demanda mundial de energía e insumos agrícolas.

En el caso del arroz, las sequías que el FEN Global provoca en Asia reducirían la producción mundial por primera vez en una década. En Perú, el FEN Costero amenaza con lluvias intensas e inundaciones la costa norte, que concentra cerca del 40% de la producción nacional de este cultivo, mientras el FEN Global proyecta sequías sobre San Martín y Amazonas, principales regiones productoras. A esto se suma el encarecimiento de los fertilizantes, insumo que utiliza más del 90% de los productores de arroz en el país.

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Se viene un FEN 'de los tiempos': el fenómeno El Niño sería uno de los más fuertes en las últimas décadas y impactaría en el precio de alimentos. - Crédito Composición Infobae/Andina

Inflación llega a 5.25%

El 87% de los derivados de petróleo importados por Perú entre 2021 y 2025 provino de Estados Unidos, donde el diésel alcanzó en setiembre un récord de 6,29 dólares por galón, 58% más que el promedio de los últimos cinco años, según la EIA. Con los márgenes de refinación cerca de máximos de 20 años, el diésel seguiría caro incluso si el crudo baja. Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), los combustibles en Lima se mantienen entre 50% y 60% por encima de su nivel previo al conflicto en Medio Oriente.

En octubre, la inflación a 12 meses en Lima alcanzó 5,25%, su nivel más alto en más de tres años. El resultado estuvo impulsado por el alza de los precios del transporte (15,75%), ante el encarecimiento internacional de los combustibles, y de los alimentos (6,33%), en particular pescados y mariscos, cuya oferta se vio restringida por los efectos del FEN Costero. Con este registro, la inflación suma ocho meses por encima del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), de entre 1% y 3%. El IPE proyecta que se mantendría fuera de ese rango hasta marzo de 2027.

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El BCRP consideró el alza de alimentos y energía, los choques de oferta y los riesgos geopolíticos, aunque prevé que la inflación se modere. Foto: ComexPerú

Condiciones financieras globales

En octubre, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo su tasa de interés, luego de elevarla a un rango de 3,75%-4% en setiembre, la primera subida desde 2023 ante la creciente inflación estadounidense. El mercado asigna hoy más del 90% de probabilidad a un nuevo aumento en la reunión del 9 de diciembre. Durante los episodios de FEN Global de 1982-83 y 1997-98, en cambio, la Fed no había elevado su tasa de interés.

En Perú, el BCRP subió su tasa de referencia a 4,50% en noviembre, su primer incremento desde enero de 2023. Aun así, el diferencial con la Fed es de apenas 0,50 puntos porcentuales, frente a un rango de entre 1,25 y 2,75 puntos registrado durante el FEN Costero de 2023. Si la Fed eleva su tasa en diciembre, el diferencial se reduciría a 0,25 puntos, lo que disminuiría el atractivo de los activos en soles y podría presionar al alza el tipo de cambio, con el consiguiente encarecimiento de los combustibles y fertilizantes importados en momentos en que el país ya enfrenta los efectos adversos del FEN Costero.

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