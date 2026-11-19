El padre Segundo Gaviria Sandoval, sacerdote del Vicariato Apostólico de Pucallpa, visita la comunidad de Nueva Esperanza de Panillillo en la Amazonía peruana. Durante el encuentro, el religioso es entrevistado, comparte alimentos con los pobladores locales y da lectura a los versos de su composición musical titulada “Saludo al papa León XIV en Pucallpa”, mientras miembros de la comunidad expresan sus testimonios sobre la labor pastoral en la zona. Fuente: Vicariato Apostólico de Pucallpa

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Con un ritmo alegre y amazónico, “Saludo al papa León XIV en Pucallpa”, el tema que acompañó al papa León XIV durante su visita a Pucallpa, conquistó a oyentes del Perú y otros países. Detrás de esa bienvenida musical, el padre Segundo Gaviria Sandoval plasmó también un reclamo que atraviesa la vida de los pueblos originarios y campesinos de la Amazonía.

El sacerdote del Vicariato Apostólico de Pucallpa (VAP) canta sobre la llegada del sumo pontífice de la Iglesia católica como “peregrino de esperanza”. Sin embargo, introduce una frase que marca el sentido de la composición: “Muchos siglos olvidados a los originarios y a los amazónicos”. La letra habla de acogida, aunque nace de una preocupación pastoral sostenida en el tiempo.

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El alcance de la canción amazónica contrastó con la recepción que, según el sacerdote, tuvo en su propia ciudad. Gaviria Sandoval aseguró que recibió mensajes de felicitación desde Alemania, México, Chile y Holanda, además de distintas zonas del Perú. Sin embargo, afirmó que hasta entonces no recibió ningún reconocimiento de las autoridades de Pucallpa ni de la región.

Los fieles acompañaron la coreografía con aplausos y muestras de entusiasmo durante el recibimiento al pontífice (Créditos: TVPerú)

“Este canto es un grito de la tierra amazónica”

La posibilidad de una visita de León XIV a Pucallpa llevó al padre Segundo a comenzar un trabajo que se extendió por más de cuatro meses. Escribió la letra, revisó las rimas y buscó una melodía capaz de acompañar el recibimiento al Papa sin desprenderse de la realidad que conoce en sus recorridos.

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El sacerdote conserva una práctica que alimentó esa escritura: anota en un diario lo que ve y escucha durante sus labores pastorales, así como noticias que encuentra en la radio, la televisión y los periódicos. Días después vuelve a esas páginas. Allí, explicó, suele detenerse en los problemas que afectan a las comunidades originarias.

“Poniendo énfasis en lo que sufren los originarios ahora. Y en mi recorrido pastoral, pues he vivido esto”, señaló. El canto de los pájaros, las chacras y el paisaje fuera de la ciudad también formaron parte de ese proceso creativo.

El sacerdote Segundo Gaviria Sandoval figura junto al papa León XIV frente a la multitud reunida durante la visita pastoral en Pucallpa, Perú. (Composición: Infobae Perú / Vicariato Apostólico de Pucallpa (VAP))

Su vínculo con la Amazonía peruana antecede a su sacerdocio. Cuando era misionero laico visitó Nueva Esperanza de Panillo, una comunidad a la que regresó años más tarde. Entonces encontró que algunos de los jóvenes que había conocido asumieron responsabilidades en la dirigencia cristiana local.

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Esa experiencia atraviesa versos que mencionan la trocha, la minga, el monte y el agua. En uno de los pasajes, el autor pide a León XIV que permanezca cerca de las comunidades para “hacer despertar mejor vida y nueva”. En otro, plantea el deseo de los pueblos amazónicos de vivir en paz.

Para Gaviria, la canción para el papa León XIV condensa aquello que escuchó y vivió como pastor. “Este canto es un grito de la tierra amazónica, es un grito de los hermanos indígenas, es un grito de los campesinos, de los más pobres”, afirmó en declaraciones a UTV Noticias. Luego resumió su preocupación con una frase: “Todo nos están quitando”.

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El sacerdote Segundo Gaviria Sandoval, autor de una composición musical para la visita papal, lee un documento en un terreno rural de Pucallpa. (Foto: Vicariato Apostólico de Pucallpa (VAP))

Del cuaderno del padre Segundo al estudio donde grabó canción para el papa León XIV

La voz del padre Segundo fue el punto de partida de la grabación. Él mismo admitió que no maneja instrumentos musicales y que su primera interpretación fue a capela, en un estudio al que llegó sin haber pasado por una convocatoria o concurso.

La historia comenzó cuando el padre Raúl, su párroco, vio los apuntes que llevaba consigo y le preguntó qué escribía. Gaviria Sandoval le mostró la canción que preparaba para el Papa, aunque todavía consideraba que debía ensayarla. Esa noche recibió la invitación para cantar en una oficina.

El sacerdote Segundo Gaviria Sandoval cuenta cómo escribió y grabó el tema dedicado al papa León XIV. La canción, inspirada en su trabajo con comunidades amazónicas, también recoge las demandas de los pueblos originarios. Fuente: Oriental TV

El religioso relató a Oriental TV+ que esa fue su única experiencia antes de la producción final. “Una vez nomás vine aquí”, recordó. Tras escuchar su voz, el equipo musical incorporó dos guitarras, mientras Juan se encargó de los arreglos y las combinaciones.

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La letra y la melodía llegaron posteriormente al obispo. Según el sacerdote, la respuesta fue favorable y el tema quedó listo para formar parte del recibimiento a León XIV en Pucallpa.

Los mensajes llegaron desde otros países, pero no desde las autoridades locales

La canción salió de Pucallpa y alcanzó a oyentes de otros países. El padre Segundo aseguró que recibió llamadas y mensajes de Alemania, México, Chile, Holanda y distintas ciudades del Perú. Para él, esos contactos confirmaron que el mensaje de la composición encontró eco fuera de su entorno inmediato.

El autor de la canción compuesta en Pucallpa para el papa León XIV aseguró que recibió felicitaciones desde Alemania, México, Chile y Holanda, pero ninguna desde su ciudad. Fuente: Robertoalvan@1975 / TikTok

Sin embargo, el sacerdote expresó que revisó sus mensajes sin encontrar uno procedente de Pucallpa. “Ni uno me llega de Pucallpa”, declaró. La ausencia de felicitaciones locales le resultó llamativa frente a las muestras de afecto que recibió desde el extranjero.

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También cuestionó la falta de atención de las autoridades regionales, aunque aclaró que no esperaba un reconocimiento por ser sacerdote. “No porque se trate de un sacerdote, sino de un campesino que se puso al servicio de la Iglesia y al servicio del pueblo de Pucallpa”, sostuvo.

El encuentro con el Papa también implicó un esfuerzo físico para el autor. Segundo Gaviria Sandoval explicó que necesita un bastón y compañía para desplazarse, pues teme caer cuando camina entre motocarros y vehículos. Un joven campesino lo ayudó a llegar a la puerta de ingreso. Pudo asistir al acto, pero mantuvo pendiente el deseo de conocer personalmente al pontífice.

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