Aldo Quiñonez llego a mitad de temporada a Sport Huancayo, tras una experiencia insulsa en su natal Paraguay. - Crédito: ITEA

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“Se juega el partido más importante de la historia de este club”, comentó con mucha seguridad Aldo Quiñonez a Competencia TV preguntado por la trascendencia del inminente Sport Huancayo vs Universitario que decidirá al ganador del Torneo Clausura 2026.

Al terminar los entrenamientos diurnos, el mediocentro paraguayo lució muy tranquilo pese a lo que se juega el ‘rojo matador’. En su mente prevalece la paz, sobre todo porque así los futbolistas que vienen detrás de los jerarcas pueden andar más sueltos.

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Aldo Quiñonez sumó un gol en la Copa de la Liga ante Sporting Cristal. - Crédito: ITEA

“Nosotros tratamos de sacarle esa carga a los más jóvenes y a los demás compañeros que no han pasado por estas situaciones. Hay que amenizar un poco la situación y llegar de la mejor manera posible”, dijo.

Por el camino realizado a lo largo del segundo tramo de la temporada, Quiñónez piensa que Sport Huancayo está destinado a levantar el trofeo que acredite al club como el mejor del Torneo Clausura.

“Hoy tengo más fe que nunca, porque Dios está obrando con nosotros y las cosas se están haciendo bien. Dios ayuda a las personas son buenas. Estoy seguro de que vamos a lograr el objetivo”, sostuvo Aldo con mucha convicción.

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De 35 años, Quiñónez llegó a Sport Huancayo a mediados de año después de una experiencia poco satisfactoria en el CS San Lorenzo del que era capitán. Con anterioridad militó en Olimpia, Sportivo Luqueño, Deportivo Capiatá e Independiente de Campo Grande.

Aldo Quiñonez ha reforzado el centro del campo de Sport Huancayo con jerarquía y solvencia. - Crédito: Difusión

Lance crucial

El fútbol peruano se paralizará este domingo (22.11.26) cuando Sport Huancayo y Universitario de Deportes, los dos mejores clasificados del Torneo Clausura 2026, se vean las caras en La Incontrastable por la distinción de ganador. Aquel que venza dará un paso importante hacia la definición de la Liga 1.

Los de Richard Pellejero llegan con mejores condiciones al partido. Juegan de local, con el apoyo de su gente, en una plaza en la que suelen ser arrolladores por la condición de altura y aparecen en el primer lugar del Clausura 2026, aunque por un margen corto con respecto a su perseguidor.

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Dentro de la planificación, el comando técnico de Sport Huancayo no presenta ninguna ausencia sensible y podrá contar con sus mejores elementos. Se da por descontada la titularidad de Piero Magallanes, Javier Sanguinetti y Daniel Porozo en el aparato ofensivo.

Universitario, por su lado, llega demasiado mermado al cruce. En su delegación deberá prescindir de dos efectivos gravitantes: Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray. Ambos padecen lesiones que merecen atención respectiva en el tópico del club.

Sport Huancayo planea con mucha precisión el futuro. - Crédito: ITEA

La decisión ha pasado, además, por un criterio adecuado del entrenador Fabián Bustos, quien prefiere descartarlos en el duelo venideros para así tenerlos en caso se haya logrado forzar unas semifinales con el mismo oponente del fin de semana.

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En el apartado de retorno, entretanto, todo hace indicar que el argentino Matías Di Benedetto estará apto para ser considerado, tras haber superado con éxito una dolencia que perduró varias semanas. Aun así, el DT Bustos, probablemente, optará por ubicarlo en la zona de alternativas, priorizando su línea defensiva actual.