Valentino Palacios anuncia que se retira de las redes sociales

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Valentino Palacios anunció que planea alejarse de las redes sociales a partir de diciembre de este año. El creador de contenido explicó que la decisión responde al desgaste que le generan las críticas y las acusaciones que, según afirmó, recibe de manera constante en plataformas como Facebook.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Palacios sorprendió a sus seguidores al contar que no tiene previsto continuar con el mismo ritmo de trabajo en internet. Aunque no descartó que pueda volver después de un tiempo, aseguró que está evaluando dedicarse a otras actividades lejos de la exposición digital.

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“Yo les dije: ‘hasta diciembre nomás trabajo yo en redes, ya’. Después me voy a dedicar a otras cosas, gente, en serio les digo. Yo hasta diciembre nomás trabajo en redes”, manifestó el influencer frente a su comunidad.

El anuncio generó preocupación entre quienes siguen sus publicaciones. Valentino señaló que la pausa no se debe a compromisos laborales incumplidos ni a una decisión impuesta por terceros, sino a una determinación personal que viene pensando desde hace un tiempo.

El creador de contenido Valentino Palacios comunica en un video grabado frente a la cámara su decisión de dejar las plataformas digitales en diciembre. Durante la grabación, indica haber llegado a su límite ante los comentarios y críticas recibidas en redes sociales. Hacia el final del registro audiovisual, otra persona con lentes se acerca al encuadre mientras continúa la transmisión en una habitación.

Valentino Palacios explicó el desgaste que siente por las críticas

El creador de contenido sostuvo que las constantes reacciones negativas en redes sociales lo llevaron a replantear su presencia pública. Según explicó, está cansado de ingresar a las plataformas y encontrar cuestionamientos por situaciones que asegura no haber dicho o protagonizado.

“Ni siquiera ni un contrato que tengo. O sea, es por decisión propia, ya no aguanto. Ya llegué a mi límite ya. No aguanto de estar entrando a cada rato a redes sociales, a Facebook, que me estén funando por cosas que no he dicho, que, pucha, ya es mucha hueva**...”, expresó.

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Palacios indicó que su intención es dejar de exponerse a los comentarios que recibe a diario. Para él, las críticas de los llamados haters se han convertido en una carga que ya no quiere sostener, pese a que las redes sociales le permitieron obtener ingresos y adquirir sus pertenencias.

El influencer reconoció que su trabajo en plataformas digitales le dio resultados económicos, pero aclaró que eso no es suficiente para continuar en un entorno que considera agotador.

“Lo estoy pensando hace tiempo, ya quizás hice mi dinero, me pude comprar mis cosas, todo lo que era, pero voy a hacer otras cosas, la verdad”, afirmó.

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Aunque no detalló cuáles serían los nuevos proyectos que planea emprender, Valentino Palacios dejó abierta la posibilidad de tomarse un descanso prolongado. Su mensaje reflejó que la decisión todavía atraviesa un proceso de reflexión, pero insistió en que siente la necesidad de alejarse.

“Quizás me dé un tiempo largo, yo estoy cansada ya. No sé, gente, ya, y sí, sí le voy a dar el gusto a los haters. Sí le voy a dar el gusto a los haters, que piensen lo que quieran, ¿ya? Pero de mí no van a saber nada”, añadió.

El influencer aseguró que llegó a su límite frente a las críticas que recibe en internet. (Instagram/valentinopalaciosss)

Ric La Torre le pidió que no abandone las redes

Las declaraciones de Valentino Palacios llegaron a oídos de Ric La Torre, quien comentó el tema y le envió un mensaje público. El comunicador consideró que el anuncio podría responder al impacto emocional de las críticas, pero le recomendó no tomar una decisión definitiva sin evaluar el cariño que también recibe de sus seguidores.

“Bueno, lo ha dicho en un live de TikTok, dice que hasta diciembre nomás, que ya está cansado. Mi Vale querido, yo te diría, bebé, yo sé... creo que es show, la verdad, porque mucha gente me ha dicho: «No, es show, es show»”, señaló Ric La Torre.

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El comunicador aclaró que, incluso si se trata de una reacción del momento, es válido que el influencer se cuestione si desea seguir exponiéndose en redes sociales. Sin embargo, le pidió mirar también los mensajes positivos y a las personas que respaldan su trabajo.

“Pero tómalo por el lado amable, las redes son así, tú sigue haciendo. Hay gente que te va a querer, gente que no te va a querer. Para mí lo es todo por show, pero está bien también en un momento cuestionarse: «Oye, ¿debería seguir en redes o no?»”, expresó.

Ric La Torre sostuvo que Valentino Palacios cuenta con una comunidad que lo aprecia y le sugirió no darle la satisfacción a quienes lo cuestionan. “Yo creo que aunque mucha gente no lo quiera, hay mucha más gente que lo quiere. Así que mi Vale, continúe nomás, siga, ignore a los haters. Más bien, no le dé gusto”, concluyó.

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Por ahora, Valentino Palacios mantiene su decisión de trabajar en redes sociales hasta diciembre. El influencer no precisó si su alejamiento será permanente ni cuándo podría reaparecer, pero dejó claro que quiere priorizar su tranquilidad frente al impacto que le generan las críticas.

Ric La Torre le recomendó a Valentino Palacios no darle el gusto a los haters. (Carlos Diaz/Infobae Perú)