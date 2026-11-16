La ilusión de Jostin Alarcón tras el último partido de Sport Boys en la Liga 1 2026: “Hay que defenderlo a muerte”

Tras ser galardonado como la figura frente a Comerciantes Unidos, el volante chalaco reafirmó su contrato hasta 2027 y prometió entregarse por completo durante una temporada histórica para la institución porteña (L1 MAX)

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El mediocampista de Sport Boys Jostin Alarcón se convirtió en la figura del empate 3-3 que su equipo rescató ante Comerciantes Unidos en Cutervo, en el marco de la última jornada del Torneo Clausura 2026.

El futbolista, elegido como el mejor del encuentro por L1 MAX, habló en zona mixta sobre las adversidades que atravesó el plantel durante el compromiso, sus propias chances desaprovechadas y la motivación que lo mueve de cara al próximo año, cuando el club celebrará su centenario.

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Con vínculo contractual vigente hasta 2027, Alarcón no escatimó palabras para graficar su entrega: “Con toda la ilusión. Un año bonito, el año centenario del Boys, así que a defenderlo a muerte”, declaró al término del partido.

El mejor del partido

Jostin Alarcón fue elegido mejor jugador del empate 3-3 entre Sport Boys y Comerciantes Unidos, en Cutervo. El volante anotó durante la remontada rosada, aunque reconoció que también desperdició una ocasión clara. (L1 MAX)

El reconocimiento a Alarcón llegó en un contexto particular. Sport Boys viajó a Cutervo con apenas 15 futbolistas en el plantel, una cifra notoriamente por debajo de lo habitual para un encuentro de Liga 1. Las complicaciones se profundizaron durante el desarrollo del juego: tanto Davey como Illanes debieron abandonar el campo antes del descanso por lesión, lo que dejó al técnico Carlos Desio con solo cuatro alternativas en el banco. Pese a ese escenario, el conjunto rosado logró reponerse de una desventaja de 2-1 en el marcador y dar vuelta el resultado en el inicio del complemento.

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Fue precisamente Alarcón uno de los protagonistas de esa reacción. El mediocampista anotó uno de los dos tantos consecutivos con los que Sport Boys pasó del 2-1 adverso al 3-2 a favor en apenas cinco minutos de la segunda etapa. Alexis Huamán completó la dupla goleadora de esa remontada. Sin embargo, el propio Alarcón reconoció que el equipo tuvo en sus manos la posibilidad de sentenciar el partido con un cuarto gol. “Tuvimos ocasiones claras. Creo que yo también me fallé una clara, pero este es el fútbol”, admitió con honestidad ante las cámaras de L1 MAX. “Pudimos sacar un punto al menos”, agregó, resignado ante lo que pudo ser y no fue.

El galardón de figura del partido, en ese sentido, tuvo un sabor agridulce para el volante: reconocimiento individual en medio de un resultado que el equipo rosado pudo haber aprovechado mejor, sobre todo después de que Comerciantes Unidos quedara con diez hombres a los 54 minutos, tras la expulsión de Guzmán por agresión a Santana.

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El partido: remontada rosada y empate cutervino

La victoria estuvo cerca para Sport Boys después de darle vuelta al resultado en el complemento y jugar con superioridad numérica. Sin embargo, un penal convertido por Herrera permitió a Comerciantes Unidos rescatar el empate. (Liga 1)

El encuentro en Cutervo fue un ida y vuelta constante desde el pitazo inicial. El conjunto local salió con intensidad y generó las primeras situaciones de riesgo sobre el arco de Nolasco, con Josuee Herrera y Alexis Arias como los hombres más activos en el ataque cutervino. La presión del equipo de casa encontró su recompensa a los 31 minutos, cuando Herrera definió con un potente remate para abrir el marcador.

La respuesta rosada fue inmediata. Cuatro minutos después, Rolando Díaz igualó las acciones tras una triangulación en la que participaron Trauco y Loyola. No obstante, Comerciantes Unidos volvió a tomar la delantera antes del descanso: Maximiliano Pérez conectó de cabeza y puso el 2-1, con el que ambos equipos se fueron al vestuario.

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La segunda mitad fue territorio rosado en su arranque. En apenas cinco minutos, los goles de Jostin Alarcón y Alexis Huamán dieron vuelta el marcador y pusieron el 3-2 a favor de Sport Boys. La expulsión de Guzmán a los 54 minutos parecía allanar el camino hacia la victoria visitante, pero Comerciantes Unidos no se rindió. A los 58 minutos, Herrera convirtió desde el punto de penal y selló el 3-3 definitivo, con el que ambos equipos cerraron su participación en el Torneo Clausura 2026.

Compromiso con el centenario rosado

El empate en Cutervo marcó el cierre de la temporada para Sport Boys, pero Alarcón ya mira hacia el próximo desafío: los 100 años del club chalaco. El volante aseguró que afrontará el aniversario con máximo compromiso. (Liga 1)

Ni Sport Boys ni Comerciantes Unidos lograron clasificar a un torneo internacional al término de la temporada, aunque ninguno de los dos quedó comprometido con la zona de descenso. Para el club rosado, el cierre del año deja una imagen de carácter y capacidad de reacción, virtudes que Alarcón encarnó con su actuación en Cutervo.

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El mediocampista llega al 2027 con el contrato renovado y una motivación extra: ser parte de los festejos por los 100 años de Sport Boys. “Un año bonito”, definió sin rodeos. Para él y para la institución del Callao, la cuenta regresiva hacia el centenario ya comenzó.