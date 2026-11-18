Senadora Robles critica reunión del ministro Luis Dyer con exministros de Salud.

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El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Dyer Fernández, reunió a doce exministros para presentarles los lineamientos de su gestión digital y recoger propuestas sobre la atención sanitaria.

La cita, denominada “Lineamientos y políticas del sector Salud”, incluyó a viceministros, funcionarios técnicos y exautoridades que dirigieron el Minsa en distintos periodos.

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Durante el encuentro, el titular del Minsa expuso la interoperabilidad del sistema de salud, la transformación digital, la historia clínica electrónica y una reorganización interna del ministerio.

También planteó medidas para mejorar el funcionamiento institucional y fortalecer la capacidad de respuesta ante las demandas de la población. Dyer vinculó esas acciones con la preparación frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

“Me siento extremadamente honrado de presidir esta reunión con ustedes, que han ocupado el cargo que hoy recae en mi persona. Espero que podamos compartir experiencias y conocimientos que nos permitan brindar un servicio de calidad a todos los peruanos”, manifestó el ministro. La convocatoria reunió a Midori de Habich, Silvia Pessah, Abel Salinas, Óscar Ugarte y otras exautoridades.

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El ministro sostuvo que los aportes de los participantes permitirán detectar los “cuellos de botella” del sistema y diseñar estrategias de atención.

“La mejora de la salud pública requiere consensos y la suma de todas las capacidades. Estamos convencidos de que unidos seremos más fuertes y podremos llegar a todos los rincones del país, por más difícil que geográficamente resulte”, enfatizó.

Dyer afirmó que el sector activó protocolos de prevención y atención ante el escenario climático. “De ninguna manera esta situación es una excusa para bajar los brazos. Estamos preparados y activando todos los protocolos para la prevención y atención”, señaló. También indicó que la reorganización busca alinear al ministerio con la política social del Gobierno y priorizar la atención.

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Presidenta Keiko Fujimori posa con el ministro de Salud Luis Williams Dyer Fernández después de su juramentación en el cargo en Perú. (Captura: TV Perú Noticias)

Silvana Robles cuestionó falta de acuerdos tras la cita

La senadora Silvana Robles, integrante de la bancada de Juntos por el Perú, cuestionó la reunión entre Dyer y los exministros. Para la parlamentaria, la cita no precisó qué propuestas serán incorporadas, qué plazos tendrán ni qué acuerdos sanitarios concretos se alcanzaron. También señaló que el encuentro ocurrió luego de los primeros cien días de gestión del ministro.

“Hay reuniones que se convocan para encontrar soluciones y otras para tener una fotografía que mostrar. El ministro ya tiene una imagen para exhibir, pero sigue pendiente saber qué ganó el sector con ella”, afirmó Robles.

La legisladora indicó que Dyer responsabilizó a sus antecesores por la crisis y falta de recursos, pero después los convocó para escuchar sus propuestas.

Robles sostuvo que esa secuencia también se repitió con trabajadores de salud y gobernadores regionales. “Si tenían tan poco que aportar, ¿por qué necesita ahora sus ideas?”, enfatizó.

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Asimismo, mencionó que varias exautoridades, o personas de su entorno, mantienen cargos de confianza en el actual gobierno. Citó el caso del exministro Alberto Tejada, cuyo hijo ocupa un puesto de decisión en el Minsa, según indicó la parlamentaria.

La senadora también cuestionó que la telemedicina fuera presentada como una novedad tras un viaje oficial a El Salvador, pese a que el país ya contaba con servicios de telesalud.

Por último, recordó la instalación de un hospital de campaña en Tumbes sobre un terreno que terminó inundado. “Aprender de otros países está muy bien, pero presentar como descubrimiento lo que ya existía demuestra desconocimiento y desconexión”, afirmó.

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