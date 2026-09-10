Cienciano completó su último ensayo antes de enfrentar a Montevideo City Torque por Copa Sudamericana: “Hay que sacar una buena ventaja”

(Cienciano)

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Cienciano cerró el ciclo de trabajo previo al compromiso más importante de su calendario internacional. El conjunto cusqueño utilizó por última vez las instalaciones del estadio Garcilaso de la Vega para afinar los detalles tácticos de cara al choque de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Montevideo City Torque.

Con todos los futbolistas disponibles y bajo la batuta del cuerpo técnico liderado por Horacio Melgarejo, la sesión sirvió para repasar el esquema con el que el equipo buscará sacar ventaja en la primera batalla de la serie. El partido está programado para este jueves 10 de septiembre a las 7:30 pm en el mismo escenario donde el plantel imperial se despidió de los entrenamientos.

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Melgarejo repasó el plan para el duelo de altura

(Cienciano)

La práctica se desarrolló con la totalidad del plantel a disposición del comando técnico, una señal que refuerza la confianza del cuerpo de trabajo de cara a un compromiso de alto voltaje competitivo.

Melgarejo y su equipo de colaboradores condujeron la jornada con foco en el modelo de juego que el equipo pondrá en práctica ante los uruguayos.

La altura de la ciudad del Cusco, uno de los factores geográficos más determinantes del fútbol sudamericano, se convierte en un elemento central para el conjunto peruano, que conoce a la perfección las condiciones de su propio terreno y buscará explotarlas desde el primer minuto del encuentro.

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Montevideo City Torque ya está en suelo peruano

El rival también movió sus piezas con anticipación. La delegación de Montevideo City Torque llegó al Perú el martes para adaptarse a las condiciones climáticas y altitudinales que impone la sede del partido.

El conjunto uruguayo aprovechó las horas previas al encuentro para ajustar los aspectos finales de su preparación y minimizar el impacto físico que genera la altitud en equipos que no están habituados a competir en esas circunstancias. La llegada temprana al país refleja la seriedad con la que el club oriental encaró la doble llave ante el elenco imperial.

La advertencia de Becerra

(Cienciano)

Para el cruce de cuartos de final ante el representante uruguayo, el defensa ecuatoriano Kevin Becerra advirtió que el equipo no caerá en excesos de confianza. Reconoció las virtudes de un adversario que basa su juego en el dominio de la posesión y que exigirá una respuesta diferente a la que Cienciano ofreció ante el campeón brasileño.

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“Sabemos lo que juega City Torque, que tiene buenos jugadores, que tiene mucha posesión de pelota. Son partidos distintos. No podemos mentalizarnos en que vamos a ganar seis o diez a cero, porque los rivales nos estudian y también depende mucho de nosotros lo que hagamos”, explicó el zaguero. Su planteo fue concreto: “La idea sería hacer un buen partido acá y sacar una buena ventaja” de cara a la vuelta en Montevideo, programada para el 16 de septiembre.

Sobre el hecho de jugar primero en casa, Becerra reconoció que tiene sus matices. “Eso casi no nos alegra mucho, porque a veces ganás acá y no podés celebrar porque todavía te falta un partido. Pero es importante igual jugarlo acá por el tema de la hinchada, que nos va a apoyar. Es una motivación extra”, sostuvo.

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Un jueves de definición en el Garcilaso de la Vega

El estadio Garcilaso de la Vega albergará este jueves el primer capítulo de una serie que definirá uno de los cupos para las semifinales del torneo continental. Cienciano recibirá a Montevideo City Torque desde las 19:30 horas en un escenario que ya fue testigo de la preparación final del equipo local.

El ganador de la llave —que se resolverá entre el partido de ida y la revancha— avanzará a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Para el conjunto cusqueño, la cita representa una oportunidad histórica de seguir escalando posiciones en el torneo y ratificar su protagonismo en el fútbol internacional de la región.

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