Perú Deportes

Cienciano completó su último ensayo antes de enfrentar a Montevideo City Torque por Copa Sudamericana: “Hay que sacar una buena ventaja”

El elenco cusqueño cerró su preparación en el estadio Garcilaso de la Vega con plantel completo bajo la conducción de Horacio Melgarejo. El duelo de ida por los cuartos de final se disputará este jueves

Cienciano – Copa Sudamericana – Kevin Becerra – Montevideo City Torque – Perú – deporte – 9 septiembre
(Cienciano)
Guardar

Cienciano cerró el ciclo de trabajo previo al compromiso más importante de su calendario internacional. El conjunto cusqueño utilizó por última vez las instalaciones del estadio Garcilaso de la Vega para afinar los detalles tácticos de cara al choque de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Montevideo City Torque.

Con todos los futbolistas disponibles y bajo la batuta del cuerpo técnico liderado por Horacio Melgarejo, la sesión sirvió para repasar el esquema con el que el equipo buscará sacar ventaja en la primera batalla de la serie. El partido está programado para este jueves 10 de septiembre a las 7:30 pm en el mismo escenario donde el plantel imperial se despidió de los entrenamientos.

PUBLICIDAD

Melgarejo repasó el plan para el duelo de altura

Cienciano – Copa Sudamericana – Kevin Becerra – Montevideo City Torque – Perú – deporte – 9 septiembre
(Cienciano)

La práctica se desarrolló con la totalidad del plantel a disposición del comando técnico, una señal que refuerza la confianza del cuerpo de trabajo de cara a un compromiso de alto voltaje competitivo.

Melgarejo y su equipo de colaboradores condujeron la jornada con foco en el modelo de juego que el equipo pondrá en práctica ante los uruguayos.

La altura de la ciudad del Cusco, uno de los factores geográficos más determinantes del fútbol sudamericano, se convierte en un elemento central para el conjunto peruano, que conoce a la perfección las condiciones de su propio terreno y buscará explotarlas desde el primer minuto del encuentro.

PUBLICIDAD

Montevideo City Torque ya está en suelo peruano

El rival también movió sus piezas con anticipación. La delegación de Montevideo City Torque llegó al Perú el martes para adaptarse a las condiciones climáticas y altitudinales que impone la sede del partido.

El conjunto uruguayo aprovechó las horas previas al encuentro para ajustar los aspectos finales de su preparación y minimizar el impacto físico que genera la altitud en equipos que no están habituados a competir en esas circunstancias. La llegada temprana al país refleja la seriedad con la que el club oriental encaró la doble llave ante el elenco imperial.

La advertencia de Becerra

Cienciano – Copa Sudamericana – Kevin Becerra – Montevideo City Torque – Perú – deporte – 9 septiembre
(Cienciano)

Para el cruce de cuartos de final ante el representante uruguayo, el defensa ecuatoriano Kevin Becerra advirtió que el equipo no caerá en excesos de confianza. Reconoció las virtudes de un adversario que basa su juego en el dominio de la posesión y que exigirá una respuesta diferente a la que Cienciano ofreció ante el campeón brasileño.

“Sabemos lo que juega City Torque, que tiene buenos jugadores, que tiene mucha posesión de pelota. Son partidos distintos. No podemos mentalizarnos en que vamos a ganar seis o diez a cero, porque los rivales nos estudian y también depende mucho de nosotros lo que hagamos”, explicó el zaguero. Su planteo fue concreto: “La idea sería hacer un buen partido acá y sacar una buena ventaja” de cara a la vuelta en Montevideo, programada para el 16 de septiembre.

Sobre el hecho de jugar primero en casa, Becerra reconoció que tiene sus matices. “Eso casi no nos alegra mucho, porque a veces ganás acá y no podés celebrar porque todavía te falta un partido. Pero es importante igual jugarlo acá por el tema de la hinchada, que nos va a apoyar. Es una motivación extra”, sostuvo.

Un jueves de definición en el Garcilaso de la Vega

El estadio Garcilaso de la Vega albergará este jueves el primer capítulo de una serie que definirá uno de los cupos para las semifinales del torneo continental. Cienciano recibirá a Montevideo City Torque desde las 19:30 horas en un escenario que ya fue testigo de la preparación final del equipo local.

El ganador de la llave —que se resolverá entre el partido de ida y la revancha— avanzará a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Para el conjunto cusqueño, la cita representa una oportunidad histórica de seguir escalando posiciones en el torneo y ratificar su protagonismo en el fútbol internacional de la región.

Temas Relacionados

CiencianoMontevideo City TorqueCopa Sudamericanaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El récord histórico que Universitario puede romper en el clásico ante Alianza Lima si no pierde en Matute por Liga 1 2026

Los ‘cremas’ han convertido Matute en un escenario favorable durante los últimos años. La racha incluye victorias importantes, como la de la final nacional de 2023, cuando levantó el título en casa de los ‘blanquiazules’

El récord histórico que Universitario puede romper en el clásico ante Alianza Lima si no pierde en Matute por Liga 1 2026

El despiadado calificativo que tuvo Andrés ‘Cóndor’ Mendoza contra Federico Girotti: “De verdad, es un desastre y una...”

El exatacante peruano consideró que el argentino ya agotó todas sus chances, cuestionó el desembolso realizado por la dirigencia y pidió explicaciones sobre cuántas oportunidades más recibirá el jugador

El despiadado calificativo que tuvo Andrés ‘Cóndor’ Mendoza contra Federico Girotti: “De verdad, es un desastre y una...”

A qué hora juega Perú vs Venezuela: partido clave por fecha 3 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El seleccionado de Antonio Rizola sale en busca de su primera victoria en el certamen luego de caer ante Argentina y Brasil. Consulta los horarios del compromiso

A qué hora juega Perú vs Venezuela: partido clave por fecha 3 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Tras disputar la Copa Davis con Perú, Ignacio Buse regresará a competir en pista dura: primera gira en China confirmada

La primera raqueta nacional, número 30 del mundo, se ha anotado en el ATP 500 de Pekín y Masters 1000 de Shanghái, donde podría partir como preclasificado

Tras disputar la Copa Davis con Perú, Ignacio Buse regresará a competir en pista dura: primera gira en China confirmada

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley HOY: así va Perú y las demás selecciones tras la fecha 2

Chile logró su primera victoria en el certamen tras imponerse ante Venezuela. Más tarde, Argentina sufrió, pero terminó venciendo a Colombia. Y Perú no pudo con Brasil

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley HOY: así va Perú y las demás selecciones tras la fecha 2
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nieto a Keiko Fujimori: “Le vamos a conceder todo (facultades legislativas) para que no tenga más excusas y gobierne”

Nieto a Keiko Fujimori: “Le vamos a conceder todo (facultades legislativas) para que no tenga más excusas y gobierne”

Perú apuesta por inteligencia satelital y ciberseguridad con el ingreso al Escudo de las Américas, según internacionalista

Embajador de EE.UU. en Perú anuncia que visita de Marco Rubio abordará inversión minera y seguridad: “Seremos fuertes”

Marco Rubio en el Perú: Gobierno debe impulsar la agenda de seguridad ciudadana y relaciones económicas, señalan expertos

“El Perú es un país minero”: Keiko Fujimori promete inversión responsable y lucha contra economías ilegales

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella niega romance con influencer Brianda Deyanara de ‘La Casa de los Famosos’: “No tengo nada con ella”

Nicola Porcella niega romance con influencer Brianda Deyanara de ‘La Casa de los Famosos’: “No tengo nada con ella”

Tilsa Lozano abre la puerta para invitar al 'Loco' Vargas a su pódcast y dice que no le corre a nadie

Norka Ascue acusa a Pamela Franco de manipular a Melanie Martínez: "La gente desleal siempre será desleal"

Ana Paula Consorte es captada luciendo abultado vientre: ¿confirma tercer hijo con Paolo Guerrero?

Magaly Medina pone en duda la ruptura de Laura Spoya y Sebastián Gálvez: “¿Es berrinche o terminaron?”

DEPORTES

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley HOY: así va Perú y las demás selecciones tras la fecha 2

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley HOY: así va Perú y las demás selecciones tras la fecha 2

Perú vs Brasil 0-3: resumen de la derrota ‘bicolor’ por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Jesús Pretell, emocionado por participar en una instancia decisiva de la Copa Libertadores 2026 con LDU: “Es mi primera vez en cuartos de final”

Juan Pablo Varillas vs Francesco Passaro: día, hora y dónde ver partido por octavos de final del Challenger 125 de Génova 2026