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Tras disputar la Copa Davis con Perú, Ignacio Buse regresará a competir en pista dura: primera gira en China confirmada

La primera raqueta nacional, número 30 del mundo, se ha anotado en el ATP 500 de Pekín y Masters 1000 de Shanghái, donde podría partir como preclasificado

Ignacio Buse disputará su primera gira en China sobre pista dura.
Ignacio Buse disputará su primera gira en China sobre pista dura. Crédito: Composición Infobae Perú.
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Después de representar a Perú en la serie de Copa Davis ante Paraguay, Ignacio Buse afrontará su primera gira por China, con participaciones confirmadas en el ATP 500 de Beijing y el Masters 1000 de Shanghái. El tenista peruano, ubicado en el puesto 30 del ranking ATP, buscará extender una temporada en la que sumó dos títulos y consiguió sus primeras victorias en torneos de Grand Slam.

La información fue difundida por ‘ATPerú’. Buse jugará primero la eliminatoria de Copa Davis entre Perú y Paraguay, prevista para el 18 y 19 de septiembre en Lima, antes de retomar el calendario individual en Asia. El ATP 500 de Beijing se disputará del 30 de septiembre al 6 de octubre, mientras que el Masters 1000 de Shanghái comenzará el 7 de octubre y concluirá el 18.

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El desafío en Beijing supondrá una nueva oportunidad para el peruano en un cuadro de alta exigencia. El certamen, conocido oficialmente como China Open, se desarrolla en el Centro Nacional de Tenis, dentro del Parque Olímpico de la capital china. Jannik Sinner, actual número uno del mundo, aparece como campeón defensor y encabeza la lista de participantes junto con Alexander Zverev y Novak Djokovic.

Ignacio Buse jugará dos torneos relevantes en China.
Ignacio Buse jugará dos torneos relevantes en China. Crédito: Facebook ATPerú.

Buse también está incluido en la nómina del Masters 1000 de Shanghái, torneo que se juega en el Qizhong Forest Sports City Arena, en el distrito de Minhang. El monegasco Valentin Vacherot defenderá el título obtenido en 2025. Con su actual posición en el ranking, el peruano podría ingresar entre los 32 cabezas de serie, aunque esa condición dependerá de la clasificación vigente al momento del sorteo y de eventuales bajas.

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La escala asiática representará una nueva prueba para Buse en canchas rápidas, superficie en la que conquistó en agosto el ATP 250 de Winston-Salem. Ese resultado le permitió llegar al Top 30 y consolidarse como el tercer peruano con mejor ubicación en la era profesional, detrás de Jaime Yzaga y Pablo Arraya.

El 2026 de Ignacio Buse incluyó dos títulos ATP y el ingreso al Top 30

La temporada de Ignacio Buse quedó marcada por varios avances en el circuito. A comienzos de año ingresó al Top 100 y luego alcanzó las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, instancia en la que eliminó al brasileño João Fonseca, uno de los locales con mayor respaldo del público.

El tenista peruano sigue haciendo historia en Brasil y ahora estará en cuartos de final del torneo - Crédito: ESPN.

El peruano también debutó en los Masters 1000 de Madrid y Roma, donde consiguió victorias en primera ronda. Más adelante disputó por primera vez el cuadro principal de Roland Garros y alcanzó su primer triunfo en Wimbledon, antes de dar uno de los saltos más relevantes de su campaña.

En julio obtuvo el ATP 500 de Hamburgo, su primer título en el circuito principal. Semanas después sumó una segunda corona en Winston-Salem, torneo ATP 250 que le permitió llegar al US Open con una posición de privilegio. En Nueva York venció al estadounidense Marcos Giron en cinco sets y avanzó a la segunda ronda, donde quedó eliminado ante el francés Benjamin Bonzi.

Perú recibirá a Paraguay con las entradas agotadas en el Jockey Club

Antes de viajar a China, Perú afrontará la serie ante Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. La Federación Peruana de Tenis confirmó que se agotaron las entradas para las dos jornadas en el Jockey Club del Perú.

La programación establece que los partidos del viernes 18 de septiembre comenzarán a las 16:00, mientras que la actividad del sábado 19 se iniciará a las 14:00. La serie marcará el regreso del equipo peruano a Lima en esta instancia de la competencia.

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