Perú

Embajador de EE.UU. en Perú anuncia que visita de Marco Rubio abordará inversión minera y seguridad: “Seremos fuertes”

Bernie Navarro afirmó que Expomina representa una oportunidad para impulsar el diálogo y fortalecer la cooperación entre ambos países

Consultado sobre las tensiones con China, Bernie Navarro evitó la confrontación y destacó que EE.UU. basa sus relaciones en la transparencia y el respeto a las leyes locales. (Crédito: Canal N)
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La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tendrá entre sus principales temas la inversión minera y la seguridad, según adelantó el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro. El diplomático destacó que el encuentro también permitirá abordar el futuro de la relación bilateral y fortalecer la cooperación entre ambos países.

Navarro brindó estas declaraciones durante su participación en Expomina, donde resaltó el interés de empresas estadounidenses por ampliar sus inversiones en el sector minero peruano. “Tenemos una gran oportunidad de construir la minería del futuro y juntos seremos más fuertes”, afirmó.

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Un hombre con traje y gafas de sol habla ante un micrófono desde un podio, rodeado por varias personas y una bandera de Perú.
La visita de Marco Rubio a Perú tendrá como ejes la inversión minera, la seguridad y la relación bilateral entre Estados Unidos y Perú. (Captura video: Exitosa) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inversión estadounidense en minería

El embajador señaló que las empresas de Estados Unidos pueden desempeñar un papel importante en la modernización de la minería peruana mediante tecnología, experiencia y capacidad de innovación. Explicó que existe espacio para colaborar a través de equipos, servicios especializados y soluciones destinadas a mejorar la eficiencia y la seguridad.

Asimismo, anticipó que espera una mayor presencia de capital estadounidense en esta industria durante los próximos años. Navarro consideró que Expomina representa un espacio para promover el diálogo entre autoridades y representantes del sector privado en torno a nuevas oportunidades de inversión.

Durante la inauguración de Expomina Perú 2026, el embajador de EE.UU., Bernie Navarro, destacó la oportunidad de impulsar la “minería del futuro” junto con Perú y reafirmó el compromiso de su país. (Crédito: Exitosa)

Seguridad y relación bilateral

Respecto a la próxima visita de Marco Rubio, el embajador indicó que serán días dedicados a conversar sobre inversión, seguridad y el futuro de las relaciones entre Perú y Estados Unidos. En ese sentido, destacó la importancia de aprovechar el encuentro para fortalecer los vínculos entre ambos países.

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Navarro también reafirmó el compromiso de Estados Unidos de trabajar junto al Perú y sostuvo que la cooperación requiere diálogo permanente, transparencia, instituciones sólidas y una visión de largo plazo.

Bernie Navarro habla con gafas de sol frente a varios micrófonos, junto a una imagen circular insertada de Marco Rubio
El embajador Bernie Navarro informa sobre la relación bilateral y la inversión minera en Perú ante la próxima visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. (Infobae Perú/Captura video: Canal N)

EE. UU. descarta polémicas con China

Consultado sobre las recientes declaraciones vinculadas con China, el embajador estadounidense evitó entrar en una controversia con ese país. “Yo no voy a entrar en ninguna polémica con China”, respondió ante la prensa durante su participación en Expomina.

En otro momento, Navarro fue consultado sobre la estabilidad de los contratos y los cuestionamientos relacionados con la transparencia. Al respecto, sostuvo que las relaciones de Estados Unidos con otros países se desarrollan bajo criterios de transparencia y claridad.

Un hombre con traje, corbata roja y anteojos de sol habla frente a varios micrófonos rodeado de personas y banderas.
Bernie Navarro afirmó en Expomina que empresas de Estados Unidos buscan ampliar sus inversiones en la minería peruana. (Crédito: Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Navarro destaca transparencia en contratos

El embajador afirmó que Estados Unidos no pediría a un país modificar sus leyes para favorecer sus contratos. “Nunca los Estados Unidos pediría a un país que cambie las leyes para beneficio de sus contratos”, manifestó.

Navarro consideró que este principio forma parte de la relación histórica de Estados Unidos con otros países y reiteró su apuesta por fortalecer los vínculos con el Perú. El diplomático cerró su intervención destacando la oportunidad de trabajar conjuntamente en el desarrollo de la minería y en otros ámbitos de interés bilateral.

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