Embajador de EE.UU. en Perú anuncia que visita de Marco Rubio abordará inversión minera y seguridad: “Seremos fuertes”

La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tendrá entre sus principales temas la inversión minera y la seguridad, según adelantó el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro. El diplomático destacó que el encuentro también permitirá abordar el futuro de la relación bilateral y fortalecer la cooperación entre ambos países.
Navarro brindó estas declaraciones durante su participación en Expomina, donde resaltó el interés de empresas estadounidenses por ampliar sus inversiones en el sector minero peruano. “Tenemos una gran oportunidad de construir la minería del futuro y juntos seremos más fuertes”, afirmó.
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Inversión estadounidense en minería
El embajador señaló que las empresas de Estados Unidos pueden desempeñar un papel importante en la modernización de la minería peruana mediante tecnología, experiencia y capacidad de innovación. Explicó que existe espacio para colaborar a través de equipos, servicios especializados y soluciones destinadas a mejorar la eficiencia y la seguridad.
Asimismo, anticipó que espera una mayor presencia de capital estadounidense en esta industria durante los próximos años. Navarro consideró que Expomina representa un espacio para promover el diálogo entre autoridades y representantes del sector privado en torno a nuevas oportunidades de inversión.
Seguridad y relación bilateral
Respecto a la próxima visita de Marco Rubio, el embajador indicó que serán días dedicados a conversar sobre inversión, seguridad y el futuro de las relaciones entre Perú y Estados Unidos. En ese sentido, destacó la importancia de aprovechar el encuentro para fortalecer los vínculos entre ambos países.
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Navarro también reafirmó el compromiso de Estados Unidos de trabajar junto al Perú y sostuvo que la cooperación requiere diálogo permanente, transparencia, instituciones sólidas y una visión de largo plazo.
EE. UU. descarta polémicas con China
Consultado sobre las recientes declaraciones vinculadas con China, el embajador estadounidense evitó entrar en una controversia con ese país. “Yo no voy a entrar en ninguna polémica con China”, respondió ante la prensa durante su participación en Expomina.
En otro momento, Navarro fue consultado sobre la estabilidad de los contratos y los cuestionamientos relacionados con la transparencia. Al respecto, sostuvo que las relaciones de Estados Unidos con otros países se desarrollan bajo criterios de transparencia y claridad.
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Navarro destaca transparencia en contratos
El embajador afirmó que Estados Unidos no pediría a un país modificar sus leyes para favorecer sus contratos. “Nunca los Estados Unidos pediría a un país que cambie las leyes para beneficio de sus contratos”, manifestó.
Navarro consideró que este principio forma parte de la relación histórica de Estados Unidos con otros países y reiteró su apuesta por fortalecer los vínculos con el Perú. El diplomático cerró su intervención destacando la oportunidad de trabajar conjuntamente en el desarrollo de la minería y en otros ámbitos de interés bilateral.
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