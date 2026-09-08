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La sorpresa de Alexis Mac Allister en conferencia de prensa tras enterarse que Liverpool no renovará su contrato: “Me pone muy triste”

En la previa del choque contra Atlético Madrid por Champions League, el mediocampista argentino habló sobre su situación en el club

El mediocampista dio una conferencia de prensa en la previa contra el Atlético (Reuters)
El mediocampista dio una conferencia de prensa en la previa contra el Atlético (Reuters)
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El futuro de Alexis Mac Allister en Liverpool quedó en el aire. Aunque tiene contrato vigente hasta 2028, recibió la noticia de que el club no tiene la intención de ofrecerle por el momento una extensión y el mediocampista. El argentino manifestó que la situación le entristece tras no haber recibido una propuesta para extender su contrato con Liverpool, aunque aseguró que mantendrá su compromiso con el equipo mientras siga en el club.

Además, afirmó que tuvo alternativas para salir durante el último mercado, pero remarcó que considera que Anfield es el lugar indicado para continuar. “Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual me entristece muchísimo”, dijo Mac Allister en la previa del partido de Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid.

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El futbolista sostuvo que su postura no modifica la entrega que ofrece en las prácticas y en los encuentros. “Todo el mundo puede ver que doy el 100% por este club de fútbol, todos los días en los entrenamientos y en los partidos. Claro que puedo tener partidos muy buenos, partidos muy malos como todo el mundo. Siempre doy lo mejor de mí”, señaló.

Mac Allister se refirió también a las extensiones de contrato de Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch. El argentino dijo que celebra las renovaciones de sus compañeros, aunque admitió que su propia situación le genera tristeza.

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“Veo que Dominik y Ryan renuevan sus contratos, y eso me alegra mucho porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me entristece un poco no haber conseguido el mío”, expresó. Luego añadió: “Por supuesto, aún hay tiempo. Los aficionados no tienen por qué preocuparse, porque daré el 100% hasta el último día que esté aquí”.

El futuro de Mac Allister, en el aire (Reuters)
El futuro de Mac Allister, en el aire (Reuters)

Consultado por la posibilidad de haber dejado Liverpool en el último mercado de pases, Mac Allister reconoció que esa alternativa existió. De todos modos, explicó que decidió permanecer porque entiende que está en el sitio adecuado para su presente.

“Existía la posibilidad”, respondió ante la pregunta sobre una eventual salida. “Tuve la opción de irme este verano, y creo que ahora mismo estoy en el club adecuado y tengo la mentalidad para dar el 100% por este club”. Ante otra consulta sobre las razones por las cuales no aceptó esa posibilidad, fue directo: “Porque este es el club adecuado. Me encanta estar aquí, y esto es algo especial”.

El mediocampista profundizó sobre su vínculo con la institución y la ciudad. “Me encanta este club, me encanta estar aquí, me encantan los aficionados”, afirmó. También sostuvo que tiene plena conciencia de la dimensión del lugar que ocupa: “Como jugador, puedes estar en un club durante mucho, mucho tiempo y no darte cuenta realmente de dónde estás; eso no me pasa a mí. Sé muy bien que este es un club increíble, que esta ciudad tiene algo muy especial y me encanta estar aquí”, completó.

Liverpool debutará ante el Atlético en Champions League (Reuters)
Liverpool debutará ante el Atlético en Champions League (Reuters)

El campeón del mundo dijo que no mantuvo una conversación directa con Liverpool sobre la decisión relacionada con su renovación. Según explicó, la información le llegó a través de su representante. “En realidad no. No hubo ninguna conversación directa conmigo, fue con mi agente”, contestó al ser consultado sobre si el club le había explicado la ausencia de una oferta.

Mac Allister evitó atribuir motivos que no le hubieran sido comunicados de forma expresa. “No quiero decir cosas que nunca dijeron, pero lo que entendí de mi agente fue que no estaban en condiciones de renovarme el contrato”, declaró. Sobre una eventual negociación futura, no dio una respuesta concluyente. “Tal vez. No lo sé. Dependerá de mi rendimiento este año. Tienen razón al tomar esa decisión, pero espero que cambien de opinión”, planteó. “Es muy triste porque ganamos una Premier League juntos, hemos pasado por momentos difíciles juntos y siempre doy lo mejor de mí. Ya veremos qué pasa”, sentenció.

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