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Horacio Melgarejo se entusiasma por la Copa Sudamericana 2026, aunque llama a la calma: “Hay que ir firmes y tratar de llegar lo más lejos posible”

El líder del conjunto ‘imperial’ es consciente que el pulso de la calle le exige salir campeón, pero prefiere que ese clima de algarabía no contagie al grupo. “Tenemos que poner los pies sobre la tierra”, externó

Horacio Melgarejo instala ambición en Cienciano para afrontar la Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Difusión
Horacio Melgarejo instala ambición en Cienciano para afrontar la Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Difusión
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Por la coyuntura, es lógico que Horacio Melgarejo sea el protagonista absoluto en Cienciano. No se sorprende que lo contacten desde cualquier medio o país, empieza a acostumbrarse. Tampoco se admira por el enorme sentido de identidad del club en la región y las exigencias que se perciben desde el pulso de la calle.

La ruta denominada Copa Sudamericana invita a la ilusión al cusqueño de a pie, que exige el mayor éxito, y ello no es ignorado por el líder del club revelación del segundo torneo en línea jerárquica de la CONMEBOL. “Nosotros como equipo y grupo nos propusimos objetivos deportivos para tratar de lograrlo”, sostuvo Melgarejo en Entre Ceja y Ceja.

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Horacio Melgarejo ha dotado a Cienciano de fuerza en la Copa Sudamericana, aunque esa virtud no se aprecia en la Liga 1. - Crédito: Movistar Deportes
Horacio Melgarejo ha dotado a Cienciano de fuerza en la Copa Sudamericana, aunque esa virtud no se aprecia en la Liga 1. - Crédito: Movistar Deportes

“Es verdad que uno va pasando de fase y se va dando cuenta que la gente en la calle te lo hace ver y se va ilusionando con repetir la hazaña del 2003 que ese gran equipo logró”, sumó el técnico argentino.

A pesar de que Cienciano se ha posicionado como un elenco fuerte y respetado, Horacio Melgarejo prefiere que su configuración mantenga su línea humilde, despojando cualquier idea de envanecimiento que pueda confundir a los futbolistas, entre jóvenes y veteranos.

El entrenador argentino asegura que Cienciano avanza con pies de plomo en cada instancia de la Copa Sudamericana 2026. | VIDEO: Entre Ceja y Ceja

“Nosotros, desde el lugar que nos toca, tenemos que poner los pies sobre la tierra y tratar de manejar la ansiedad, porque al final los chicos son seres humanos y puede pasar. Hay que ir paso a paso”, suscribió.

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A la pregunta de cómo viene sobrellevando la atención desmedida a nivel continental, Melgarejo respondió: “De la mejor manera, disfrutando con mi hijo, la familia, los amigos y sobre todo con mi nieto, trato de tener un equilibrio. No hay que volverse loco cuando se logran cosas. Hay que ir firmes y tratar de llegar lo más lejos posible”.

Cienciano vs Montevideo City Torque: fechas y horarios confirmados de la llave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano ha accedido a cuartos de final de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino a Lanús y Botafogo. - Crédito: Difusión

La andadura de Cienciano despertó emociones a partir de su presencia en la Fase de Grupos, donde se ubicó en la segunda plaza; no obstante, el ritmo brillante que cautivó a todos surgió en la Ronda Eliminatoria cuando se llevó por delante, y de una manera asombrosa, a Lanús y Botafogo, oponentes que sobre el papel eran mejores en plantilla y presupuesto.

Al respecto, el argentino manifestó que “si te pones a ver los 190′ minutos de cada partido, a uno se le hizo cuatro goles, al otro seis. Son diez goles en dos partidos a grandes equipos. Lanús es un club modelo del último año en Argentina y Botafogo es una gran institución; el fútbol brasileño está cuatro escalones arriba”.

El delantero Carlos Garcés no puede contener las lágrimas y recibe el abrazo de Horacio Melgarejo al finalizar el partido ante Botafogo que le valió a Cienciano la clasificación de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 | DSports

Aquellos memorables golpes encajados supusieron una enorme alegría para Horacio Melgarejo y compañía. Aunque había argumentos suficientes para festejar a lo grande, prefirió mantener un ritual personal: “La tarde siguiente de entrenar, tomamos unos mates con mi hijo, escuchamos cumbia, después preparo una cena y tomamos un buen vino”.

Tiene por delante Cienciano un obstáculo más para mantenerse en carrera en la CONMEBOL Sudamericana. Dentro de poco recibirá a Montevideo City, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la única consigna de superarlo con contundencia; posteriormente, devolverá la visita al estadio Centenario. El vencedor de la llave pasará a semifinales, quedando a un solo paso de la disputa por el título.

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