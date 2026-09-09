Tilsa Lozano abre la puerta para invitar al 'Loco' Vargas a su pódcast y dice que no le corre a nadie

Tilsa Lozano afirmó que no tendría ningún problema en invitar a Juan Manuel ‘Loco’ Vargas a su pódcast 'Tres al hilo'.

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Tilsa Lozano aseguró que no tendría ningún inconveniente en recibir a Juan Manuel ‘Loco’ Vargas como invitado en su pódcast ‘Tres al hilo’, espacio del canal de streaming de Jefferson Farfán que la conductora estrenó el lunes 7 de setiembre. La consulta surgió durante una de sus primeras emisiones, cuando su compañero de conducción, Gabriel Calvo, le planteó directamente la posibilidad de un eventual encuentro con el exfutbolista, con quien Lozano mantuvo una mediática relación años atrás.

“¿Habría la posibilidad remota quizás, o certera, de que en un futuro no muy lejano podamos tener la presencia aquí en el programa ‘Tres al hilo’ del señor Juan Manuel Vargas?”, preguntó Gabriel Calvo durante la transmisión. La interrogante tomó por sorpresa a Lozano, quien respondió inicialmente entre bromas antes de asumir una postura firme frente al planteamiento de su compañero.

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“No arrugo ante nadie”, la respuesta de Lozano sobre un posible encuentro

Tras las bromas iniciales, la conductora ofreció una respuesta directa sobre su disposición a compartir espacio televisivo con su expareja. “La verdad, y lo voy a decir de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, no tendría ningún problema con que absolutamente nadie se siente en esta mesa”, declaró Tilsa Lozano ante las cámaras del programa.

La exmodelo explicó que su postura responde a una práctica que ha mantenido a lo largo de su trayectoria profesional, en la que ha compartido espacios laborales con personas con quienes no mantiene una relación cercana.

Tilsa Lozano sorprendió al afirmar que no tendría ningún problema en que Juan Manuel 'Loco' Vargas sea invitado a su nuevo programa. ¿Se dará el esperado reencuentro? Video: TikTok @riclatorrez

“No tendría ningún problema. Al final he entrevistado muchas veces y he estado en programas con personas que no han sido de mi agrado, que me han caído mal”, sostuvo. En declaraciones adicionales recogidas por Trome, la conductora reforzó esa idea al señalar que nunca ha vetado a nadie de sus espacios de trabajo. “Yo no arrugo ante nadie, jamás lo hice, yo le paro el macho a quien me sienten al frente”, indicó Lozano.

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La conductora incluso se ofreció a encargarse personalmente de una eventual entrevista con Vargas, sin necesidad de que las preguntas fueran filtradas previamente por la producción. “Las preguntas se las hago yo si quieres. Realmente me chupa un hue**”, afirmó Lozano ante la consulta de Calvo sobre si prefería revisar el cuestionario con anticipación.

La duda sobre si Vargas tendría permiso para asistir

Pese a su disposición, Lozano introdujo una reflexión que generó comentarios entre los seguidores del programa, relacionada con la posibilidad real de que el exfutbolista acepte la invitación. “Pero ahora la pregunta sería, ¿lo dejarían venir?”, comentó la conductora entre risas, en una referencia indirecta a la posición de la esposa de Vargas, Blanca Rodríguez.

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La propia Lozano reconoció que, más allá de su apertura personal, consideraba poco probable que el encuentro se concretara. “Seamos realistas, yo no creo que nunca lo dejarían venir”, señaló la conductora, a lo que Calvo respondió con una frase que dejó abierta la posibilidad. “Nunca digas nunca”, le contestó su compañero de conducción.

Tilsa Lozano confiesa que sigue creyendo en el amor a los 43 años y Gabriel Calvo le lanza inesperada advertencia. Captura: Tres al Hilo.

El comentario también fue analizado por el creador de contenido Ric La Torre, quien difundió el fragmento en su cuenta de TikTok y planteó un escenario en el que la propia relación entre Jefferson Farfán y Vargas podría facilitar el encuentro.

“Tan descabellado no podría ser si, por ejemplo, Farfán, que es dueño del canal de streaming donde está este programa, le dice, oye, loquito, ven a una entrevista. Vistas, rebotes, maravilloso”, opinó La Torre, quien sin embargo consideró poco probable que Vargas acepte finalmente la propuesta por las repercusiones que podría generar en su entorno familiar.

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Ningún expareja está vetada de su programa

Al ser consultada sobre si otras figuras vinculadas a su pasado sentimental o profesional también podrían ser invitadas al pódcast, Lozano confirmó que no existe ningún tipo de restricción. Además de Vargas, la conductora precisó que tampoco vetaría la participación de Blanca Rodríguez, Milett Figueroa, Shirley Arica ni Yahaira Plasencia en su programa. Sobre su vida sentimental actual, la conductora prefirió no profundizar y remarcó que ese aspecto de su vida permanece fuera del ámbito laboral.

La modelo Tilsa Lozano sorprendió al revelar que, a sus 43 años, sigue siendo una 'pava' en el amor. En una sincera conversación, admite que se enamora fácilmente y cree todo lo que le dicen, a pesar de las decepciones pasadas. YouTube/ Tres al Hilo.

“Yo no tengo dramas de sentarme por chamba, a nivel personal cambia la historia. Ya aprendí y prefiero dejar mi vida privada así. Estoy feliz, eso es lo importante”, expresó Lozano, quien evitó ofrecer mayores detalles sobre su situación amorosa presente.

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Durante la misma emisión, la conductora también generó reacciones al hablar sobre su forma de vivir el amor, a sus 43 años. “Yo soy una pavaza, yo creo todo lo que me dicen, yo creo en el amor, yo me enamoro”, afirmó Lozano, comentario que motivó bromas de sus compañeros de conducción, Gabriel Calvo y Mateo Cedrón, quienes le recordaron en tono de broma experiencias pasadas de la conductora en el terreno sentimental.