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A qué hora juega Perú vs Venezuela: partido clave por fecha 3 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El seleccionado de Antonio Rizola sale en busca de su primera victoria en el certamen luego de caer ante Argentina y Brasil. Consulta los horarios del compromiso

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por fecha 3 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por fecha 3 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Instagram Sergio Moreno.
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La selección peruana afrontará un partido que puede definir buena parte de su panorama en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. La ‘bicolor’ se medirá con Venezuela en el Maracanãzinho de Río de Janeiro, por la tercera fecha del torneo, con la obligación de sumar luego de dos derrotas consecutivas.

Ambas selecciones buscarán su primer triunfo en la competencia. Perú cayó frente a Argentina y Brasil en sus primeras presentaciones, mientras que la ‘vinotinto’ perdió ante Brasil y Chile. El certamen reúne a seis equipos bajo el formato de todos contra todos, por lo que cada resultado tiene incidencia en la tabla general y en la pelea por los cupos internacionales.

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El equipo dirigido por Antonio Rizola tendrá una oportunidad para recuperar confianza antes de afrontar los últimos dos encuentros de su calendario. Después del compromiso ante las venezolanas, Perú se enfrentará con Colombia y cerrará su participación contra Chile.

Selección peruana de vóley.
Perú perdió 3-0 ante Brasil por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 - Crédito: CSV.

A qué hora juega Perú vs Venezuela por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El encuentro entre Perú y Venezuela está programado para este jueves 10 de septiembre, a las 15:00 horas de Perú. El duelo corresponde a la fecha tres del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 y se disputará en Río de Janeiro, Brasil.

Estos son los horarios para seguir el partido desde otros países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 16:00 horas
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas
  • Miami, Estados Unidos: 16:00 horas
  • España: 22:00 horas

La jornada también contará con los duelos entre Argentina y Chile, desde las 12:00 horas de Perú, y Brasil ante Colombia, a partir de las 18:00 horas. Perú llegará al cruce sin unidades, situación que comparte con Venezuela tras los resultados de las dos primeras fechas.

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Perú da inicio a su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley. - Crédito: FPV
Perú da inicio a su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley. - Crédito: FPV

Canal TV de Perú vs Venezuela por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El partido entre Perú y Venezuela, por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, será transmitido por Latina TV a través de las señales 2 y 702 en alta definición.

Los hinchas también podrán seguir el encuentro desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras mediante la aplicación y el sitio web del canal. La emisión digital estará disponible sin costo.

El canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol también ofrecerá la transmisión del duelo entre la ‘bicolor’ y la ‘vinotinto’.

Infobae Perú acompañará el encuentro con información desde la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de las jugadoras, el resultado y la actualización de la tabla de posiciones.

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Perú necesita vencer a Venezuela para sostener sus opciones

Perú tiene un margen de error muy reducido para clasificar al Mundial en este Campeonato Sudamericano de vóley. El torneo entregará tres plazas para la próxima cita mundialista, mientras que el líder de la clasificación accederá de forma directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Si desea incrementar sus chances, debe sí o sí vencer a Venezuela y debería hacerlo por 3-0. Un triunfo en sets corridos permitiría a la escuadra peruana obtener tres puntos y mejorar su diferencia de parciales, un criterio que puede resultar determinante ante una eventual igualdad en la tabla.

Luego se avecina un duelo determinante ante Colombia, que viene golpeada tras caer ante Argentina y se prepara para jugar ante Brasil. Ese encuentro marcará las posibilidades de Perú antes de la última jornada frente a Chile.

Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 - Crédito: Captura.

Perú acumuló dos derrotas en sus primeras presentaciones

La ‘bicolor’ debutó ante Argentina. El equipo peruano ganó el primer set, pero no logró sostener la ventaja y perdió por 3-1, con parciales de 25-20, 15-25, 18-25 y 25-27.

El cuarto set ofreció la mayor resistencia peruana. Las dirigidas por Rizola extendieron la definición, aunque Argentina cerró el parcial por una diferencia mínima y aseguró la victoria en Río de Janeiro.

En la segunda fecha, Perú enfrentó a Brasil, anfitrión y uno de los candidatos al título. El conjunto brasileño se impuso con autoridad en los dos primeros parciales por 25-16 y el último 25-15 para encaminar un triunfo por 3-0.

El cuadro de Antonio Rizola no pudo ante la anfitriona y cayó por 3-0 en sets - Crédito: Latina.

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