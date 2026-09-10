El récord histórico que Universitario puede romper en el clásico ante Alianza Lima si no pierde en Matute por Liga 1 2026

Los íntimos llegan octavos con 13 puntos y arrastran tres clásicos sin triunfos, mientras el rival aparece como escolta de Deportivo Garcilaso y pone en juego su serie de ocho visitas oficiales invictas (Universitario de Deportes)

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Universitario de Deportes visita este sábado a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva con una estadística que pesa más que cualquier análisis táctico: los cremas no conocen la derrota en Matute desde hace casi ocho años.

Aquella noche del 3 de noviembre de 2018, los íntimos se impusieron 2-1 con tantos de Gonzalo Godoy y Mauricio Affonso. Desde entonces, la visita merengue al feudo blanquiazul se convirtió en una pesadilla para los locales.

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Seis compromisos oficiales disputados en ese escenario después de esa fecha arrojan tres triunfos para el conjunto de Ate y tres igualdades, un saldo que deja expuesta la incapacidad del equipo de La Victoria para defender su propia casa ante su clásico adversario. El duelo de la novena jornada del Torneo Clausura, programado para las 8:00 p. m., tiene por tanto una dimensión que va más allá de los tres puntos en juego.

La racha que acumula seis partidos sin derrota

Universitario mantiene una racha invicta en Matute desde noviembre de 2018. En ese periodo, los cremas sumaron triunfos y empates que consolidaron su dominio reciente en el estadio de Alianza Lima. (Universitario de Deportes)

Tras el golpe del 3 de noviembre de 2018, el primer aviso llegó apenas cinco meses después. El 15 de abril de 2019, por el Torneo Apertura, Universitario se marchó de Matute con una victoria por 3-2. Los goles de Junior Morales, Pablo Lavandeira y Nelinho Quina bastaron para superar los dos tantos de Felipe Rodriguez para los locales.

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La pandemia de 2020 y 2021 alteró el calendario del fútbol peruano y la Liga 1 se disputó casi en su totalidad en escenarios neutrales de Lima, por lo que no se jugaron clásicos en el estadio de La Victoria durante esas dos temporadas. El historial se retomó en 2022 con otro capítulo adverso para los blanquiazules: el 4 de septiembre, por el Torneo Clausura, Alianza Lima no pudo con la “U” y cayó por 2-0, con anotaciones de Succar y Rugel.

El 22 de julio de 2023 llegó el único empate sin goles de la serie, un 0-0 por el Clausura de ese año que, pese a no dejar vencedor, tampoco quebró la racha del conjunto estudiantil. Pero el episodio más doloroso para la hinchada blanquiazul llegó cuatro meses después. El 8 de noviembre de 2023, Matute fue el escenario de la vuelta de la final nacional.

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Tras el 1-1 del partido de ida, el equipo dirigido entonces por Jorge Fossati aplastó 2-0 a los locales con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra. Los cremas levantaron el trofeo de campeones precisamente en el estadio de su máximo rival, una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva del fútbol peruano.

El año siguiente trajo más de lo mismo. El 10 de febrero de 2024, por el Apertura, Universitario volvió a Matute y se llevó los tres puntos con un solitario tanto de Concha. Para entonces, Alianza Lima acumulaba ya cuatro partidos oficiales en casa sin poder marcarle a la “U”.

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El 5 de abril de 2025, el guion parecía cambiar: Kevin Quevedo anotó para los íntimos y la celebración de los locales anticipaba el fin de la mala racha. Sin embargo, José Rivera igualó sobre el final para los cremas y el 1-1 mantuvo intacta la condición invicta del visitante en ese estadio. En aquel partido, la euforia del entonces técnico de Universitario, Fabián Bustos, al ver el empate tardío se convirtió en una de las postales más comentadas de ese clásico.

Un récord que nunca tuvo precedente en el clásico

Universitario está a un partido de establecer una marca inédita en el clásico peruano. Si no pierde este sábado en Matute, alcanzará nueve encuentros oficiales consecutivos sin caer en el estadio de Alianza Lima. (Universitario de Deportes)

Los números que rodean este sábado tienen una dimensión histórica concreta. La racha actual de Universitario sin perder en Matute en partidos oficiales llega a ocho encuentros. Si el equipo de Héctor Cúper consigue al menos un empate el 12 de septiembre, esa cifra ascenderá a nueve, una marca que ningún club alcanzó jamás en el choque más importante del fútbol peruano en el estadio del rival. La referencia previa máxima es precisamente esa: ocho duelos al hilo, el techo que la “U” ya igualó y que ahora tiene la posibilidad de superar.

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Vale aclarar que esta estadística contempla únicamente los enfrentamientos de carácter oficial. Si se incorporan los amistosos, el panorama cambia por completo: Alianza Lima ostenta la racha absoluta de 18 clásicos consecutivos sin perder, una serie que se extendió entre el 28 de mayo de 1979 y el 30 de enero de 1983, con once victorias y siete empates en cuatro años de imbatibilidad. Esa marca luce inalcanzable.

El contexto del Clausura 2026 le suma presión al duelo

El clásico entre Alianza Lima y Universitario tendrá impacto directo en la tabla del Clausura 2026. Los íntimos necesitan cortar su mala racha, mientras la “U” intentará mantener su persecución al líder. (Universitario de Deportes)

El partido de este sábado no se juega en el vacío. Alianza Lima llega al encuentro como octavo del Torneo Clausura con 13 puntos, a seis unidades de la punta, y con tres partidos consecutivos sin ganar en el clásico. Para los blanquiazules, la victoria es la única opción que les permite mantenerse cómodos en la tabla acumulada y aspirar a los primeros puestos. Una derrota o un empate profundizaría una crisis de resultados que ya genera presión en La Victoria.

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Universitario, por su parte, llega a Matute como escolta de Deportivo Garcilaso en el Clausura. El conjunto de Ate ya venció a Alianza Lima en el Monumental en abril, con gol de Martín Pérez Guedes, y una nueva victoria esta semana lo acercaría a los cusqueños en caso de que estos tropiecen. El técnico Héctor Cúper evalúa su once con algunas dudas: Diego Romero no tiene asegurado el arco y Miguel Vargas aparece como alternativa, mientras que Anderson Santamaría ganó consideración en la defensa durante las últimas jornadas.

El historial general entre ambos clubes sigue siendo favorable a Alianza Lima: 112 triunfos oficiales contra 109 de Universitario, con 81 empates. En Matute específicamente, los íntimos acumulan 30 victorias contra 22 de los cremas y 28 igualdades desde el primer antecedente en ese estadio, el 2 de marzo de 1975. Pero esos números globales contrastan con la realidad reciente: en los últimos casi ocho años, el estadio Alejandro Villanueva dejó de ser una fortaleza para convertirse en territorio hostil cada vez que llega la “U”.

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