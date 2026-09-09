Norka Ascue acusa a Pamela Franco de manipular a Melanie Martínez: "La gente desleal siempre será desleal"

Norka Ascue criticó a Pamela Franco después de que Melanie Martínez denunciara un bloqueo en redes sociales y el retiro de apoyo legal.

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Norka Ascue salió al frente para cuestionar duramente a Pamela Franco, luego de que Melanie Martínez revelara que la cantante la bloqueó de sus redes sociales y le retiró el respaldo legal que en algún momento le había ofrecido para su proceso judicial contra Christian Domínguez. La artista, señalada previamente por Martínez de hablar mal de su hija mayor, Camila Domínguez Martínez, respondió con una serie de declaraciones en las que puso en duda la sinceridad de la relación entre ambas cantantes.

Ascue sostuvo que desde el inicio consideró que el acercamiento entre Franco y Martínez respondía a un interés particular, vinculado a la relación que ambas mantuvieron en algún momento con el cumbiambero.

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Norka Ascue asegura que Pamela Franco utilizó a Melanie Martínez con fines estratégicos

Norka Ascue afirmó que la amistad entre Pamela Franco y Melanie Martínez fue, según su perspectiva, una estrategia calculada para fastidiar a Christian Domínguez. La cantante señaló que esa cercanía se derrumbó en el momento en que dejó de resultarle conveniente a Franco.

“Esto se veía venir. Melanie solo fue utilizada por ella, pero como su estrategia no funcionó y la canción fracasó, simplemente la descartó. El teatrito de ‘hada madrina’ se le cayó por completo. ¿Quién puede creerle a esa pinocha si miente con tal descaro?”, declaró Ascue, en referencia al tema musical que ambas grabaron en conjunto.

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En exclusiva para "Amor y Fuego", Pamela Franco cuenta su versión sobre la polémica con Melanie Martínez. La cantante aclara que solo la ayudó a contactar a una abogada, pero que no tuvo más participación en el asunto. Video: Willax TV / Amor y Fuego

La artista fue enfática al señalar que el bloqueo en redes sociales coincidió con el retiro del apoyo legal que, según la propia Martínez, le habría prometido Franco. “Ahora que no le sirve, la bloqueó y le quitó el apoyo legal que le prometió. Todo el Perú se da cuenta de cómo actúa; dice una cosa y luego se desdice, parece Cantinflas. Vive en un mundo paralelo”, expresó a Trome.

Consultada sobre si en algún momento creyó en la cercanía que mostraban públicamente Franco y Martínez, Ascue fue directa en su respuesta. “Por favor, ella es así, era más que obvio que estaba utilizando a Melanie. Pero, ¿qué podemos esperar de una mujer que no respeta marido ajeno? Menos va a respetar nada: ni la amistad, ni los negocios, ni la palabra empeñada. La gente desleal siempre será desleal”, sentenció la cantante.

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Norka Ascue cuestiona también la disposición de Melanie Martínez a trabajar con Pamela López

La artista aprovechó sus declaraciones para referirse a la apertura que mostró Melanie Martínez para colaborar profesionalmente con Pamela López, una posibilidad que la propia Martínez había dejado abierta en entrevistas recientes. Ascue respondió con ironía ante ese escenario.

“¡Ay, no! Dios las cría y el diablo las junta, ja, ja, ja”, comentó la cantante, en un tono que combinó humor con crítica hacia las dinámicas de amistad y colaboración dentro del entorno artístico vinculado a Christian Domínguez.

¿Qué pasó entre Melanie Martínez y Pamela Franco? La artista busca alejar a la "gente falsa" y cuenta cómo se enteró de que Pamela la bloqueó de Instagram, poniendo fin a su amistad de forma inesperada. Video: América TV / América Hoy

Ascue insistió en que el episodio entre Franco y Martínez expone una carencia generalizada de valores en las relaciones dentro de la farándula local. “Ahora que a la ‘pinocha’ se le cayó el teatrito, ¿qué responderá? Con este caso de ‘amigas’ nos quedó claro que la lealtad es una virtud muy escasa en estos días”, expresó la cantante.

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El origen de la tensión entre Norka Ascue y Melanie Martínez

La intervención de Norka Ascue se produce en medio de un contexto de tensión previa con Melanie Martínez, luego de que esta última la acusara de hablar mal de su hija mayor, Camila Domínguez Martínez. Ese antecedente marcó el tono de las declaraciones más recientes de Ascue, quien optó por dirigir sus críticas hacia Pamela Franco en lugar de profundizar en el conflicto directo con Martínez.

Las declaraciones de Ascue se suman a una serie de pronunciamientos públicos que distintas figuras del entorno de Christian Domínguez han realizado en las últimas semanas, luego de que Melanie Martínez expusiera el distanciamiento con Pamela Franco y detallara el bloqueo en redes sociales que, según su versión, se produjo sin explicación previa.

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