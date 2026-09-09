“Hay que ser como el shihuahuaco”: el significado detrás del árbol que sembrará el papa León XIV en Pucallpa

La visita del papa León XIV a Pucallpa pone al shihuahuaco en el centro de una propuesta simbólica. El árbol, que puede vivir más de mil años y generar vida a su alrededor, fue destacado por el pontífice en un mensaje dirigido a la Amazonía y ahora adquiere un significado especial de cara a su llegada a Ucayali. Fuente: TV Perú Noticias

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La visita del papa León XIV a Pucallpa tendría uno de sus momentos simbólicos en la Plaza de Armas de la ciudad. Como parte de las actividades que se preparan para su llegada a la región Ucayali, se ha propuesto que el pontífice participe en la siembra de dos árboles de shihuahuaco, especie emblemática de la Amazonía peruana.

El padre Noé Siccha explicó que la idea surgió a partir de una reflexión que hizo León XIV durante una reunión de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA). “Hay que ser como el shihuahuaco, que a su alrededor genera vida”, fueron las palabras que, según el sacerdote, dieron origen a la propuesta para la visita del Papa a Pucallpa.

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Para la Iglesia en Ucayali, el gesto busca representar algo más que la plantación de una especie amazónica. Siccha señaló que la presencia del árbol durante la visita puede representar esperanza, amor y una forma de vida más humana y cercana, en sintonía con el mensaje que León XIV dirige hacia las comunidades de la Amazonía.

La propuesta para la visita del papa León XIV a Pucallpa contempla la siembra de dos árboles de shihuahuaco en la región de Ucayali. (Composición: Infobae Perú)

El shihuahuaco toma protagonismo en la visita de León XIV a Pucallpa

La propuesta forma parte de las actividades que se coordinan para la llegada del papa León XIV a Pucallpa, una de las ciudades consideradas en su recorrido por el Perú. Autoridades locales, representantes de la Iglesia y otras instituciones trabajan en la organización de los espacios y las actividades que podría desarrollar el pontífice durante su estadía.

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El padre Noé Siccha contó que la idea de utilizar el shihuahuaco como símbolo surgió después de escuchar la reflexión de León XIV durante una reunión de la CEAMA. A partir de ese mensaje, el obispo de Ucayali y el equipo encargado de la comisión para el cuidado de la casa común comenzaron a trabajar en la propuesta.

La iniciativa contempla que el Santo Padre participe en una ceremonia denominada “Encuentro Sembrar”, en la Plaza de Armas de Pucallpa. La alcaldesa provincial de Coronel Portillo, Janet Castagne, informó que el punto destinado para la siembra ya se encuentra definido como parte de los preparativos para la visita.

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Shihuahuaco, árbol emblemático de la Amazonía peruana, destaca por su crecimiento lento, longevidad y aporte al ecosistema al servir de hábitat para diversas especies de flora y fauna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sacerdote también aclaró que otras actividades todavía se encuentran en proceso de organización. Entre las propuestas figuran un encuentro con pueblos indígenas en el bulevar de Yarinacocha y una posterior visita a la catedral de Pucallpa. Siccha indicó que también se evalúa la posibilidad de que León XIV pueda realizar una oración y visitar a enfermos o adultos mayores.

“Hay que ser como el shihuahuaco”: ¿qué significa la frase de León XIV?

La referencia al árbol aparece en un videomensaje que León XIV dirigió a los participantes de la VI Asamblea General de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. En aquella intervención, el pontífice habló de los desafíos que atraviesan las comunidades amazónicas y del deterioro de su entorno natural.

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León XIV explicó que el shihuahuaco puede crecer durante cientos de años y alcanzar grandes dimensiones. También destacó que su amplia copa sirve de espacio para diversas especies de la fauna amazónica. A partir de esas características, utilizó al árbol para plantear una reflexión sobre el papel de la Iglesia.

El papa León XIV destacó al shihuahuaco como un símbolo de vida para la Amazonía. Durante su mensaje a la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), resaltó cómo este árbol milenario genera un entorno de vida a su alrededor y lo vinculó con el papel de la Iglesia. Su reflexión cobra especial relevancia ante su próxima visita a Pucallpa. Fuente: YouTube / Vatican News - Español

“Esto puede ayudar a entender, queridos hermanos, lo que la Iglesia desea: ser un signo de unidad en la diversidad y refugio seguro que genera y protege la vida”, señaló el Papa en su mensaje.

La idea fue retomada posteriormente en Pucallpa. Para el padre Siccha, el significado de la especie puede trasladarse también a la vida de los creyentes. “Tenemos que ser los cristianos en este tiempo, en esta realidad, en nuestro mundo, generar vida”, afirmó. En ese sentido, la siembra durante la visita papal busca convertir aquella reflexión en un símbolo visible para la población amazónica.

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Shihuahuaco, el “gigante de la selva” que puede vivir más de mil años

El shihuahuaco, cuyo nombre científico es Dipteryx micrantha, destaca entre los árboles de la Amazonía por su tamaño y longevidad. De acuerdo con información de Amazon Aid, puede alcanzar hasta 60 metros de altura y necesita alrededor de un milenio para llegar a su máximo desarrollo.

(Composición Infobae: Michael Tweddle)

Por sus dimensiones, forma parte de los llamados árboles emergentes, aquellos que alcanzan la parte superior del bosque amazónico. Desde allí, su amplia copa queda expuesta al sol, las lluvias y los fuertes vientos, mientras distintas especies utilizan sus ramas y tronco.

Su importancia también está relacionada con la vida que alberga. Guacamayos, águilas, monos, murciélagos y ardillas, entre otros animales, pueden encontrar alimento o refugio en este árbol. Sus frutos también cumplen una función dentro de la reproducción de la especie, debido a que algunos animales transportan y almacenan sus semillas.

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