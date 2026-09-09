Perú

Ana Paula Consorte es captada luciendo abultado vientre: ¿confirma tercer hijo con Paolo Guerrero?

La modelo brasileña fue captada en Lima junto a sus hijos y Paolo Guerrero. Las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’ reavivaron los rumores sobre un posible embarazo.

Ana Paula Consorte fue captada con un vientre abultado en Lima junto a sus hijos y Paolo Guerrero. Amor y Fuego.
Ana Paula Consorte fue captada con un vientre abultado en Lima junto a sus hijos y Paolo Guerrero. Amor y Fuego.
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Ana Paula Consorte fue captada con un vientre abultado durante una salida por las calles de Lima, imágenes difundido por ‘Amor y Fuego’ que reavivaron las especulaciones sobre un posible tercer embarazo con Paolo Guerrero.

La modelo brasileña se encuentra en Lima luego de haber permanecido algunas semanas en Brasil junto a sus hijos. Según la información difundida, durante ese viaje los acompañó en el inicio de sus actividades escolares en ese país.

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Hasta el momento, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero no han confirmado que esperen otro hijo. Las imágenes muestran a la exbailarina mientras cruza una pista y luego ayuda a sus hijos a subir a una camioneta conducida por el delantero de Alianza Lima.

Las imágenes de Ana Paula Consorte que reavivaron los rumores

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ registraron a Ana Paula durante una jornada en Lima. En una de las secuencias, se le observa caminando hacia un vehículo mientras llevaba ropa que dejaba ver una silueta que llamó la atención de los conductores del programa.

El espacio de espectáculos señaló que Consorte lucía un vientre abultado, lo que volvió a generar preguntas sobre una eventual ampliación de la familia que tiene con Paolo Guerrero. Sin embargo, las imágenes, por sí solas, no confirman un embarazo.

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En otro momento del registro, la brasileña fue vista junto a sus hijos mientras los ayudaba a ingresar a una camioneta. Paolo estaba al volante del vehículo, en una escena que mostró a la familia nuevamente reunida en Lima.

La presencia de Consorte en la capital ocurre después de su estadía en Brasil. Durante las últimas semanas, la modelo compartió tiempo con sus hijos en su país de origen, en medio de versiones sobre una presunta crisis en su relación con el futbolista.

Los rumores sobre una posible separación surgieron luego de que Paolo Guerrero volviera a seguir en Instagram a su expareja Alondra García Miró. Poco después, el delantero sostuvo que sus cuentas habían sido hackeadas.

Ana Paula Consorte es captada luciendo abultado vientre: ¿se confirma tercer hijo con Paolo Guerrero?. Amor y Fuego.

El anuncio previo de Rodrigo González sobre un posible embarazo

La posibilidad de que Ana Paula Consorte esté esperando a su tercer hijo con Paolo Guerrero no es reciente. Hace una semana, Rodrigo González comentó en Amor y Fuego que la brasileña estaría embarazada nuevamente.

Esa versión surgió en un contexto marcado por especulaciones sobre la situación sentimental de la pareja. Ni Consorte ni Guerrero emitieron entonces una declaración para confirmar o negar de forma directa la información sobre una eventual gestación.

Las recientes imágenes difundidas por el programa vuelven a colocar el tema en la conversación pública. El registro de la modelo en Lima y el aspecto de su vientre fueron interpretados por el espacio de espectáculos como un posible indicio, aunque no existe una confirmación de los involucrados.

La pareja tiene hijos en común y ha mantenido su vida familiar entre Perú y Brasil. Ana Paula Consorte estuvo recientemente en territorio brasileño junto a los menores, quienes, según se informó, habrían iniciado clases en un centro educativo de ese país.

La llegada de la modelo a Lima coincide con la presencia de Paolo Guerrero en la ciudad. Las imágenes difundidas muestran que ambos compartieron una salida con sus hijos, pero no incluyen una declaración sobre los rumores de embarazo.

Rodrigo González afirma que Ana Paula Consorte estaría embarazada en medio del supuesto hackeo a Paolo Guerrero. IG: Amor y Fuego.

La ecografía que Ana Paula Consorte compartió en Instagram

Días antes, Ana Paula Consorte publicó una imagen de una ecografía en Instagram, lo que también provocó reacciones entre sus seguidores. La fotografía fue compartida en colaboración con su marca de perfumes y contenía elementos que generaron distintas interpretaciones.

En la imagen difundida por Consorte, el presunto bebé aparecía junto a dos frascos de perfume. Ese detalle llevó a varios usuarios a considerar que se trataba de una campaña publicitaria y no de un anuncio sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Entre los comentarios, algunos seguidores escribieron: “Dos bebés, hombre y mujer”, “¿Es IA?”, “Felicidades por las nuevas fragancias” y “Buen marketing”. Las reacciones evidenciaron que la publicación fue entendida de diferentes maneras.

La colaboración con su marca de perfumes reforzó la posibilidad de que la ecografía formara parte de una promoción comercial. No obstante, la publicación también coincidió con los rumores previos sobre un supuesto tercer embarazo de la modelo brasileña.

Ana Paula Consorte no precisó en esa publicación si la imagen tenía relación con su vida personal o si correspondía únicamente a una campaña de su negocio. Por ello, la fotografía no permitió establecer que estuviera embarazada.

Ana Paula Consorte compartió una ecografía en Instagram en una publicación vinculada a su marca de perfumes. IG
Ana Paula Consorte compartió una ecografía en Instagram en una publicación vinculada a su marca de perfumes. IG

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