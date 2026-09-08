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La oferta que recibió Eduardo Coudet para volver a dirigir apenas 12 días después de su salida de River Plate

El Chacho fue contactado por un equipo importante de Sudamérica. Los detalles

Eduardo Coudet fue sondeado para regresar a Inter de Porto Alegre
Eduardo Coudet fue sondeado para regresar a Inter de Porto Alegre
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En Brasil aseguran que el entrenador Eduardo Coudet recibió un ofrecimiento del Internacional de Porto Alegre para asumir la conducción del equipo, apenas 12 días después de dejar River Plate. El Chacho es un viejo conocido en el club gaucho al que dirigió en dos oportunidades.

Según confirmó ESPN Brasil, el presidente del club, Alessandro Barcellos, se comunicó de forma directa con el entrenador para conocer su disponibilidad. Coudet, sin embargo, rechazó la propuesta.

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El Internacional atraviesa una crisis futbolística. El equipo marcha 18° en la tabla del Brasileirao, con 25 puntos en 26 fechas, y ocupa una posición de descenso directo. A eso se sumó la eliminación en los cuartos de final de la Copa de Brasil a manos de Gremio, su clásico rival. El Colorado acumula 10 partidos sin triunfos en el campeonato local, con seis derrotas en ese lapso.

Coudet agradeció el interés del club brasileño, pero descartó hacerse cargo del equipo bajo las condiciones planteadas. El entrenador no está dispuesto a asumir un desafío acotado a los 12 partidos que restan del Brasileirao. Esa postura resultó determinante para que las conversaciones no avanzaran.

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El uruguayo Paulo Pezzolano, actual entrenador del Internacional, por ahora seguirá al frente del plantel al menos hasta el próximo compromiso del equipo, el sábado 12 de septiembre ante Chapecoense, en el Arena Condá. Su continuidad estaba en duda por la amenaza del descenso, pero la negativa de Coudet reforzó, por el momento, su lugar en el cargo.

El Chacho ya dirigió al elenco brasileño en dos etapas (EFE/ Ariel Carreras)
El Chacho ya dirigió al elenco brasileño en dos etapas (EFE/ Ariel Carreras)

El vínculo entre Coudet y el Internacional no es nuevo. El entrenador, de 51 años, ya estuvo al frente del equipo en dos oportunidades: una primera etapa en 2020 y una segunda entre 2023 y 2024. Ese antecedente explica por qué su nombre surgió de manera casi inmediata cuando la dirigencia comenzó a evaluar alternativas ante la crisis deportiva.

La última experiencia de Coudet en Argentina terminó tras la eliminación por penales ante Independiente Santa Fe, en el estadio Monumental, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ese resultado derivó en su salida del club de Núñez, adonde había llegado con muchas expectativas luego de reemplazar a Marcelo Gallardo. Al igual que el Muñeco en su segunda etapa como entrenador del Millonario, el Chacho no pudo concretar los resultados esperados.

En River Plate, el lugar de Coudet fue ocupado de manera interina por Leonardo Ponzio, exjugador y actual dirigente del club. Bajo su conducción, el equipo sumó dos triunfos consecutivos, frente a Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza, en sus primeras dos presentaciones desde el cambio de entrenador.

El Internacional, por su parte, deberá continuar la búsqueda de la permanencia con Pezzolano en el banco. El club se ubica a tres puntos del Mirassol, primer equipo fuera de la zona de descenso, con 12 fechas por disputarse hasta el cierre del Brasileirao. La dirigencia no descartó explorar nuevas alternativas si los resultados no mejoran, aunque por ahora la opción de Coudet quedó cerrada.

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