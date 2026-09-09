Perú

“El Perú es un país minero”: Keiko Fujimori promete inversión responsable y lucha contra economías ilegales

La mandataria anunció medidas para agilizar proyectos mineros y planteó una mayor coordinación entre el Estado, las empresas y las comunidades para impulsar el sector

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori reivindicó al Perú como país minero y defendió la promoción de una inversión responsable
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La presidenta Keiko Fujimori reivindicó este miércoles el carácter minero del Perú y aseguró que su Gobierno promoverá la inversión responsable, al tiempo que anunció medidas para combatir las economías ilegales que, según afirmó, destruyen bosques, contaminan ríos y amenazan áreas naturales protegidas.

Durante la inauguración de la décima edición de Expomina Perú 2026, Fujimori sostuvo que la minería y la protección ambiental “no se oponen” y deben avanzar de manera complementaria, en un discurso dirigido a empresarios, inversionistas, proveedores y representantes de distintos países.

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El Perú es un país minero y debemos sentirnos orgullosos”, afirmó al destacar que el país cuenta con una cartera de 67 proyectos mineros por unos 64.000 millones de dólares.

La jefa de Estado señaló que el reto de su administración es convertir ese potencial en nuevas inversiones, empleo e infraestructura, además de contribuir a reducir la pobreza y la anemia en las regiones donde se desarrollan los proyectos. “La inversión significa empleo, infraestructura, servicios y oportunidades para nuestras regiones”, manifestó.

Keiko Fujimori
Anunció medidas contra las economías ilegales por su impacto en bosques, ríos y áreas naturales protegidas.Anunció medidas contra las economías ilegales por su impacto en bosques, ríos y áreas naturales protegidas.

También defendió un cambio en el papel del Estado frente a los inversionistas y afirmó que su Gobierno busca que la administración pública deje de actuar como una “barrera burocrática” para convertirse en un facilitador del desarrollo.

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En ese sentido, prometió mayor predictibilidad para las empresas y decisiones administrativas dentro de “plazos razonables”, como parte del proceso de reestructuración del Estado que su Gobierno ha planteado.

Uno de los ejes del discurso fue el compromiso de combatir las actividades económicas ilegales vinculadas, según Fujimori, con la destrucción de bosques, la contaminación de ríos y las amenazas contra áreas naturales protegidas.

“Vamos a enfrentar a las economías ilegales que destruyen nuestros bosques, contaminan nuestros ríos y amenazan nuestras áreas naturales protegidas”, sostuvo.

Una mujer con gafas y chaqueta azul habla frente a un micrófono en una mesa de reuniones con una computadora portátil
Destacó una cartera de 67 proyectos mineros valorizada en unos 64.000 millones de dólares como oportunidad para generar empleo e infraestructura

Planteó al mismo tiempo una política de promoción de la minería sostenible y destacó la creación de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente para abordar los principales proyectos del sector.

Fujimori señaló que el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, tendrá entre sus funciones contribuir a “destrabar los grandes proyectos”, en coordinación con el sector minero. Y remarcó que la llamada minería del siglo XXI debe generar riqueza, pero también confianza entre el Estado, las empresas, los trabajadores y, especialmente, las comunidades.

“Una minería que proteja nuestros recursos y que se traduzca en oportunidades y bienestar para las familias”, afirmó antes de destacar que Expomina reúne a empresarios, inversionistas y especialistas de más de 30 países en una edición con más de 1.250 stands y que proyecta intenciones de compra por más de 300 millones de dólares.

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