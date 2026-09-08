Montevideo City Torque llegó al Perú para el duelo contra Cienciano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

El conjunto uruguayo usó Lima como base de preparación y partió al amanecer del jueves hacia Cusco, donde a las 19:30 enfrentará al 'Papá' en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la Sudamericana. (Montevideo City Torque)

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El plantel de Montevideo City Torque tocó tierra peruana este miércoles por la mañana. El grupo llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, alrededor de las 10:30, con la vista puesta en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 ante Cienciano, programado para el jueves 10 de septiembre a las 19:30 horas (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Desde el primer instante, el entrenador Marcelo Méndez marcó el tono: respeto al adversario, confianza en el proceso y ninguna excusa por jugar en la ciudad imperial. El conjunto uruguayo, que en la fase de grupos superó a Gremio de Porto Alegre y en octavos eliminó al argentino Tigre por 3-1 en el marcador global, llega como uno de los equipos revelación del certamen continental.

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Lima, primera parada antes de la montaña

Montevideo City Torque llegó a Lima y cumplió una primera jornada de trabajo antes de viajar a Cusco. El equipo uruguayo realizará prácticas en Pueblo Libre y en La Florida para preparar el duelo ante Cienciano. (Montevideo City Torque)

Antes de emprender el vuelo hacia Cusco, la delegación charrúa cumplió con una agenda de trabajo en la capital peruana. Por la tarde del miércoles, los jugadores realizaron su primera sesión en el Circolo Sportivo Italiano, complejo deportivo ubicado en el distrito de Pueblo Libre. El objetivo era sacudir el cansancio del viaje y comenzar a ajustar el esquema táctico que Méndez tiene previsto para el duelo ante el ‘Rojo Imperial’.

Mañana miércoles, el plantel tendrá una segunda práctica, esta vez en las instalaciones de Sporting Cristal, con el fin de ultimar los detalles antes de subir al avión. A las 7:00 de la mañana del jueves, la delegación partirá desde el Callao rumbo a la ciudad imperial para quedar concentrada y lista para el encuentro. La hoja de ruta fue clara desde el arribo: minimizar los tiempos de exposición a la altitud y maximizar el trabajo técnico en Lima, donde las condiciones físicas son más manejables.

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Cienciano, por su parte, llega al cruce en un momento de euforia. El equipo conducido por Horacio Melgarejo vapuleó a Botafogo de Brasil en los octavos de final con un global de 6-2 —incluyendo un 6-1 en Cusco que quedará en los registros del torneo— y viene de golear 5-2 a FC Cajamarca en la última fecha del Clausura local. La altura del Inca Garcilaso de la Vega, a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, se perfila como un factor determinante.

Méndez habló claro: ni Bolivia, ni ventajas, ni sorpresas

El entrenador de Montevideo City Torque, Marcelo Méndez, destacó el rendimiento de Cienciano antes del duelo en Cusco. El uruguayo afirmó que su equipo respeta al rival y afrontará el desafío sin excusas. (Montevideo City Torque)

En el Aeropuerto Jorge Chávez, el técnico uruguayo atendió a la prensa y dejó definiciones contundentes. Sobre el nivel de Cienciano, no escatimó reconocimientos: “Cienciano es un equipo que viene con un poderío de gol importante, si está en esta situación es por todo lo que venimos haciendo, así que nosotros respetamos al rival”, afirmó ante los micrófonos.

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Méndez también se refirió al carácter abierto de la serie. Con la vuelta pactada para el 17 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo —ventaja que le corresponde a City Torque por haber finalizado primero en el Grupo F, por delante de Gremio—, el entrenador consideró que los 90 minutos de Cusco son solo la primera mitad de una historia que se cerrará en Uruguay: “Sabemos que va a ser un partido muy disputado, pero sabemos que van a quedar 90 minutos más en Montevideo y lo podemos cerrar ahí, así que esperemos que sea un lindo encuentro para los dos”.

Cuando le preguntaron por la altitud, Méndez rechazó cualquier queja y reconoció el derecho del rival a jugar donde le corresponde: “Respetamos mucho al rival con el que vamos a jugar. Cada uno tiene derecho a jugar en el lugar de dónde es, respetamos esa situación, así que se juega y trataremos de adaptarnos lo más rápido posible”.

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Carlos Garcés y el rumor de Bolivia que el técnico desmintió

Marcelo Méndez sostuvo que Cienciano merece respeto por el rendimiento de todo su plantel y no solo por Carlos Garcés. El técnico uruguayo negó además cualquier viaje previo a Bolivia para adaptarse a la altura. (Cienciano)

Uno de los nombres propios que sobrevuela la previa es el de Carlos Garcés, figura ofensiva de Cienciano. Consultado al respecto, Méndez optó por no singularizarlo y extendió el elogio a todo el plantel cusqueño: “Respetamos a todos, a todo el equipo, así como creo que ellos nos van a respetar a nosotros. Es una llave que uno no está acostumbrado a estar en esta situación, así que, más allá de jugarla, vamos a disfrutarla también. Los equipos son parejos, ambos enfrentamos a grandes rivales para llegar acá, así que esperemos un partido muy disputado”.

El técnico también salió al cruce de una versión que había circulado en medios peruanos: que City Torque había viajado previamente a Bolivia para aclimatarse a la altitud y llegar en mejores condiciones al duelo en Cusco. Méndez lo negó sin rodeos: “Nada de eso fue real, nosotros llegamos de Montevideo, vamos a estar acá en Lima y vamos a viajar el día del partido, así que no hay ningún problema”.

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El encuentro de ida se disputará el jueves 10 de septiembre a las 19:30 (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión estará a cargo de DirectTV Sports. En caso de que la serie termine igualada en el marcador global tras los dos partidos, el clasificado a las semifinales se determinará desde el punto del penal.