Nicola Porcella niega romance con influencer Brianda Deyanara de ‘La Casa de los Famosos’: “No tengo nada con ella”

Nicola Porcella niega romance con influencer Brianda Deyanara de ‘La Casa de los Famosos’.

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Nicola Porcella negó un romance con Brianda Deyanara y aseguró que su vínculo con la influencer se limita a una amistad. El conductor peruano fue consultado por los rumores que surgieron dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ a raíz de la cercanía entre la creadora de contenido y Masad Altamimi, otro participante del reality de convivencia.

Porcella también descartó haber intervenido para impedir que Masad se acercara a Brianda dentro del reality. Según dijo, antes del ingreso del influencer árabe al programa, ambos conversaron una sola vez sobre la posibilidad de que existiera algún vínculo sentimental entre él y Deyanara.

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La aclaración se produjo luego de que Masad Altamimi comentara dentro de la competencia que Nicola tenía guardado el contacto de Brianda Deyanara en WhatsApp y que ella le “gusta mucho”. Las declaraciones del participante incrementaron las especulaciones sobre un posible interés del peruano en la influencer.

Nicola Porcella salió al frente tras los rumores que lo vincularon con Brianda Deyanara. El conductor fue claro al afirmar que entre ambos solo existe una amistad. IG: Programa Hoy.

Nicola Porcella aseguró que Brianda Deyanara es solo su amiga

Al ser abordado por distintos medios, Nicola Porcella negó de forma directa que haya mantenido o tenga intención de iniciar una relación con Brianda Deyanara. El conductor afirmó que conoce los comentarios que han circulado sobre ambos, pero sostuvo que no existe un vínculo amoroso.

“Brianda es mi amiga, lo voy a repetir. Yo no tengo nada con ella, no he tenido nada con ella, no voy a tener nada con ella, cero. Ustedes me conocen y saben cómo me gusta vivir mi vida”, declaró el exparticipante de La casa de los famosos México.

El peruano se refirió a la cercanía que mantiene con la creadora de contenido desde hace algún tiempo. Aunque reconoció que tienen una buena relación, remarcó que no debe interpretarse como una posibilidad de romance.

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En otra conversación en Hoy, Porcella volvió a rechazar que exista o haya existido una relación con Deyanara. “Con Brianda de verdad no tengo nada, no he tenido nada”, manifestó. Cuando le preguntaron si esa situación podía cambiar, respondió: “Tampoco voy a tener”.

El conductor también habló de la percepción que tiene sobre la influencer, sin plantearlo como una señal de interés sentimental. “Me cae muy bien, me parece guapísima, me parece muy talentosa en lo que hace, es una de las influencers más fuertes de México y de Latinoamérica, pero no tengo nada”, afirmó.

La conversación de Nicola Porcella con Masad Altamimi antes del reality

Nicola Porcella explicó que Masad Altamimi le preguntó directamente por Brianda Deyanara antes de ingresar a ‘La Casa de los Famosos México’. El conductor señaló que respondió con claridad que no mantenía una relación con ella.

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“A ver, yo soy amigo de Masad, desde que él entró me preguntó, porque me dijo: ‘¿Tienes algo con Brianda?’. Y le dije: ‘No’”, relató Nicola Porcella en el foro de Hoy.

El actor añadió que no tuvo una conversación posterior con Masad para darle indicaciones sobre su convivencia con la influencer. Según afirmó, no le prohibió acercarse a Brianda ni intervino en el vínculo que ambos desarrollan dentro del programa.

“Hablé con él una vez, una sola vez”, dijo Porcella al ser consultado sobre la versión de que habría conversado con Masad para marcar distancia respecto a Deyanara.

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El conductor sostuvo que, aun si hubiera existido un interés entre él y Brianda antes del reality, la dinámica del encierro habría vuelto difícil sostener una relación. “Yo sabía que entrando era muy difícil mantener algo si es que hubiéramos querido, es la verdad”, indicó.

A partir de esa idea, Nicola consideró que Brianda Deyanara podía conocer a alguien dentro de la competencia. “Ella va a tener propuesta, va a estar encerrada con alguien”, señaló. Además, describió a la influencer como “la más guapa de la casa”.

Nicola Porcella aclara la polémica de Masad Altamimi y Brianda Deyanara en La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)

El vínculo entre Brianda Deyanara y Masad Altamimi

La cercanía entre Brianda Deyanara y Masad Altamimi ha sido comentada por usuarios de redes sociales y seguidores del reality desde las primeras semanas de la cuarta temporada. Ambos han compartido espacios dentro de la casa y protagonizaron momentos que alimentaron las versiones sobre un posible romance.

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Según lo mostrado en el programa, los participantes compartieron durante varios días la suite del líder. Al inicio, dormían separados, pero luego comenzaron a compartir la misma cama, una situación que fue interpretada por parte del público como una muestra de mayor cercanía.

Las cámaras también registraron abrazos y momentos en los que se tomaron de las manos durante la noche. Esas escenas incrementaron las especulaciones sobre una relación que, hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente.

Masad Altamimi habría reconocido que comenzó a sentir algo por Brianda Deyanara durante la convivencia. Sin embargo, la influencer y el creador de contenido no han definido si su relación es una amistad cercana o si podría evolucionar dentro del encierro.

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El comentario de Masad sobre Nicola Porcella se produjo durante una conversación con Brianda en la cocina. El influencer árabe sostuvo que había visto el contacto de Deyanara en el WhatsApp del peruano, aunque aclaró que no revisó conversaciones entre ambos.

El influencer Nicola Porcella reaccionó a la cena de Masad Altamimi y Brianda Deyanara junto a Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México 2026