Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley HOY: así va Perú antes de jugar con Argentina por fecha 1

Perú buscará ubicarse lo más alto posible en la tabla del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: FPV

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El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 está listo para comenzar y reunirá a seis selecciones en el Maracanãzinho de Río de Janeiro. Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela competirán desde este martes 8 hasta el domingo 13 de septiembre por el título continental y por importantes cupos internacionales.

La competencia tendrá un formato de todos contra todos, por lo que cada selección disputará cinco partidos. En esta nota podrás revisar la tabla de posiciones del certamen continental, que será actualizada después de cada jornada con los resultados, puntos y ubicación de la ‘bicolor’ y sus rivales.

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Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El Sudamericano de Vóley 2026 no solo definirá al campeón continental, sino que también otorgará tres cupos al Mundial 2027 y uno a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por eso, cada partido será clave para las seis selecciones, que buscarán terminar en los primeros lugares de la clasificación.

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

*La tabla será actualizada conforme se disputen los partidos del campeonato.

Calendario del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Fecha 1 - Martes 8 de septiembre

12:00 p.m. | Colombia vs. Chile

3:00 p.m. | Perú vs. Argentina

6:00 p.m. | Brasil vs. Venezuela

Fecha 2 - Miércoles 9 de septiembre

12:00 p.m. | Venezuela vs. Chile

3:00 p.m. | Argentina vs. Colombia

6:00 p.m. | Perú vs. Brasil

Fecha 3 - Jueves 10 de septiembre

12:00 p.m. | Argentina vs. Chile

3:00 p.m. | Perú vs. Venezuela

7:00 p.m. | Brasil vs. Colombia

Fecha 4 - Sábado 12 de septiembre

8:30 a.m. | Argentina vs. Venezuela

11:30 a.m. | Brasil vs. Chile

2:30 p.m. | Perú vs. Colombia

Fecha 5 - Domingo 13 de septiembre

7:00 a.m. | Colombia vs. Venezuela

10:00 a.m. | Brasil vs. Argentina

1:00 p.m. | Perú vs. Chile

¿Cómo se definen las posiciones en el Campeonato Sudamericano 2026?

Al ser un torneo de todos contra todos, las seis selecciones compartirán una única tabla de posiciones y disputarán cinco partidos cada una en el Maracanãzinho. Una victoria por 3-0 o 3-1 otorga tres puntos, mientras que un triunfo por 3-2 entrega dos unidades al ganador y una al perdedor.

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En caso de igualdad entre dos o más equipos, la clasificación se definirá mediante los siguientes criterios de desempate, en este orden: número de victorias, puntos acumulados, ratio de sets y ratio de puntos. Si la igualdad persiste, se tomarán en cuenta los enfrentamientos directos entre las selecciones involucradas.

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Perú busca volver al Mundial

La selección peruana afrontará el Campeonato Sudamericano con un objetivo claro: conseguir uno de los tres cupos al Mundial 2027. Para ello, deberá finalizar entre los tres primeros de la tabla, en una competencia donde cada resultado, e incluso cada set, puede ser determinante para sus aspiraciones.

El equipo dirigido por Antonio Rizola debutará ante Argentina y posteriormente enfrentará a Brasil, Venezuela, Colombia y Chile. Los cinco encuentros serán claves para que Perú sume la mayor cantidad de puntos y se mantenga en la pelea por la clasificación.

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El desafío tiene un significado especial para la selección peruana, que no disputa un Mundial femenino desde 2010. Ahora, en Río de Janeiro, la ‘bicolor’ buscará poner fin a esa ausencia y regresar a la máxima cita internacional. Además, el campeón del Sudamericano obtendrá el único cupo directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 que entrega el torneo.