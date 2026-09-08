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Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

El equipo de Antonio Rizola luchará por uno de los tres cupos a la Copa del Mundo. Conoce cómo se desarrollan las cinco jornadas en Río de Janeiro

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 inicia este martes 8 de setiembre: conoce cómo se desarrolla el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos.
El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 inicia este martes 8 de setiembre: conoce cómo se desarrolla el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos.
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Hoy, martes 8 de setiembre comenzará el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, que reunirá a seis selecciones, entre ellas Perú. El torneo otorgará cupos para el próximo Mundial y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Revisa en esta nota los resultados del certamen clasificatorio.

La selección peruana debutará ante Argentina desde las 15:00 horas. El antecedente reciente no favorece a la ‘bicolor’, que no logró imponerse en ninguno de los tres amistosos que disputó en la Copa Salta. El equipo dirigido por Antonio Rizola buscará revertir esa tendencia en el Maracanãzinho de Río de Janeiro.

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Programación y resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Fecha 1

Martes 8 de septiembre

- Colombia vs Chile (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Argentina vs Perú (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Brasil vs Venezuela (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Nueva programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026
Nueva programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Fecha 2

Miércoles 9 de septiembre

- Chile vs Venezuela (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Argentina vs Colombia (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Brasil vs Perú (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Fecha 3

Jueves 10 de septiembre

- Argentina vs Chile (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Venezuela vs Perú (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Brasil vs Colombia (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Fecha 4

Sábado 12 de septiembre

- Argentina vs Venezuela (08:30 horas / Maracanãzinho)

- Brasil vs Chile (11:30 horas / Maracanãzinho)

- Colombia vs Perú (14:30 horas / Maracanãzinho)

Fecha 5

Domingo 13 de septiembre

- Colombia vs Venezuela (07:00 horas / Maracanãzinho)

- Brasil vs Argentina (10:00 horas / Maracanãzinho)

- Chile vs Perú (13:00 horas / Maracanãzinho)

*Horarios de Perú

Nueva fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
Nueva fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Dónde ver los partidos del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 en Perú

La selección peruana de vóley contará con transmisión abierta durante el Campeonato Sudamericano 2026. Latina TV emitirá los partidos por las señales 2 y 702 en alta definición. Además, sus plataformas digitales permitirán seguir los encuentros desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

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Los aficionados podrán ver todos los partidos de Perú a través de la señal de Latina TV, su aplicación y su página web. También podrán acceder sin costo a las transmisiones en vivo del canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

La cobertura digital permitirá seguir la campaña del equipo que dirige Antonio Rizola desde cualquier dispositivo con conexión a internet. La programación incluirá los encuentros de la selección peruana en el certamen que se disputará en Río de Janeiro.

Infobae Perú brindará una cobertura especial de la participación de la ‘bicolor’, con la previa de los partidos, el minuto a minuto, las declaraciones de las jugadoras, los resultados y la tabla de posiciones.

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Los cupos que estarán en juego

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 será decisivo para las seis selecciones participantes, ya que otorgará cupos para el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los equipos competirán por tres plazas para la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos y Canadá, y por un boleto olímpico.

Para clasificar, la selección peruana deberá terminar entre los tres primeros puestos tras las cinco fechas. El certamen se jugará bajo el sistema de todos contra todos y una tabla general definirá a los equipos clasificados.

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