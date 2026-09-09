Perú

Cadena perpetua para policías y militares que integren bandas criminales: ministro del Interior pide al Congreso retomar propuesta pendiente

Durante su presentación ante el Congreso, César Astudillo también informó sobre una reforma policial, el fortalecimiento de la inteligencia, el control de armas, la seguridad fronteriza y el seguimiento de las finanzas del crimen organizado

El ministro del Interior, César Astudillo, se presentó ante la Comisión de Defensa para solicitar que se retome el proyecto de ley que establece la cadena perpetua para los policías y militares que cometan delitos graves. TVPerú
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El ministro del Interior, César Astudillo, solicitó al Congreso retomar el debate de una propuesta que plantea cadena perpetua para policías y militares que participen en organizaciones criminales o intervengan en la comercialización de armas, municiones y explosivos. El pedido fue formulado ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados.

La iniciativa quedó sin resolución durante la anterior legislatura, según explicó el titular del Ministerio del Interior. La propuesta busca establecer una sanción máxima para los integrantes de las fuerzas de seguridad que utilicen su condición institucional para cometer delitos vinculados con estructuras criminales.

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Durante su exposición, Astudillo planteó que la medida alcance a los agentes detectados en flagrancia como integrantes de bandas criminales, así como a quienes sean identificados en la venta de municiones, armas o explosivos. “A todo militar o policía que integre bandas criminales en flagrancia o que sea detectado vendiendo municiones, armas o explosivos, sea condenado a cadena perpetua”, declaró.

El ministro también informó ante los legisladores sobre las acciones que impulsa el sector Interior frente al crimen organizado y sobre las medidas previstas para fortalecer las labores policiales. Entre los temas expuestos figuran la reforma de la institución, el control de armas, la inteligencia policial y la coordinación entre las entidades responsables de la seguridad y la justicia.

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Astudillo cuestiona delitos cometidos por agentes con uniforme

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Cuatro policías detenidos en Huaura tras exigir S/10 mil a dos mujeres con amenazas de incriminación por drogas| Andina

Durante la sesión, el titular del Ministerio del Interior sostuvo que los integrantes de la Policía y las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad específica frente a la población. En ese contexto, defendió una sanción severa para quienes utilicen sus funciones o los recursos asignados por el Estado para participar en actividades delictivas.

“No puede ser que quien vista el uniforme termine delinquiendo contra la población a la que juró defender”, afirmó Astudillo ante la comisión.

El ministro también señaló que existen más de 300 policías que cumplen penas de cárcel. La cifra fue mencionada durante su presentación como parte de la explicación sobre las medidas adoptadas frente a los agentes involucrados en delitos.

Ministro plantea cambios dentro de la Policía

La reforma policial también formó parte de la exposición ante los diputados. Astudillo indicó que el sector Interior prevé adelantar modificaciones en el Estado Mayor de la Policía Nacional con el objetivo de ubicar a los efectivos en los puestos que correspondan a sus funciones.

“Vamos a adelantar el plan de cambios y poner a la gente donde debe estar”, sostuvo el ministro. Según explicó, las modificaciones previstas para diciembre podrían adelantarse como parte de las medidas internas que impulsa su despacho.

Astudillo también pidió respaldo del Congreso para fortalecer estos cambios dentro de la institución. El titular del Interior afirmó que algunas acciones no requieren esperar una eventual delegación de facultades y que su ejecución ya comenzó.

Ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, el ministro detalló cinco líneas de acción para el sector Interior. Estas comprenden la anticipación frente al delito, la recuperación del control territorial, la reducción de las herramientas utilizadas por las organizaciones criminales, el control de las fronteras y el fortalecimiento de la seguridad integral.

El quinto eje contempla una mayor articulación entre las instituciones que intervienen en la seguridad y la justicia. Astudillo señaló que la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario requieren una coordinación más estrecha para enfrentar a las organizaciones criminales.

Como parte de este esquema, el Ministerio del Interior impulsa la aprobación de un decreto de urgencia para adquirir equipos tecnológicos destinados a reforzar las labores de inteligencia policial.

Control de armas y seguimiento al dinero del crimen

Comisión del Congreso aprobó condenar delito de sicariato con 30 años de cárcel y cadena perpetua. (Foto: Infobae Perú/ Agencia Andina)
Comisión del Congreso aprobó condenar delito de sicariato con 30 años de cárcel y cadena perpetua. (Foto: Infobae Perú/ Agencia Andina)

Astudillo también informó sobre las acciones contra las armas utilizadas por organizaciones delictivas. Indicó que en Lima y el Callao se incautan armas de forma diaria en el marco del estado de emergencia y señaló que estos objetos serán destruidos para impedir su retorno a las calles.

El ministro vinculó estas incautaciones con la protección de la población y sostuvo que retirar un arma del circuito criminal permite evitar posibles nuevos delitos.

Otro frente señalado durante su presentación fue el seguimiento de los recursos económicos de las organizaciones criminales. Para esta tarea, el Ministerio del Interior mantiene coordinación entre la Policía Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera con el propósito de identificar y congelar cuentas bancarias sospechosas.

La propuesta de cadena perpetua para policías y militares vinculados con bandas criminales forma parte de las medidas que Astudillo pidió considerar nuevamente al Congreso, junto con las acciones de inteligencia, control territorial, seguridad fronteriza y combate a las finanzas de las organizaciones delictivas.

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