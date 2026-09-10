El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, llegó a Lima como parte de su gira por Sudamérica

Imágenes de la llegada del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al aeropuerto del Callao en Lima. El político estadounidense es recibido por el canciller peruano y el embajador de EE. UU. para iniciar una agenda centrada en reforzar los lazos diplomáticos y la lucha contra el crimen organizado. Canal N

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó la noche del 9 de septiembre a Lima, como parte de una gira diplomática por tres países sudamericanos que también incluyó escalas en Colombia y Ecuador. El funcionario aterrizó en el Grupo Aéreo Número 8 de la capital peruana.

La llegada de Rubio marca su primera visita al Perú desde el inicio de la nueva administración estadounidense, a finales de julio. El viaje forma parte de un recorrido de tres días, del 8 al 10 de septiembre, con el que Washington busca fortalecer sus alianzas estratégicas en la región.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desciende de la escalinata de un avión a su llegada a Lima como parte de su gira por Sudamérica. (Agencia Andina)

Antes de arribar a Lima, el jefe de la diplomacia estadounidense adelantó que Perú será incorporado al Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación regional impulsada por Washington frente a las amenazas transnacionales. El anuncio coloca a la seguridad como el eje central de su reunión con la presidenta Keiko Fujimori.

Rubio remarcó que espera trabajar con el nuevo Gobierno peruano para proyectar hacia el futuro una relación bilateral que, según destacó, supera los 200 años de historia compartida entre ambas naciones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, camina junto a su comitiva tras su arribo a Lima como parte de una gira por Sudamérica. (Agencia Andina)

El Escudo de las Américas centra la agenda bilateral

El mecanismo de seguridad que Estados Unidos ofrece a Perú busca enfrentar el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y las estructuras que Washington identifica como narcoterroristas. Rubio sostuvo que ambos países ya coordinan acciones para proteger al hemisferio de amenazas regionales.

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La incorporación peruana al Escudo de las Américas quedará entre los puntos centrales del diálogo con Fujimori, con quien el secretario de Estado ya había mantenido contacto telefónico poco después de que la mandataria asumiera el cargo. El funcionario remarcó que la relación bilateral atraviesa una fase de mayor coordinación política y de seguridad, aunque los alcances concretos del mecanismo se definirán durante la agenda en Lima.

Marco Rubio promueve la integración de Perú en el Escudo de las Américas durante su visita a Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori. (Composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Comercio y cooperación contra el narcotráfico, entre los temas pendientes

Además de la dimensión de seguridad, Estados Unidos adelantó su interés en promover relaciones comerciales más profundas con sus socios sudamericanos. El intercambio de inteligencia y el trabajo conjunto contra el narcotráfico figuran entre los asuntos centrales que analistas peruanos identificaron previo al arribo del funcionario.

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Entre los temas que podrían sumarse a la agenda bilateral figuran la ayuda estadounidense frente a los efectos del fenómeno de El Niño y el incremento del comercio entre ambos países. “Durante el viaje, el secretario reafirmará el compromiso de la Administración Trump con un hemisferio occidental seguro, próspero y democrático”, señaló Thomas Pigott, portavoz del Departamento de Estado, en una declaración de prensa previa a la gira.

U.S. Secretary of State Marco Rubio and his wife Jeanette Rubio deplane at a military base in Lima, Peru, September 9, 2026. Martin Mejia/Pool via REUTERS

Una gira que también pasó por Colombia y Ecuador

El recorrido de Rubio por Sudamérica comenzó en Barranquilla, Colombia, donde el secretario de Estado se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella y abordó el respaldo de Washington tras el terremoto que afectó al país en agosto. El funcionario ubicó a Colombia entre los socios regionales más alineados con la administración de Donald Trump.

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La segunda escala fue Ecuador, donde Rubio sostuvo un encuentro con el presidente Daniel Noboa para revisar la cooperación bilateral en materia de seguridad. Con la llegada a Lima, el secretario de Estado cerró un itinerario de tres días orientado a consolidar alianzas estadounidenses en la región, en momentos en que Washington busca profundizar su presencia diplomática frente a gobiernos considerados afines en Sudamérica.

Quién es Marco Rubio y por qué es importante la llegada del secretario de estado de Donald Trump al Perú - Andina / EFE

El antecedente más reciente se remonta a 2024

La visita de Rubio a Lima representa la primera de un secretario de Estado estadounidense al Perú desde noviembre de 2024, cuando Antony Blinken acompañó al entonces presidente Joe Biden durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Ese antecedente marca el contexto de una relación bilateral que, según el funcionario, ha entrado en una nueva etapa de coordinación política.

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La agenda con Fujimori permitirá conocer los alcances concretos de la incorporación peruana al mecanismo de seguridad anunciado por Rubio. El encuentro en Lima cierra la gira sudamericana del secretario de Estado, que según Washington busca reafirmar el compromiso de la Casa Blanca con la estabilidad democrática y económica del hemisferio.