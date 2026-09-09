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Juan Pablo Varillas vs Francesco Passaro: día, hora y dónde ver partido por octavos de final del Challenger 125 de Génova 2026

El peruano y el italiano se citan por un lugar entre los ocho mejores del certamen. Solo una vez se enfrentaron en el pasado con victoria para el nacido en Lima

Juan Pablo Varillas vs Francesco Passaro: día, hora y dónde ver partido por octavos de final del Challenger 125 de Génova 2026.
Juan Pablo Varillas vs Francesco Passaro: día, hora y dónde ver partido por octavos de final del Challenger 125 de Génova 2026. Crédito: ATP Challenger.
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Juan Pablo Varillas llega a los octavos de final del Challenger 125 de Génova tras una notable remontada en la primera ronda ante Federico Arnaboldi, mientras que Passaro viene de eliminar al primer preclasificado, su compatriota Lorenzo Sonego. Los dos accedieron a la siguiente etapa después de partidos exigentes y volverán a la cancha con poco margen de recuperación.

Juan Pablo Varillas vs Francesco Passaro: programación

El partido entre Juan Pablo Varillas y Francesco Passaro se jugará este jueves 10 de septiembre por los octavos de final del Challenger 125 de Génova, torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo en Italia.

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El horario todavía no fue oficializado, aunque la previsión inicial sitúa el encuentro a las 06:30 horas de Perú. En Génova y España, el duelo comenzaría a las 13:30 horas.

Estos son los horarios estimados en Sudamérica y Miami:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 06:30 horas
  • Venezuela y Bolivia: 07:30 horas
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasilia, Río de Janeiro y São Paulo: 08:30 horas
  • Miami, Estados Unidos: 07:30 horas

En Brasil, el horario corresponde a Brasilia, Río de Janeiro y São Paulo. En ciudades como Manaos, el inicio está previsto para las 07:30 horas; en Rio Branco, a las 06:30 horas. La programación puede cambiar según la duración de los partidos anteriores o ante modificaciones de la organización.

Juan Pablo Varillas clasificó a los octavos de final del Challenger 125 de Génova.
Juan Pablo Varillas clasificó a los octavos de final del Challenger 125 de Génova. Crédito: Instagram Aon Open Challenger.

¿Dónde ver duelo entre Juan Pablo Varillas y Francesco Passaro?

El encuentro se podrá seguir mediante la plataforma oficial Challenger TV, que transmite los partidos de los torneos del ATP Challenger Tour a través de internet. El servicio suele ofrecer las señales de las canchas principales y también de algunos escenarios secundarios.

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Los aficionados deberán revisar la grilla de la plataforma antes del inicio del partido, ya que la transmisión depende de la señal asignada para cada cancha. El compromiso también será emitido por YouTube desde el canal de Tenis al Máximo.

El peruano sacó adelante un juego en el que caía por 5-1 con set abajo y se despachó con una nueva remontada. Crédito: X ATPerú.

Único antecedente

El único enfrentamiento entre Juan Pablo Varillas y Francesco Passaro se disputó el 15 de marzo de 2024, por los cuartos de final del Challenger de Santiago. El peruano se impuso por 7-5, 4-6 y 7-6 (2) en un partido que se extendió a tres sets y tuvo definición en el desempate.

Varillas remontó luego de ceder el segundo parcial y resolvió el tercero en el tie break, donde marcó diferencias para avanzar a las semifinales del torneo chileno. El encuentro tuvo paridad en varios indicadores: Passaro conectó dos aces y Varillas cuatro, mientras que ambos ganaron el 70% de los puntos jugados con su primer servicio.

El italiano contó con una mayor efectividad de primeros saques, con 71% frente al 59% del peruano. Varillas, a su vez, obtuvo mejores números con el segundo servicio: ganó el 57% de esos puntos, contra el 45% de su rival. El nacido en Lima salvó y aprovechó momentos de presión en un duelo que registró 13 oportunidades de quiebre para Passaro y 14 para el representante peruano.

Juan Pablo Varillas
Juan Pablo Varillas celebró su título junto a los peruanos que lo apoyaron en el Challenger de Santiago (Tenis al máximo).

¿Cómo llegan Varillas y Passaro?

Varillas protagonizó una de las remontadas de la primera ronda al derrotar al italiano Federico Arnaboldi por 5-7, 7-5 y 6-1. El peruano perdió el primer set y quedó 5-1 abajo en el segundo parcial, pero reaccionó a tiempo, forzó un tercer capítulo y cerró el partido con autoridad.

El triunfo tuvo una duración de dos horas y 41 minutos, un dato que refleja la exigencia del compromiso. Antes de Génova, Varillas había alcanzado la final del Challenger 75 de Como, resultado que le permitió acercarse de forma parcial al Top 200 del ranking de la ATP.

Passaro, en tanto, superó a Lorenzo Sonego por 3-6, 6-4 y 6-4. El italiano dejó fuera al máximo favorito del torneo y consiguió uno de los resultados más destacados de la primera ronda.

La semana anterior, Passaro atravesó la clasificación del US Open con tres victorias y avanzó al cuadro principal. Allí perdió frente al neerlandés Jesper de Jong en cinco sets. Su recorrido reciente le dio continuidad competitiva antes de llegar a Génova.

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