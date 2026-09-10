Ballena jorobada de 14 metros es encontrada sin vida en una playa de Arequipa y el IMARPE analiza muestras del ejemplar

Una ballena jorobada adulta fue encontrada muerta en la playa Sombrero Chico, en Mejía, provincia de Islay, Arequipa. Difusión

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Una ballena jorobada adulta fue encontrada sin vida en la playa Sombrero Chico, en el distrito de Mejía, provincia de Islay, Arequipa. El hallazgo fue registrado por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), organismo adscrito al Ministerio de la Producción, que desplegó personal especializado para evaluar las condiciones del ejemplar.

La intervención estuvo a cargo de especialistas de la sede desconcentrada del IMARPE en Camaná. Durante la inspección se identificó a la especie como Megaptera novaeangliae y se estableció que correspondía a un ejemplar adulto de 14 metros de longitud total.

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El estado en que se encontraba el animal impidió establecer mediante una necropsia cuál fue la causa de su muerte. Pese a esta limitación, los especialistas recolectaron muestras de piel y aleta para someterlas a análisis posteriores.

La presencia de ballenas jorobadas frente al litoral peruano forma parte de su ciclo migratorio anual. De acuerdo con el IMARPE, estos cetáceos se desplazan desde zonas de alimentación hacia áreas de reproducción ubicadas en regiones tropicales y subtropicales durante el invierno austral.

IMARPE inspeccionó el ejemplar encontrado en Mejía

La evaluación realizada por el personal especializado permitió establecer las principales características físicas de la ballena localizada en Sombrero Chico. El ejemplar alcanzó una longitud total de 14 metros, mientras que la aleta pectoral midió 3,2 metros y la aleta caudal presentó una longitud de 2,3 metros.

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El IMARPE informó que el avanzado estado de descomposición dificultó la evaluación externa del animal. Esta condición también impidió determinar si presentaba marcas o lesiones relacionadas con una eventual interacción con actividades pesqueras.

Ante la imposibilidad de realizar una necropsia, las muestras obtenidas durante la inspección quedaron destinadas a posteriores análisis. Estos estudios permitirán contar con información adicional sobre el ejemplar encontrado en la costa de Arequipa.

La migración de las ballenas jorobadas frente al Perú

IMARPE determinó que se trataba de un ejemplar de Megaptera novaeangliae. Difusión

El IMARPE explicó que las ballenas jorobadas realizan desplazamientos anuales entre sus zonas de alimentación y los espacios donde se reproducen. Durante el invierno austral, estos mamíferos marinos se dirigen hacia regiones tropicales y subtropicales.

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En este proceso migratorio, la especie registra presencia frecuente frente a la costa peruana, principalmente entre mayo y noviembre. Este periodo también puede representar un mayor riesgo de interacción con actividades pesqueras y otras acciones humanas desarrolladas en el ámbito marino.

La información generada a partir de los ejemplares varados permite al IMARPE mantener el seguimiento de estos acontecimientos en el litoral peruano y ampliar el conocimiento científico sobre los mamíferos marinos.

IMARPE continuará el monitoreo de varamientos

medía 14 metros de longitud total; su aleta pectoral alcanzaba 3,2 metros y la caudal, 2,3 metros. Difusión

El Instituto del Mar del Perú señaló que continuará con el monitoreo de los eventos relacionados con mamíferos marinos varados. La entidad busca generar información científica que contribuya al conocimiento y la conservación de estas especies en el litoral peruano.

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El organismo también estableció recomendaciones para la ciudadanía ante este tipo de hallazgos. El IMARPE pidió evitar el contacto directo con animales marinos varados, tanto vivos como muertos, debido al riesgo de exposición a agentes patógenos.

Ante la presencia de un ejemplar, la recomendación consiste en comunicar el hecho a las autoridades competentes y conservar una distancia prudente mientras se desarrollan las evaluaciones correspondientes.