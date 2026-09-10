El despiadado calificativo que tuvo Andrés ‘Cóndor’ Mendoza contra Federico Girotti: “De verdad, es un desastre y una...”

El exdelantero peruano cuestionó con dureza al atacante argentino tras el empate de Alianza Lima ante Juan Pablo II y puso en debate su aporte ofensivo en una temporada con apenas tres goles (YouTube / Tinbet Play)

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Federico Girotti arrancó como titular en Chongoyape, ocupó el lugar de nueve que tanto se le reclamó y no resolvió nada. Alianza Lima cedió un empate ante Juan Pablo II en la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y volvió a dejar preguntas sin respuesta sobre su poder ofensivo.

El resultado encendió la mecha de las críticas, y la más feroz llegó desde el programa digital Datazo, donde Andrés ‘Cóndor’ Mendoza, histórico delantero de la selección peruana y exjugador del Club Brujas de Bélgica, desmontó al atacante argentino con una dureza que no dejó margen para la defensa. Sus palabras recorrieron el mundo del fútbol peruano en cuestión de horas.

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La descarga del ‘Cóndor’: sin filtros ni atenuantes

Andrés Mendoza lanzó duras críticas contra Federico Girotti tras el empate de Alianza Lima ante Juan Pablo II. El exdelantero cuestionó su rendimiento y aseguró que no cumple como nueve ni en otra posición ofensiva. (YouTube / Tinbet Play)

Mendoza no buscó eufemismos. Con la misma franqueza que lo caracterizó dentro de la cancha, el exatacante blanquirrojo tomó el micrófono y disparó contra Girotti sin contemplaciones. Para él, el empate ante Juan Pablo II no fue una casualidad ni un tropiezo aislado: fue la confirmación de algo que, a su juicio, ya era evidente desde hace tiempo.

“Es una m... Girotti. De verdad es un desastre. Ahí querían que juegue de nueve, ¡ahí está de nueve! En toda su carrera, tiene 30 goles creo, este no es nueve. Girotti no es goleador, no es extremo, no es nada”, sostuvo el retirado futbolista en el espacio digital.

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La sentencia fue categórica: el argentino no reúne las condiciones para ocupar ninguna posición en el frente de ataque de un club de la envergadura de Alianza Lima. Ni como centrodelantero puro, ni como extremo, ni en ningún rol intermedio. Para Mendoza, el problema no es de forma ni de adaptación: es estructural.

La crítica cobró más peso si se considera el contexto. Girotti llegó al conjunto ‘blanquiazul’ con fanfarria, presentado como el reemplazante natural de Hernán Barcos, referente histórico del club. La expectativa era alta. El rendimiento, según el ‘Cóndor’, no se acercó ni por asomo a lo que ese cartel exigía.

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El costo del fichaje y la dependencia de Castillo

Andrés Mendoza también cuestionó la inversión realizada por Alianza Lima para contratar a Federico Girotti. El exdelantero consideró que el argentino es un jugador costoso y que todavía no ha respondido a las expectativas. (Alianza Lima)

Más allá del análisis técnico, Mendoza apuntó también a la dimensión económica del asunto. Alianza Lima desembolsó una suma considerable para incorporar al delantero nacido en Argentina, y esa inversión, a criterio del exfutbolista, no tiene hasta ahora ningún respaldo en el campo.

“Girotti tenía su oportunidad, ahí está Girotti. Es una c..., así lo voy a decir. Tenía su oportunidad, ahí está, yo no sé cuántas más oportunidades le van a dar. Lo que pasa es que Alianza depende de Castillo. (…). Girotti es un jugador carísimo y de verdad no está dando la talla, por eso yo digo que para mí es un desastre”, acotó Mendoza en Datazo.

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La mención a Eryc Castillo no fue accidental. El ‘Cóndor’ dejó en claro que el peso ofensivo del equipo íntimo recae sobre ese futbolista, y que la presencia de Girotti en el once no modifica esa realidad. Un club que aspira a pelear el Clausura no puede depender de un solo jugador para generar peligro, y la falta de alternativas reales en el ataque quedó expuesta una vez más en Chongoyape.

El partido ante Juan Pablo II también agravó la situación en la tabla de posiciones. Los resultados de esta etapa del torneo no acompañaron a los ‘blanquiazules’, que ahora miran el clásico ante Universitario como una oportunidad para reencauzar el rumbo, aunque con la incógnita de Paolo Guerrero, quien no estará disponible por lesión.

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Tres goles en 18 partidos: los números que alimentan el debate

Los números de Federico Girotti con Alianza Lima reflejan una producción ofensiva limitada. El argentino marcó tres tantos en 18 presentaciones y afronta el clásico ante Universitario bajo una fuerte presión. (Alianza Lima)

Las estadísticas de Girotti con Alianza Lima en 2026 no hacen más que darle sustento a las palabras del ‘Cóndor’. En 18 presentaciones con la camiseta ‘blanquiazul’, el delantero argentino anotó apenas tres goles: uno en la victoria ante Deportivo Moquegua, otro en el empate a un tanto frente a FC Cajamarca y un tercero ante Sport Boys. Tres conquistas en casi veinte compromisos para un jugador contratado para ser el hombre gol del equipo.

Esos números alimentaron el debate entre los hinchas y los analistas del fútbol peruano. La pregunta que planteó Mendoza resuena ahora con más fuerza en las tribunas y en las redes: ¿cuántas oportunidades más recibirá Girotti antes de que la dirigencia tome una decisión sobre su continuidad?

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El clásico ante la ‘Crema’ se acerca, Paolo Guerrero no llegará, y el nombre de Federico Girotti vuelve a estar sobre la mesa como la opción más probable para cubrir ese espacio. Las palabras del ‘Cóndor’ Mendoza, sin embargo, instalan una sombra de duda sobre esa alternativa que no será fácil de disipar.