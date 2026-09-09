Magaly Medina pone en duda la ruptura de Laura Spoya y Sebastián Gálvez: “¿Es berrinche o terminaron?”

¿Se acabó el amor? Laura Spoya y su 'colágeno' estarían distanciados. Magaly Medina analiza los 'berrinches' de la pareja en redes sociales después de que él eliminara sus fotos. ¡Mira el momento en que la echaron al fresco en otro programa! Video: ATV / Magaly TV La Firme

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Laura Spoya volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de que surgieran especulaciones sobre una posible crisis en su relación con Sebastián Gálvez, a quien oficializó públicamente semanas atrás. Los rumores se intensificaron después de que se detectaran cambios en las redes sociales de ambos, un detalle que no pasó desapercibido para Magaly Medina en su programa.

La modelo se encontraba presente durante una transmisión de ‘La Manada’ cuando el periodista Gerardo Pe aseguró que ella estaría nuevamente soltera. Consultada al respecto, Spoya prefirió no pronunciarse ni confirmar la versión, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre el estado actual de su romance.

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Los movimientos en Instagram que encendieron las alarmas

Sebastián Gálvez eliminó varias fotografías junto a Laura Spoya de su cuenta personal, un gesto que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la pareja y reactivó los rumores de ruptura. Magaly Medina abordó el tema en ‘Magaly TV: La Firme’ y estableció una comparación con otras parejas de la farándula que atraviesan dinámicas similares en redes sociales.

“Están atravesando situaciones similares al síndrome Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Laura Spoya y su colágeno se dejaron de seguir y él borró todas las fotos”, comentó inicialmente la conductora durante su programa.

Laura Spoya enfrenta rumores de ruptura con Sebastián Gálvez tras cambios detectados en sus cuentas de Instagram y Magaly Medina la cuestiona.

Sin embargo, la ‘Urraca’ revisó nuevamente la situación en vivo y corrigió su primera afirmación, al notar que la pareja todavía mantiene el seguimiento mutuo en la plataforma. “Se siguen todavía, él solo dejó dos fotos. Aún se siguen, pero sacó todas las fotos, típico que tiene berrinche. ¿Es berrinche o terminaron?, no sabemos”, manifestó Medina, sin descartar que se trate simplemente de una discusión pasajera entre ambos.

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La conductora dejó en evidencia que, más allá de la eliminación de fotografías, no existen señales contundentes de un quiebre definitivo, dado que el vínculo de seguimiento entre ambas cuentas permanece activo.

El manejo reservado que Laura Spoya dio a su relación desde el inicio

Magaly Medina recordó que Laura Spoya mantuvo en reserva su relación con Sebastián Gálvez durante buena parte de su desarrollo, antes de decidirse a oficializarla públicamente. La conductora señaló que la modelo evitó durante meses mostrar a su pareja de manera constante en sus redes sociales.

“Ella casi nunca ponía cosas con él, lo ocultaba, lo tenía de clandestino. Ya por mucha presión lo hacía aparecer por ahí de cuando en cuando”, sostuvo Medina al referirse a la forma en que la pareja manejó los primeros meses de su romance, marcados por la discreción y las escasas apariciones conjuntas.

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Magaly Medina analiza la presunta ruptura de Laura Spoya y no se guarda nada al criticar a su expareja, a quien tildan de 'cargacarteras' por no tener un oficio conocido y solo acompañarla a sus trabajos. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La conductora fue más allá en su análisis y cuestionó la percepción que, a su parecer, Laura Spoya tendría sobre su propia pareja. “Porque yo creo que no se siente tan orgullosa del muchacho. Es parte de todos los errores que ella comete y ha ido dando tumbo, ha sido también este muchachito”, afirmó Medina, en referencia a decisiones sentimentales previas de la modelo.

La reacción de Laura Spoya ante los rumores

Pese a la insistencia de los comentarios en el set de ‘La Manada’ y la posterior repercusión en ‘Magaly TV: La Firme’, Laura Spoya optó por el silencio absoluto frente a las versiones sobre su presunta separación. La modelo no confirmó ni desmintió la información difundida por Gerardo Pe, una actitud que ha mantenido desde que se conocieron los primeros indicios de la crisis.

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