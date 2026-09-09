Jesús Pretell, emocionado por participar en una instancia decisiva de la Copa Libertadores 2026 con LDU: “Es mi primera vez en cuartos de final”

Jesús Pretell se ha constituido como un efectivo significativo en LDU. - Crédito: Difusión

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Jesús Pretell se ha mostrado muy conmovido con Ecuavisa al realizar una valoración de su primera temporada con Liga Deportiva Universitaria de Quito. El momento más especial, de hecho, llegó cuando analizó su presencia en los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026.

“La clasificación era un sueño para mí. La verdad, es la primera vez que estoy en cuartos de final y eso es muy importante también”, externó el peruano en un mano a mano previo al doble cruce contra Palmeiras, que iniciará en el Allianz Parque.

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Jesús Pretell ofrece equilibrio y fuerza en el centro del campo de LDU. - Crédito: AFP

Consultado sobre el rival de turno, Pretell indicó que “sabemos la jerarquía que tiene Palmeiras, un equipo brasileño que siempre te complica; pero vamos a utilizar ese pasado como experiencia para que no vuelva a suceder”.

“Hay que ir con la convicción de ganar, que es muy importante en el tema mental, y yo creo que a raíz de eso nosotros vamos a poder sacar un resultado positivo”, amplió Jesús.

El mediocampista peruano reconoce que el traslado a los 'albos' responde a una motivación pensando en la selección nacional. | VIDEO: Jax Latin Media

Al centrocampista de Liga de Quito se le preguntó, además, si a nivel colectivo contemplan la posibilidad de plantarse en la ronda de penales, considerando que el ‘verdao’ puede sacar una renta importante en casa, la misma que se vería nivelada en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

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“No queremos llegar a esas instancias, ¿no? Uno siempre quiere ganar en el partido regular. Pero bueno, si se da, hay que verlo como una oportunidad: una oportunidad de asumir y de querer patearlo. Me gustaría estar ahí, porque la presión es un privilegio y hay que asumirla con total responsabilidad”, cerró Pretell.

Jesús Pretell viene consolidándose en el mediocampo de LDU de Quito.

Historial reciente de cruces

La serie de semifinales de la Copa Libertadores 2025 dejó un antecedente inmediato de contrastes entre Liga Deportiva Universitaria (LDU) y Palmeiras: el equipo ecuatoriano ganó 3-0 en Quito, pero el brasileño respondió con un 4-0 en São Paulo y avanzó a la final con un 4-3 global.

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El 23 de octubre, LDU construyó una ventaja que parecía decisiva en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Gabriel Villamil abrió la cuenta a los 18 minutos, Lisandro Alzugaray amplió a los 27 y Villamil marcó otra vez a los 47.

Palmeiras no convirtió en la ida y quedó obligado a marcar cuatro goles para revertir la eliminatoria. Una semana más tarde, el conjunto paulista cambió por completo el desarrollo de la serie.

Ramón Sosa anotó a los 20 minutos; Bruno Fuchs puso el 2-0 a los 50; Raphael Veiga igualó el marcador global a los 66 y selló la clasificación de penal, a los 82. La remontada evitó los penales y dejó a LDU fuera de la definición continental.

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Palmeiras logró revertir una llave complicada ante LDU en el 2025. - Crédito: AP

Los dos encuentros mostraron el peso de las localías: cada equipo ganó sin recibir goles en su estadio. LDU aprovechó la altura de Quito y la precisión de Villamil y Alzugaray; Palmeiras impuso ritmo y eficacia en su cancha, con Veiga como figura del desquite.

Ese cruce representa el antecedente más reciente entre ambos. La llave también confirmó que una diferencia de tres goles no resultó suficiente para Liga de Quito frente a un rival que resolvió la serie en el segundo partido.