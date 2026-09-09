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A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque: partido en Cusco por cuartos ida de Copa Sudamericana 2026

Los dirigidos por Horacio Melgarejo buscarán sacar ventaja en la altura para encaminar su clasificación a las semifinales del torneo Conmebol. Conoce los horarios del duelo

Cienciano se enfrenta a Montevideo City Torque en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
Cienciano se enfrenta a Montevideo City Torque en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
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Cienciano recibirá a Montevideo City Torque este jueves 10 de septiembre, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad de Cusco, a 3.399 metros sobre el nivel del mar. Revisa los horarios del cotejo en esta nota.

A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

El partido está programado para las 19:30 horas de Perú y a las 21:30 horas de Uruguay. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:30 horas de México; a las 19:30 horas de Ecuador y Colombia; a las 20:30 horas de Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos; y a las 21:30 horas de Argentina, Brasil y Paraguay.

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Canal TV de Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

El partido entre Cienciano y Montevideo City Torque será transmitido por DSports en Perú y el resto de Sudamérica. Además, la plataforma DGO permitirá seguir el compromiso desde distintos dispositivos.

Por su parte, Infobae Perú realizará la cobertura del duelo de ida en su página web, con la previa y el minuto a minuto, incluidos los goles, las incidencias, los detalles y las declaraciones.

Cienciano recibe a Montevideo City Torque por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano recibe a Montevideo City Torque por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Cienciano

¿Cómo clasificaron a cuartos de final?

Cienciano dio el primer golpe en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 con una goleada por 6-1 sobre Botafogo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. Matías Succar fue la gran figura con un triplete, mientras que Neri Bandiera marcó un doblete y Marcos Matinich completó la contundente victoria. Matheus Martins descontó para el cuadro brasileño con un tiro libre.

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Con esa amplia ventaja, el ‘papá’ viajó a Río de Janeiro para disputar la revancha en el estadio Nilton Santos. El ‘fogao’ ganó 1-0 con un gol de Danilo Pereira a los ocho minutos, pero no logró revertir la serie. El equipo cusqueño se impuso por 6-2 en el marcador global y selló su clasificación a los cuartos de final.

De esta manera, Cienciano volverá a disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de 23 años. La última vez que alcanzó esta instancia fue en 2003, edición en la que terminó como campeón tras vencer a River Plate en la final.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

Montevideo City Torque llega a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras eliminar a Tigre con un marcador global de 3-1. El equipo uruguayo dio el primer paso en Argentina, donde se impuso por 1-0 en el estadio José Dellagiovanna de Victoria. Franco Pizzichillo marcó el único gol de ese encuentro y dejó a los ‘ciudadanos’ con ventaja para la revancha.

En el partido de vuelta, disputado en el estadio Centenario de Montevideo, el cuadro dirigido por Marcelo Méndez volvió a imponerse, esta vez por 2-1. Salomón Rodríguez abrió el marcador a los 39 minutos, aunque Valentín Moreno igualó dos minutos después para Tigre.

Antes del descanso, Nahuel Banegas fue expulsado y el árbitro sancionó un penal a favor del conjunto local. Rodríguez convirtió desde los doce pasos y firmó su doblete, con el que selló la clasificación del club montevideano.

Con el 2-1 en Uruguay y el 1-0 conseguido en la ida, Montevideo City Torque avanzó por primera vez a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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