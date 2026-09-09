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Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El conjunto dirigido por Antonio Rizola salta al campo del Maracanãzinho para medirse ante el anfitrión y máximo candidato al título. Sigue las incidencias

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07:38 hsHoy

¡Día de partido en el Campeonato Sudamericano de Vóley! Perú sale al campo del Maracanãzinho para enfrentar a Brasil por la segunda fecha del torneo, que reúne a las dos selecciones con más títulos en la historia de la competencia. El encuentro está programado para comenzar a las 18:00, hora peruana.

07:38 hsHoy

Aixa Vigil le da un plus a Perú en el Sudamericano de Vóley: 19 puntos y una gran actuación ante Argentina

La atacante peruana fue la segunda máxima anotadora del encuentro, solo por detrás de la imponente Bianca Cugno. Su regreso tras superar una lesión dejó una nota positiva para el equipo dirigido por Antonio Rizola

Aixa Vigil destacó en el debut de Perú ante Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: FPV
Aixa Vigil destacó en el debut de Perú ante Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: FPV

La selección peruana no pudo comenzar con victoria su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, pero encontró una de sus principales noticias positivas en Aixa Vigil. La atacante nacional fue la máxima anotadora de la ‘bicolor’ frente a Argentina y terminó el encuentro con 19 puntos, confirmando la importancia de su regreso para el equipo dirigido por Antonio Rizola.

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07:38 hsHoy

Medallero histórico del Campeonato Sudamericano de Vóley: Brasil domina y Perú sigue como su gran rival

La ‘bicolor’ cuenta con 12 consagraciones y se mantiene como el segundo país más laureado del certamen. Revisa el recuento completo de la competencia

Arrancó una nueva edición del Sudamericano de Vóley Femenino en Brasil. Crédito: Composición Infobae
Arrancó una nueva edición del Sudamericano de Vóley Femenino en Brasil. Crédito: Composición Infobae

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 comenzó este martes 8 de septiembre en el Maracanãzinho de Río de Janeiro, donde seis selecciones competirán por el título continental. Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela afrontarán una nueva edición del torneo, que además entregará tres cupos al Mundial 2027 y uno a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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07:38 hsHoy

Perú cayó en el debut ante Argentina

Argentina venció a Perú por 3-1 en el debut de ambas selecciones en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, disputado en el gimnasio Maracanãzinho de Río de Janeiro. El equipo dirigido por Antonio Rizola arrancó con una victoria en el primer parcial, pero no logró sostener el nivel ante las dirigidas por Facundo Morando, que remontaron el encuentro con parciales de 25-20, 15-25, 18-25 y 27-25.

El desarrollo del partido tuvo su tramo más tenso en el último set, cuando Perú llegó a manejar una ventaja de 7-3 y pareció encaminada a forzar la definición a cinco parciales. Sin embargo, la selección ‘albiceleste’ revirtió el marcador en los tramos finales y cerró el set por 27-25, en una secuencia de puntos disputados que terminó por sellar el resultado global.

La derrota le impidió al conjunto de Rizola alcanzar el quinto set, pese a la resistencia mostrada durante buena parte del cotejo ante una de las selecciones favoritas del certamen.

El cuadro peruano no pudo ir al quinto set y terminó cayendo 3-1 en sets frente a las 'gauchas' - Crédito: Latina.
07:38 hsHoy

Fixture y resultados de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

  • Fecha 1: Perú 0-3 Argentina
  • Fecha 2: Perú vs Brasil (miércoles 9 de septiembre / 18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
  • Fecha 3: Perú vs Venezuela (jueves 10 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
  • Fecha 4: Perú vs Colombia (sábado 12 de septiembre / 14:30 horas de Perú / Maracanãzinho)
  • Fecha 5: Perú vs Chile (domingo 13 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026
Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026
07:38 hsHoy

Dónde ver Perú vs Brasil por estreno del Campeonato Sudamericano de Vóley

Perú dará inicio a su andadura oficial en el Campeonato Sudamericano de Vóley. Al frente tendrá a Argentina como oponente que marcará su debut. La transmisión del duro enfrentamiento, que concitará la atención de todos los amantes del deporte de la net alta, estará a cargo de Latina TV (Canal 2), televisora que se ha hecho con los derechos oficiales de la difusión del torneo.

De igual modo, la website Infobae Perú realizará una cobertura digital integral, donde repasará con precisión cada acción determinante en las parcelas toda vez que se publicarán videos de los puntos decisivos. Finalmente, se cerrará el minuto a minuto con una crónica concisa de lo que fue el choque.

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.
07:37 hsHoy

Horarios del Perú vs Brasil por Campeonato Sudamericano de Vóley

El duelo se jugará en el Maracanazinho de Río de Janeiro, Brasil. El encuentro comenzará a las 18:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos, en la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 19:00 horas.

En Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, las acciones comenzarán a las 20:00 horas; en México, a las 17:00 horas, y en España, a la 01:00 de la madrugada del día siguiente.

07:37 hsHoy

Lista de convocadas de Brasil para disputar el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

  • Macris (armadora)
  • Roberta (armadora)
  • Kisy (opuesta)
  • Tainara (opuesta)
  • Ana Cristina (punta/opuesta)
  • Helena (punta/opuesta)
  • Rosamaria (punta/opuesta)
  • Gabi (punta)
  • Júlia Bergmann (punta)
  • Diana (central)
  • Larissa (central)
  • Lorena (central)
  • Luzia (central)
  • Marcelle (líbero)
  • Nyeme (líbero)
  • Natinha (líbero)
07:37 hsHoy

Lista de convocadas de Perú para disputar el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

  • Yadhira Anchante (1, armadora)
  • Brenda Lobatón (4, punta)
  • Aixa Vigil (6, punta)
  • Lucía Magallanes (7, armadora)
  • Sandra Ostos (8, punta)
  • Mirian Patiño (10, líbero)
  • Kiara Montes (11, punta)
  • Claudia Palza (12, central)
  • Coraima Gómez (18, central)
  • Daniela Muñoz (19, punta)
  • Saskya Silvano (20, central)
  • Rachell Hidalgo (24, líbero)
  • Alondra Alarcón (25, punta)
  • Andrea Villegas (28, líbero)

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