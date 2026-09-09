Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

¡Día de partido en el Campeonato Sudamericano de Vóley! Perú sale al campo del Maracanãzinho para enfrentar a Brasil por la segunda fecha del torneo, que reúne a las dos selecciones con más títulos en la historia de la competencia. El encuentro está programado para comenzar a las 18:00, hora peruana.

La selección peruana no pudo comenzar con victoria su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 , pero encontró una de sus principales noticias positivas en Aixa Vigil . La atacante nacional fue la máxima anotadora de la ‘bicolor’ frente a Argentina y terminó el encuentro con 19 puntos , confirmando la importancia de su regreso para el equipo dirigido por Antonio Rizola.

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 comenzó este martes 8 de septiembre en el Maracanãzinho de Río de Janeiro, donde seis selecciones competirán por el título continental. Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela afrontarán una nueva edición del torneo, que además entregará tres cupos al Mundial 2027 y uno a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

07:38 hs

Perú cayó en el debut ante Argentina

Argentina venció a Perú por 3-1 en el debut de ambas selecciones en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, disputado en el gimnasio Maracanãzinho de Río de Janeiro. El equipo dirigido por Antonio Rizola arrancó con una victoria en el primer parcial, pero no logró sostener el nivel ante las dirigidas por Facundo Morando, que remontaron el encuentro con parciales de 25-20, 15-25, 18-25 y 27-25.

El desarrollo del partido tuvo su tramo más tenso en el último set, cuando Perú llegó a manejar una ventaja de 7-3 y pareció encaminada a forzar la definición a cinco parciales. Sin embargo, la selección ‘albiceleste’ revirtió el marcador en los tramos finales y cerró el set por 27-25, en una secuencia de puntos disputados que terminó por sellar el resultado global.

La derrota le impidió al conjunto de Rizola alcanzar el quinto set, pese a la resistencia mostrada durante buena parte del cotejo ante una de las selecciones favoritas del certamen.