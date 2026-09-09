Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

¡Día de partido en el Campeonato Sudamericano de Vóley! Perú sale al campo del Maracanãzinho para enfrentar a Brasil por la segunda fecha del torneo, que reúne a las dos selecciones con más títulos en la historia de la competencia. El encuentro está programado para comenzar a las 18:00, hora peruana.
La selección peruana no pudo comenzar con victoria su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, pero encontró una de sus principales noticias positivas en Aixa Vigil. La atacante nacional fue la máxima anotadora de la ‘bicolor’ frente a Argentina y terminó el encuentro con 19 puntos, confirmando la importancia de su regreso para el equipo dirigido por Antonio Rizola.
El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 comenzó este martes 8 de septiembre en el Maracanãzinho de Río de Janeiro, donde seis selecciones competirán por el título continental. Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela afrontarán una nueva edición del torneo, que además entregará tres cupos al Mundial 2027 y uno a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Perú cayó en el debut ante Argentina
Argentina venció a Perú por 3-1 en el debut de ambas selecciones en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, disputado en el gimnasio Maracanãzinho de Río de Janeiro. El equipo dirigido por Antonio Rizola arrancó con una victoria en el primer parcial, pero no logró sostener el nivel ante las dirigidas por Facundo Morando, que remontaron el encuentro con parciales de 25-20, 15-25, 18-25 y 27-25.
El desarrollo del partido tuvo su tramo más tenso en el último set, cuando Perú llegó a manejar una ventaja de 7-3 y pareció encaminada a forzar la definición a cinco parciales. Sin embargo, la selección ‘albiceleste’ revirtió el marcador en los tramos finales y cerró el set por 27-25, en una secuencia de puntos disputados que terminó por sellar el resultado global.
La derrota le impidió al conjunto de Rizola alcanzar el quinto set, pese a la resistencia mostrada durante buena parte del cotejo ante una de las selecciones favoritas del certamen.
Fixture y resultados de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
- Fecha 1: Perú 0-3 Argentina
- Fecha 2: Perú vs Brasil (miércoles 9 de septiembre / 18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
- Fecha 3: Perú vs Venezuela (jueves 10 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
- Fecha 4: Perú vs Colombia (sábado 12 de septiembre / 14:30 horas de Perú / Maracanãzinho)
- Fecha 5: Perú vs Chile (domingo 13 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Maracanãzinho)
Dónde ver Perú vs Brasil por estreno del Campeonato Sudamericano de Vóley
Perú dará inicio a su andadura oficial en el Campeonato Sudamericano de Vóley. Al frente tendrá a Argentina como oponente que marcará su debut. La transmisión del duro enfrentamiento, que concitará la atención de todos los amantes del deporte de la net alta, estará a cargo de Latina TV (Canal 2), televisora que se ha hecho con los derechos oficiales de la difusión del torneo.
De igual modo, la website Infobae Perú realizará una cobertura digital integral, donde repasará con precisión cada acción determinante en las parcelas toda vez que se publicarán videos de los puntos decisivos. Finalmente, se cerrará el minuto a minuto con una crónica concisa de lo que fue el choque.
Horarios del Perú vs Brasil por Campeonato Sudamericano de Vóley
El duelo se jugará en el Maracanazinho de Río de Janeiro, Brasil. El encuentro comenzará a las 18:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos, en la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 19:00 horas.
En Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, las acciones comenzarán a las 20:00 horas; en México, a las 17:00 horas, y en España, a la 01:00 de la madrugada del día siguiente.
Lista de convocadas de Brasil para disputar el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
- Macris (armadora)
- Roberta (armadora)
- Kisy (opuesta)
- Tainara (opuesta)
- Ana Cristina (punta/opuesta)
- Helena (punta/opuesta)
- Rosamaria (punta/opuesta)
- Gabi (punta)
- Júlia Bergmann (punta)
- Diana (central)
- Larissa (central)
- Lorena (central)
- Luzia (central)
- Marcelle (líbero)
- Nyeme (líbero)
- Natinha (líbero)
Lista de convocadas de Perú para disputar el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
- Yadhira Anchante (1, armadora)
- Brenda Lobatón (4, punta)
- Aixa Vigil (6, punta)
- Lucía Magallanes (7, armadora)
- Sandra Ostos (8, punta)
- Mirian Patiño (10, líbero)
- Kiara Montes (11, punta)
- Claudia Palza (12, central)
- Coraima Gómez (18, central)
- Daniela Muñoz (19, punta)
- Saskya Silvano (20, central)
- Rachell Hidalgo (24, líbero)
- Alondra Alarcón (25, punta)
- Andrea Villegas (28, líbero)