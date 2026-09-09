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Kevin Becerra anticipa que el Cienciano vs Montevideo City por Copa Sudamericana 2026 “es una verdadera final y debemos jugarla como tal”

El central ecuatoriano, que no lleva ni un año en el conjunto ‘imperial’, ha añadido una carga especial a la llave de cuartos de final del certamen CONMEBOL. Admitió, además, que la clave del éxito pasará por la concentración durante los 180′ minutos

Kevin Becerra abroquelado de sus compañeros tras un éxito de Cienciano en Copa Sudamericana. - Crédito: AFP
Kevin Becerra abroquelado de sus compañeros tras un éxito de Cienciano en Copa Sudamericana. - Crédito: AFP
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Esta es una verdadera final y debemos jugarla como tal si queremos lograr el objetivo”. Con esa potente frase el ecuatoriano Kevin Becerra ha reflejado el sentimiento de plena convicción que existe en las filas del Cienciano para sacar adelante el reto que representa medirse ante Montevideo City por los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026.

Queda totalmente claro que el ‘papá’ quiere abrazar la Copa y para ello necesita un factor clave que deberá quedar en manifiesto en su próxima aparición: “Debemos estar concentrados. Sabemos que es un equipo que juega muy bien, pero va a depender de nosotros que estemos finos en lo que buscamos hacer. Debemos tener la mayor cantidad de tiempo el balón”.

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Kevin Becerra, un baluarte en el Cienciano cuartofinalista de la Copa Sudamericana 2026.
Kevin Becerra, un baluarte en el Cienciano cuartofinalista de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Cienciano.

Aprovechó Becerra también para referirse a la importancia del respaldo vertido desde las graderías. “Es importante el apoyo de la gente. Sé que ya se ha vendido el 80% de las entradas, será importante tener el estadio lleno”, indicó.

Para terminar, Kevin ofreció una mirada elogiosa a la espléndida campaña internacional que viene construyendo Cienciano: “Estamos orgullosos por lo que estamos haciendo, por la hinchada que nos apoya, por la ciudad del Cusco y el fútbol peruano”.

El defensa apareció con potente cabezazo y abrió el marcador en Cusco - Crédito: DSports.

Se prevé que Becerra, de 30 años, sea de la partida contra Montevideo City, ubicándose en el eje de la defensa, acompañando al uruguayo Amondarain. Su solvencia y fuerza en el bloque bajo es significativo, sin contar que se transforma en un arma fiable en ataque en las acciones detenidas.

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Kevin Becerra fue fichado por el conjunto ‘imperial’ a finales del periodo anterior, tras confirmarse la marcha de Jimmy Valoyes, baluarte defensivo con amplio conocimiento de la altura. A pesar de la variante, el ecuatoriano respondió muy bien al estilo implementado por Horacio Melgarejo y se ha hecho de un lugar privilegiado en los esquemas oficiales.

Kevin Becerra, con protector facial, saliendo con balón dominado en el desquite contra Botafogo. - Crédito: AFP
Kevin Becerra, con protector facial, saliendo con balón dominado en el desquite contra Botafogo. - Crédito: AFP

Cuartos de final a la vista

Cienciano, ahora, encara un desafío complicado cuando enfrente a doble partido a Montevideo City. El enfrentamiento de ida se realizará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, que se encuentra a nada de completar su capacidad con la presencia de un fiel público entregado a su equipo.

Jugar en su hogar le ofrece al ‘papá’ un plus que no puede desaprovechar: la altura. Aquel factor ha sido crucial para arrasar en las presentaciones anteriores y se espera que contra los uruguayos no sea la excepción, aunque ellos llegan con un plan a ejercer.

Marcelo Méndez explicó sus sensaciones por el partido en Cusco ante el 'papá' por la Copa Sudamericana 2026. (Video: Jax Latin Media)

El técnico Marcelo Méndez explicó nada más llegando a Lima que la idea es jugar con mucho carácter competitivo y abroquelar con seriedad a la defensa, incluso en momentos de tirantez. De tal manera que Montevideo City Torque, bajo ninguna circunstancia, se ocultará en aguas ajenas.

A pocas horas de que se abra el telón en Cusco, los de Horacio Melgarejo han completado sus últimos entrenamientos y perfila la estrategia final a traducir sobre el verde. Eso sí, presentará un baja por acumulación de amonestaciones: Gerson Barreto. Su retorno está garantizado para la revancha.

Gerson Barreto ha sido un efectivo muy recurrente en la Copa Sudamericana 2026. - Crédito: EFE
Gerson Barreto ha sido un efectivo muy recurrente en la Copa Sudamericana 2026. - Crédito: EFE

Cienciano dice presente en los cuartos de final tras sacarse de encima, con mucha autoridad y liderazgo, a Botafogo y Lanús, oponentes que sobre el papel eran superiores por historia y nivel.

Montevideo City, entretanto, cumplió con sus deberes al superar en penales a Club Tigre, después de ubicarse en la cúspide de su serie, sobreviviendo a lances contra Gremio, Deportivo Riestra y Palestino.

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