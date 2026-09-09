Perú apuesta por inteligencia satelital y ciberseguridad con el ingreso al Escudo de las Américas, según internacionalista

Perú apuesta por inteligencia satelital y ciberseguridad tras ingreso al Escudo de las Américas de Donald Trump. (Crédito: Exitosa)

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Perú oficializó su ingreso al Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad regional impulsada por Estados Unidos, durante la visita del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, al país. El internacionalista Fabián Vallas explicó en una entrevista con Exitosa que la incorporación responde a un pedido formulado originalmente por Keiko Fujimori durante su campaña electoral y posteriormente confirmado junto con el canciller Carlos Spá.

“Lo que se va a buscar es que se modernice el sistema de vigilancia aérea y marítima, la inteligencia satelital en tiempo real, la modernización de las comunicaciones y el avance en todo lo que es ciberseguridad”, señaló Vallas. El especialista agregó que la iniciativa contempla capacitación técnica en ciberdefensa para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el objetivo de enfrentar al crimen organizado transnacional.

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El secretario de Estado de EE.UU. sostendrá este jueves una reunión con la presidenta Fujimori en Palacio de Gobierno, como parte de una gira regional que también incluye a otros países interesados en fortalecer sus esquemas de seguridad con Washington, explicó el especialista al citado medio.

El gobierno de Perú oficializa su integración en el Escudo de las Américas para fortalecer la ciberseguridad y el combate al crimen organizado. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Marco Rubio proyectos de China en Perú

El funcionario estadounidense publicó una columna en su cuenta de X en la que cuestionó los proyectos vinculados al Partido Comunista Chino en Perú. “Los proyectos respaldados por el Partido Comunista chino pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos”, escribió Rubio

China respondió mediante al menos tres comunicados oficiales y sostuvo que “el hemisferio occidental no es el patio trasero de nadie”. Frente a esta disputa, Vallas señaló que la Cancillería peruana mantiene una política de multialineamiento estratégico o neutralidad activa.

El internacionalista comparó además la presencia económica de ambas potencias. Estados Unidos anunció 5 millones de dólares para la búsqueda de tierras raras y minerales críticos, mientras China mantiene una inversión minera de 16.000 millones de dólares y un monto aproximado de 30.000 millones de dólares en el país. En el ámbito comercial, las exportaciones peruanas hacia China representan cerca del 40% del total, frente al 11% dirigido a Estados Unidos.

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Con la visita de Marco Rubio, Perú busca el apoyo de EE.UU. para modernizar su seguridad y combatir el crimen organizado. (Crédito: Extiosa)

APEC será otra oportunidad para Perú

El especialista mencionó también la próxima cumbre de líderes económicos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China, y a la que se espera que asista la presidenta Fujimori.

Según Vallas, el encuentro permitirá reafirmar los vínculos comerciales entre ambos países y mantener el flujo de exportaciones e inversiones chinas.

En paralelo, Perú buscaría plantear ante Marco Rubio un pedido de exención arancelaria, similar al presentado por Colombia tras el terremoto que sufrió ese país, debido a los posibles efectos económicos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, el especialista precisó que este tema todavía no figura en la agenda oficial de la visita del secretario de Estado.

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U.S. Secretary of State Marco Rubio and his wife Jeanette Rubio depart the international airport Ernesto Cortissoz in Barranquilla, Colombia, September 9, 2026. Fernando Vergara/Pool via REUTERS

¿Nueva Doctrina Monroe?

El internacionalista sostuvo que la política de seguridad regional impulsada por el presidente Donald Trump puede interpretarse como una actualización de la histórica Doctrina Monroe, formulada por el presidente James Monroe en 1823 para limitar la influencia de las potencias europeas en el continente americano.

“Quiere, en estos momentos, es claro, que no quiere la influencia de China en la región”, sostuvo el internacionalista. No obstante, remarcó que corresponde a cada Estado soberano decidir cómo gestiona sus relaciones exteriores.

En ese escenario, Perú deberá mantener un equilibrio entre la cooperación militar con Estados Unidos y sus mercados y relaciones comerciales con China.