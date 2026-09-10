Descartan extorsión en el colegio Fe y Alegría de Comas: carta amenazante habría sido enviada por un estudiante

El director de la DRELM, Cornelio Gonzales, informa que las clases presenciales en el colegio Fe y Alegría de Comas se retomarán con resguardo policial. (Crédito: Tv Perú)

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La Policía Nacional habría descartado que la carta amenazante encontrada en el colegio Fe y Alegría de Comas corresponda a un caso de extorsión, según informó Cornelio Gonzales, director Regional de Educación de Lima Metropolitana, a TV Perú. El documento fue hallado en un aula durante la hora de salida y el director de la institución presentó la denuncia correspondiente.

Gonzales explicó que las autoridades vienen investigando quién dejó la carta y cuál fue su propósito. Una de las hipótesis es que el documento haya sido elaborado por un estudiante del propio colegio, aunque todavía no se ha identificado al responsable.

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El colegio Fe y Alegría N.° 07 de Comas reanuda las clases presenciales mientras la policía investiga el hallazgo de una nota con presuntos mensajes de extorsión. (Minedu)

Investigan a estudiante involucrado

La carta fue encontrada en un salón de primaria; sin embargo, el funcionario precisó que aún no se ha determinado si el responsable pertenece a ese nivel educativo. Los estudiantes suelen permanecer en distintos salones durante la hora de salida, por lo que esta circunstancia no permite establecer quién dejó el documento.

“Según la policía, esto se ha descartado”, señaló Gonzales al ser consultado por TV Perú sobre si se trataba de un caso de extorsión. El director de la DREL indicó que la investigación permitirá determinar quién está detrás del escrito.

En caso de identificar al estudiante, las autoridades educativas priorizarán el acompañamiento socioemocional debido a que se trata de un menor de edad. También se aplicarán las disposiciones establecidas en el reglamento interno del colegio.

Colegio Fe y Alegría N.° 10 de Comas suspendió las clases presenciales tras recibir amenazas extorsivas: Foto: Panamericana

Clases retornan con seguridad

Las clases presenciales retornarán al día siguiente en el colegio, luego de que las autoridades coordinaran medidas de seguridad con la Policía Nacional y serenazgo. Según Gonzales, no existen antecedentes de problemas contra los profesores mencionados en la carta.

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“El tema principal aquí es la garantía de que las clases se van a retornar el día de mañana. Hay el apoyo de la Policía Nacional, de serenazgo”, afirmó el funcionario a TV Perú.

Además, la UGEL y la DREL activarán protocolos de convivencia interna y brindarán asistencia socioemocional a los estudiantes. Gonzales señaló que se realizarán charlas permanentes para fortalecer la convivencia dentro de la institución.

Tras la alarma por amenazas en el colegio Fe y Alegría de Comas, las autoridades educativas aseguran que se ha descartado una extorsión externa y que se trata de un caso entre menores. (Crédito: Tv Perú)

Más de mil alumnos

El colegio cuenta con aproximadamente 1.100 estudiantes. Durante la jornada posterior al hallazgo de la carta, las actividades educativas se desarrollaron de manera virtual, mientras las autoridades evaluaban la situación.

Gonzales sostuvo que el caso generó preocupación entre los alumnos, por lo que el acompañamiento no estará dirigido únicamente al eventual responsable. “Tenemos que darle la asistencia a todos”, manifestó.

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Una carta escrita a mano con amenazas hallada en el colegio Fe y Alegría de Comas motiva una investigación policial en Lima.

Reforzarán vigilancia en la zona

La Policía Nacional dispuso el resguardo del colegio y de otras instituciones educativas de la zona. Serenazgo también participará en las labores de seguridad, mientras se coordinará la conexión de las cámaras de la institución educativa con el sistema de vigilancia del distrito.

El funcionario pidió a los padres de familia mantener la confianza en las autoridades y acompañar a sus hijos. También recomendó orientarlos sobre el uso de las redes sociales y evitar que participen en acciones que puedan afectar a otros integrantes de la comunidad educativa.

Representantes de la Dirección Regional de Educación de Lima y agentes policiales se reúnen en el colegio Fe y Alegría N.° 07 de Comas para evaluar la seguridad. (Minedu)

Gonzales indicó que en otros colegios se han registrado casos similares en los que menores habrían dejado cartas amenazantes. En esas situaciones, explicó, se realiza un seguimiento socioemocional y se aplican las normas correspondientes de cada institución.

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